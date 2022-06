De superbes cadeaux pour les fans de randonnée à moins de 150 $

Avec une bonne paire de chaussettes de randonnée, soulagez leurs pieds fatigués et évitez-leur ampoules et irritations. Les chaussettes constituent un accessoire incontournable et indispensable pour pratiquer des activités en plein air, car elles s'usent rapidement. Vous pouvez en trouver pour 30 $ et moins.



Nike propose toute une gamme de chaussettes de différentes hauteurs et dans une variété de matières, notamment des modèles en laine pour les randonnées par temps froid et des chaussettes Dri-FIT, qui sèchent rapidement pour assurer le confort des adeptes de randonnée qui ont tendance à transpirer des pieds. En plus, elles se déclinent dans une multitude de couleurs et de motifs.