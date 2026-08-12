Cadeaux de Fête des Mères

(55)
Nike Pro 365
Nike Pro 365 Short 20 cm pour Femme
Matériaux recyclés
Nike Pro 365
Short 20 cm pour Femme
29 % de réduction
Nike Pro 365
Nike Pro 365 Short 13 cm pour femme (grande taille)
Matériaux recyclés
Nike Pro 365
Short 13 cm pour femme (grande taille)
30 % de réduction
Nike Swift
Nike Swift Short de running ajusté taille haute avec poches 10 cm pour femme
Meilleure vente
Nike Swift
Short de running ajusté taille haute avec poches 10 cm pour femme
64,99 €
Nike P-6000
Nike P-6000 Chaussure pour femme
Meilleure vente
Nike P-6000
Chaussure pour femme
119,99 €
Nike Pro
Nike Pro Hijab 2.0
Meilleure vente
Nike Pro
Hijab 2.0
39,99 €
Carte cadeau Nike
Carte cadeau Nike
Carte cadeau Nike
Nike Pro
Nike Pro Legging court taille mi-haute à empiècements en mesh pour femme
Matériaux recyclés
Nike Pro
Legging court taille mi-haute à empiècements en mesh pour femme
30 % de réduction
Nike Tour Classic 4
Nike Tour Classic 4 Gant de golf pour Homme (standard/gaucher)
Nike Tour Classic 4
Gant de golf pour Homme (standard/gaucher)
29,99 €
Nike Pegasus Premium
Nike Pegasus Premium Chaussure de running sur route pour femme
Meilleure vente
Nike Pegasus Premium
Chaussure de running sur route pour femme
209,99 €
Nike Cortez Textile
Nike Cortez Textile Chaussure pour femme
Matériaux recyclés
Nike Cortez Textile
Chaussure pour femme
89,99 €
Nike Victori One
Nike Victori One Claquette pour femme
Nike Victori One
Claquette pour femme
37,99 €
Nike Air Max 270
Nike Air Max 270 Chaussure pour femme
Nike Air Max 270
Chaussure pour femme
30 % de réduction
Nike Air Max SNDR
Nike Air Max SNDR Chaussure pour femme
Nike Air Max SNDR
Chaussure pour femme
30 % de réduction
Nike Intensity
Nike Intensity Ceinture de musculation pour Homme
Nike Intensity
Ceinture de musculation pour Homme
30 % de réduction
Jordan Essentials
Jordan Essentials Débardeur pour femme
Jordan Essentials
Débardeur pour femme
30 % de réduction
Nike Pro
Nike Pro Legging taille mi-haute à empiècements en mesh pour femme
Matériaux recyclés
Nike Pro
Legging taille mi-haute à empiècements en mesh pour femme
30 % de réduction
Nike Club
Nike Club Serviette de piscine
Nike Club
Serviette de piscine
44,99 €
Nike Everyday Lightweight
Nike Everyday Lightweight Socquettes ouvertes de training pour Femme (3 paires)
Meilleure vente
Nike Everyday Lightweight
Socquettes ouvertes de training pour Femme (3 paires)
15,99 €
Nike Everyday Plus Lightweight
Nike Everyday Plus Lightweight Socquettes ouvertes de training pour Femme (3 paires)
Meilleure vente
Nike Everyday Plus Lightweight
Socquettes ouvertes de training pour Femme (3 paires)
15,99 €
Jordan Sport
Jordan Sport Cycliste à taille haute 18 cm pour femme
Matériaux recyclés
Jordan Sport
Cycliste à taille haute 18 cm pour femme
30 % de réduction
Nike Free 2025
Nike Free 2025 Chaussure d'entraînement pour femme
Matériaux recyclés
Nike Free 2025
Chaussure d'entraînement pour femme
30 % de réduction
Nike Refuel
Nike Refuel Gourde à bouchon verrouillable (71 cl)
+1
Nike Refuel
Gourde à bouchon verrouillable (71 cl)
19,99 €
Nike Pro Sculpt
Nike Pro Sculpt Legging long taille haute pour femme
Meilleure vente
Nike Pro Sculpt
Legging long taille haute pour femme
64,99 €
Nike Pro 365
Nike Pro 365 Legging pour Femme (grande taille)
Matériaux recyclés
Nike Pro 365
Legging pour Femme (grande taille)
29 % de réduction
Jordan Sport
Jordan Sport Crop top en maille à manches courtes pour femme
Matériaux recyclés
Jordan Sport
Crop top en maille à manches courtes pour femme
30 % de réduction
Jordan Essentials
Jordan Essentials Haut pour Femme
Jordan Essentials
Haut pour Femme
30 % de réduction
Nike Vomero 18
Nike Vomero 18 Chaussure de running sur route pour femme
Matériaux recyclés
Nike Vomero 18
Chaussure de running sur route pour femme
159,99 €
Nike Vapor Elite
Nike Vapor Elite Gants de fitness pour femme
Nike Vapor Elite
Gants de fitness pour femme
29,99 €
Nike Alpha Elite
Nike Alpha Elite Gants de training
Nike Alpha Elite
Gants de training
54,99 €
Jordan Sport
Jordan Sport Short Diamond 10 cm pour femme
Matériaux recyclés
Jordan Sport
Short Diamond 10 cm pour femme
49,99 €
Nike One
Nike One Sac à dos (25 L)
Matériaux recyclés
Nike One
Sac à dos (25 L)
89,99 €
Nike Motiva
Nike Motiva Chaussure de marche pour femme
Nike Motiva
Chaussure de marche pour femme
109,99 €
Nike After Dark Tour
Nike After Dark Tour Casquette souple Dri-FIT Club
Matériaux recyclés
Nike After Dark Tour
Casquette souple Dri-FIT Club
27,99 €
Nike
Nike Tote bag pour la salle de sport (28 L)
Matériaux recyclés
Nike
Tote bag pour la salle de sport (28 L)
42,99 €
Nike Gym Club
Nike Gym Club Sac de training (24 L)
Meilleure vente
Nike Gym Club
Sac de training (24 L)
47,99 €
Nike Wildhorse 10
Nike Wildhorse 10 Chaussure de trail pour femme
Nike Wildhorse 10
Chaussure de trail pour femme
149,99 €
Nike Swift
Nike Swift Veste de running repliable et déperlante pour femme
Matériaux recyclés
Nike Swift
Veste de running repliable et déperlante pour femme
119,99 €
Nike Air Max 270
Nike Air Max 270 Chaussure pour femme
Nike Air Max 270
Chaussure pour femme
159,99 €
Nike Pro
Nike Pro Débardeur court Dri-FIT pour femme
Matériaux recyclés
Nike Pro
Débardeur court Dri-FIT pour femme
37,99 €
Nike Zoom Fly 6
Nike Zoom Fly 6 Chaussure de course sur route pour femme
Nike Zoom Fly 6
Chaussure de course sur route pour femme
169,99 €
Nike
Nike Tapis de yoga réversible (4 mm)
Nike
Tapis de yoga réversible (4 mm)
49,99 €
Nike One
Nike One Tote bag (25 L)
Matériaux recyclés
Nike One
Tote bag (25 L)
89,99 €
Nike Heritage 2.0
Nike Heritage 2.0 Tote Bag (22 L)
Matériaux recyclés
Nike Heritage 2.0
Tote Bag (22 L)
29,99 €
Jordan Sport
Jordan Sport Short 13 cm pour femme
Jordan Sport
Short 13 cm pour femme
39,99 €
Nike Dura Feel 10
Nike Dura Feel 10 Gant de golf pour femme (main gauche)
Nike Dura Feel 10
Gant de golf pour femme (main gauche)
14,99 €
Nike One
Nike One Sac de sport (35 L)
Matériaux recyclés
Nike One
Sac de sport (35 L)
99,99 €
Nike Sportswear
Nike Sportswear Tote bag RPM (26 L)
Matériaux recyclés
Nike Sportswear
Tote bag RPM (26 L)
84,99 €
Nike Tempo
Nike Tempo Haut de running à manches courtes Dri-FIT pour femme
Matériaux recyclés
Nike Tempo
Haut de running à manches courtes Dri-FIT pour femme
34,99 €
Jordan Sport
Jordan Sport Crop top en maille à manches courtes pour femme
Matériaux recyclés
Jordan Sport
Crop top en maille à manches courtes pour femme
30 % de réduction
Jordan Essentials
Jordan Essentials Haut pour Femme
Jordan Essentials
Haut pour Femme
30 % de réduction
Nike Vomero 18
Nike Vomero 18 Chaussure de running sur route pour femme
Matériaux recyclés
Nike Vomero 18
Chaussure de running sur route pour femme
159,99 €
Nike Vapor Elite
Nike Vapor Elite Gants de fitness pour femme
Nike Vapor Elite
Gants de fitness pour femme
29,99 €
Nike Alpha Elite
Nike Alpha Elite Gants de training
Nike Alpha Elite
Gants de training
54,99 €
Jordan Sport
Jordan Sport Short Diamond 10 cm pour femme
Matériaux recyclés
Jordan Sport
Short Diamond 10 cm pour femme
49,99 €
Nike One
Nike One Sac à dos (25 L)
Matériaux recyclés
Nike One
Sac à dos (25 L)
89,99 €
Nike Motiva
Nike Motiva Chaussure de marche pour femme
Nike Motiva
Chaussure de marche pour femme
109,99 €
Nike After Dark Tour
Nike After Dark Tour Casquette souple Dri-FIT Club
Matériaux recyclés
Nike After Dark Tour
Casquette souple Dri-FIT Club
27,99 €
Nike
Nike Tote bag pour la salle de sport (28 L)
Matériaux recyclés
Nike
Tote bag pour la salle de sport (28 L)
42,99 €
Nike Gym Club
Nike Gym Club Sac de training (24 L)
Meilleure vente
Nike Gym Club
Sac de training (24 L)
47,99 €
Nike Wildhorse 10
Nike Wildhorse 10 Chaussure de trail pour femme
Nike Wildhorse 10
Chaussure de trail pour femme
149,99 €
Nike Swift
Nike Swift Veste de running repliable et déperlante pour femme
Matériaux recyclés
Nike Swift
Veste de running repliable et déperlante pour femme
119,99 €
Nike Air Max 270
Nike Air Max 270 Chaussure pour femme
Nike Air Max 270
Chaussure pour femme
159,99 €
Nike Pro
Nike Pro Débardeur court Dri-FIT pour femme
Matériaux recyclés
Nike Pro
Débardeur court Dri-FIT pour femme
37,99 €
Nike Zoom Fly 6
Nike Zoom Fly 6 Chaussure de course sur route pour femme
Nike Zoom Fly 6
Chaussure de course sur route pour femme
169,99 €
Nike
Nike Tapis de yoga réversible (4 mm)
Nike
Tapis de yoga réversible (4 mm)
49,99 €
Nike One
Nike One Tote bag (25 L)
Matériaux recyclés
Nike One
Tote bag (25 L)
89,99 €
Nike Heritage 2.0
Nike Heritage 2.0 Tote Bag (22 L)
Matériaux recyclés
Nike Heritage 2.0
Tote Bag (22 L)
29,99 €
Jordan Sport
Jordan Sport Short 13 cm pour femme
Jordan Sport
Short 13 cm pour femme
39,99 €
Nike Dura Feel 10
Nike Dura Feel 10 Gant de golf pour femme (main gauche)
Nike Dura Feel 10
Gant de golf pour femme (main gauche)
14,99 €
Nike One
Nike One Sac de sport (35 L)
Matériaux recyclés
Nike One
Sac de sport (35 L)
99,99 €
Nike Sportswear
Nike Sportswear Tote bag RPM (26 L)
Matériaux recyclés
Nike Sportswear
Tote bag RPM (26 L)
84,99 €
Nike Tempo
Nike Tempo Haut de running à manches courtes Dri-FIT pour femme
Matériaux recyclés
Nike Tempo
Haut de running à manches courtes Dri-FIT pour femme
34,99 €

Idées cadeaux pour la fête des Mères : montrez votre reconnaissance

Vous cherchez le parfait cadeau pour maman ? Nous avons tout ce qu'il vous faut dans notre collection de modèles haute performance. Des essentiels du quotidien aux styles plus audacieux, vous avez la certitude de trouver l'équipement qui l'aidera à dépasser ses limites. Grâce à nos designs innovants et à nos tissus respirants, elle se sentira au mieux de sa forme.


Notre gamme de cadeaux pour la fête des Mères propose des vêtements conçus pour son mode de vie actif. Quel que soit son sport de prédilection, elle saura apprécier nos pièces classiques et nos accessoires pratiques. Des hauts et t-shirts aux joggers et sweats à capuche, vous trouverez le présent idéal dans notre sélection d'idées cadeaux. Vous pouvez également simplifier la fête des Mères en lui offrant une carte cadeau Nike pour qu'elle puisse choisir elle-même ce qui lui convient.


Des cadeaux élégants pour maman


Faites-lui plaisir pour la fête des Mères en offrant des vêtements qui l'aideront à s'améliorer lors des entraînements. Qu'elle aime se rendre à la salle ou parcourir les sentiers de montagne, nous avons des modèles pour tous les sports. Choisissez des couleurs vives pour un look original, ou restez simple avec des nuances discrètes. Nos pièces uniques lui permettront d'être à l'aise, quel que soit le temps grâce à des matières respirantes et une couvrance ajustable. Les vêtements légers dotés de la technologie Dri-FIT évacuent la transpiration de la peau et permettent une évaporation rapide pour la garder au sec. N'oubliez pas de jeter un coup d'œil à nos brassières de sport pour un maintien optimal qui renforce la confiance en soi.


Nous nous engageons à respecter le programme Move to Zero de Nike, qui vise à réduire les émissions de carbone et les déchets à zéro. C'est pourquoi nous créons des tenues et accessoires avec des matières durables, plus respectueuses de la planète et en accord avec votre conscience écologique. Que vous recherchiez un vêtement pratique, élégant ou eco-friendly, notre collection pour la fête des Mères a tout ce qu'il faut.