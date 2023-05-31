Comment s'habiller pour la randonnée en toute saison (et par tous les temps)
Conseils mode
Ton guide pour arpenter les sentiers avec style.
Très populaire, la randonnée est un sport qui peut être pratiqué toute l'année, quelle que soit la saison.
Et tous les sentiers ne comportent pas forcément des pentes escarpées, des lacets étroits et des terrains rocailleux. Tu as l'habitude des longues randonnées ? Tu préfères les petites marches tranquilles ? Tu aimes varier tes parcours en optant pour un sentier facile un jour et une portion plus difficile le lendemain ? Peu importe. Il te faudra un équipement de randonnée de qualité.
(Contenu apparenté : Le meilleur équipement de randonnée Nike pour l'hiver)
De quoi est-ce que tu as besoin pour faire de la randonnée ? De pièces haute performance qui te gardent au sec et t'offrent un maximum de confort et de protection contre les intempéries. Sans oublier l'esthétique ! Après tout, les vêtements de randonnée peuvent être stylés. Regarde la mode gorpcore !
Comment choisir les bonnes matières pour tes tenues de randonnée
Quelques caractéristiques clés différencient une bonne tenue de randonnée des autres tenues de sport que tu as déjà, et ça commence par les matières utilisées.
La randonnée nécessite des tissus thermorégulateurs (allant de la laine aux fibres synthétiques comme le polyester recyclé). Ils évacuent la transpiration pour aider ton corps à conserver toujours la même température. Les articles Nike Dri-FIT, par exemple, sont faits pour disperser l'humidité de manière à ce qu'elle s'évapore rapidement.
Il faut aussi tenir compte de la météo pour s'habiller. Privilégie une bonne protection contre le soleil en portant des couleurs plus sombres ou des tissus dotés d'un indice de protection UV. Qu'il pleuve ou qu'il neige, les vêtements déperlants te garderont au sec. Il te faudra aussi une bonne isolation par temps froid pour rester au chaud et profiter d'un maximum de confort. Avec la collection Nike ACG en particulier, laisse libre cours à tes envies d'exploration tout en profitant d'un confort douillet et d'une protection durable contre les éléments.
Comment composer des tenues pour la randonnée
La silhouette et la coupe du vêtement doivent permettre une grande liberté de mouvement. Il te faut des pièces amples, extensibles dans les quatre directions et qui bougent avec toi pour t'aider à négocier les obstacles qui se dressent sur ton chemin. Autre caractéristique essentielle : la résistance du tissu. Les trous et les accrocs sont monnaie courante quand on fait de la randonnée. Les branches d'arbres, broussailles et autres peuvent faire des dégâts sur les matières fragiles, alors opte pour des vêtements robustes et résistants à l'usure.
Il y a aussi une technique pour composer une tenue de randonnée fonctionnelle et stylée. Joue avec les coupes et les proportions : un haut légèrement plus ajusté se mariera très bien avec un short ample ou un pantalon de randonnée, et inversement. Un legging de randonnée ira très bien avec un t-shirt plus ample, un haut large en tissu Fleece ou un sweat oversize. Étant donné que tu devras superposer plusieurs couches de vêtements, veille à pouvoir en enlever ou en rajouter facilement.
Les chaussures, chaussettes, bonnets et casquettes, lunettes de soleil et sacs à dos te permettront de rajouter des touches de couleur plus voyantes si ta tenue est plutôt sobre. Conseil : il est généralement plus facile de porter des tons neutres qui vont avec tout que des couleurs vives comme du rouge, du jaune ou du vert citron. Si tu aimes avoir un style affirmé, opte pour un look color-block ou monochrome très dynamique.
Voilà comment faire de la randonnée en pleine nature et avec style. Pour compléter tout ça, tu trouveras ci-dessous cinq tenues de randonnée pour différentes saisons et conditions météo, ainsi que des conseils pour des chaussures et des équipements de choix.
(Contenu apparenté : Les bienfaits de la randonnée selon les pros)
Tenues de randonnée Nike pour chaque saison
1.Tenue de randonnée pour l'été
La tenue de randonnée idéale pour l'été t'offre fraîcheur et protection. Opte pour un haut anti-transpirant (les modèles Nike Dri-FIT sont fabriqués dans un tissu ultra-doux fait à partir de fibres de polyester recyclé qui sont aussi respirantes) et un bas léger, comme un short en nylon déperlant.
Compose un look fun et coloré adapté à la saison, jusqu'aux accessoires comme les chaussures de trail et les lunettes de soleil. Choisis une association originale de couleurs vives.
2.Tenue de randonnée pour l'automne
Opte pour des couleurs automnales et des pièces chaudes pour une randonnée au milieu des feuilles qui tombent. La base de ta tenue : un vêtement première couche à manches longues, fabriqué dans un tissu anti-transpirant qui contribue à réguler la température corporelle. Pour le bas, choisis un legging avec des poches et offrant un bon maintien. Tu pourras ainsi y glisser de petits snacks, ton téléphone et de la crème solaire (indispensable toute l'année).
Enfile par-dessus un sweat à capuche fait pour bouger. Sélectionne un modèle doté de la technologie Nike Therma-FIT, qui contribue à réguler la température de ton corps. Il te permettra d'avoir bien chaud par temps frais, du point de départ du sentier jusqu'au sommet. Complète ton look avec des chaussures en GORE-TEX qui offrent une bonne adhérence et qui épousent la cheville pour plus de protection et de chaleur.
3.Tenue de randonnée pour le printemps
Même s'il fait beau et que les arbres commencent à bourgeonner, il peut faire frisquet au printemps sur les sentiers. Il te faut donc des vêtements d'épaisseur moyenne. Que tu aimes les hauts à manches courtes ou à manches longues comme base, tu auras aussi besoin de rajouter une pièce plus chaude par-dessus. Opte par exemple pour un tissu Fleece Nike Polartec. Cette matière sèche rapidement et est ultra-respirante. Elle t'offrira un maximum de confort par tous les temps.
Pour le bas, choisis un pantalon anti-transpirant un peu large mais bien taillé, qui te permettra de bouger librement sans pour autant être trop baggy. En plus, ça te donnera un look hyper stylé. Pour la touche finale sympa : des chaussures de trail et des chaussettes colorées.
4.Tenue de randonnée pour l'hiver
Ce n'est pas parce qu'il fait froid que tu ne dois plus faire de randonnées. Affronte l'air frais avec des pièces isolantes qui résistent aux températures basses, comme un pantalon fabriqué en tissu Nike ACG Polartec. C'est une matière respectueuse de l'environnement faite à partir de fibres de polyester recyclées à 100 %.
Par-dessus un haut anti-transpirant à manches longues, enfile un coupe-vent chaud, repliable, léger et imperméable. Opte pour un modèle entièrement zippé que tu pourras ouvrir pour augmenter la circulation de l'air quand tu commenceras à avoir chaud. Un bonnet t'aidera à garder la chaleur et protègera tes oreilles.
5.Tenue de randonnée pour enfant
Les enfants ont besoin d'une tenue de randonnée jolie, colorée et qui les protège bien, avec plusieurs couches de vêtements. Ça commence par un haut anti-transpirant à manches longues, auquel on peut ajouter un coupe-vent qui résiste à l'eau. Les modèles dotés d'une isolation PrimaLoft leur tiendront chaud.
Pour un bas fun et fonctionnel, opte pour un pantalon ample et confortable avec des poches (qui pourront accueillir les petits trésors trouvés sur le chemin). Bien sûr, une tenue n'est pas complète sans une paire de boots de randonnée. Semelles extérieures offrant une bonne adhérence. Renforts en caoutchouc. Rembourrage au niveau des chevilles. Semelles de propreté en mousse souple. Toutes ces caractéristiques permettront aux enfants d'affronter les sentiers dans le plus grand confort.
6.Chaussures et équipement de choix
Les meilleures chaussures de randonnée ont quelques points communs avec tes chaussures de sport préférées, comme le maintien et une semelle de propreté confortable en mousse. Mais elles intègrent aussi des éléments spécifiques pour le trail : maintien supérieur au niveau des chevilles, semelles extérieures antidérapantes et tissu GORE-TEX imperméable pour garder les pieds au sec par temps humide. Il existe aussi des modèles spécialement conçus pour marcher dans l'eau (sandales, chaussures tissées sans lacets, etc.). Ils permettent de traverser plus facilement et confortablement de petits ruisseaux peu profonds.
Pour une randonnée réussie, complète ta tenue avec des accessoires et équipements comme des chaussettes de trail, des bonnets et casquettes et des sacs à dos. Comme pour les vêtements de randonnée, privilégie les modèles légers, résistants, anti-transpirants et imperméables. Le tout est de s'assurer une protection optimale avec le moins de poids possible.
À éviter pour faire de la randonnée
Évite les vêtements trop serrés qui entravent tes mouvements. Mais attention, les habits trop amples sont aussi à proscrire. Ils peuvent se prendre dans la végétation ou te faire trébucher. Évite également les silhouettes qui surexposent ta peau au soleil ou aux intempéries. Sinon, emporte avec toi une couche supplémentaire qui te protègera.
Il vaut mieux aussi éviter les tissus fragiles et en coton. Les tissus fragiles s'usent vite, et le coton absorbe la transpiration et peut donc affecter la régulation de la température du corps.
Rédaction : Laura Lajiness Kaupke