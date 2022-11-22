Pourquoi l'auto-massage est la méthode de pré-entraînement par excellence

Selon Michael Jones, l'auto-massage est une pratique que les athlètes ont tout intérêt à adopter pour prévenir les blessures. « L'auto-massage contribue à réduire les risques de claquage musculaire et autres blessures courantes », explique-t-il.

(Contenu apparenté : Les blessures courantes liées au running dont il faut se méfier, selon les kinésithérapeutes)

Le massage des muscles peut avoir une action incroyablement réparatrice, grâce à sa capacité à augmenter la circulation sanguine. L'oxygénation des cellules qui s'ensuit accélère le processus de récupération. En outre, une étude menée par des scientifique du Wyss Institute et de la Harvard John A. Paulson School of Engineering and Applied Sciences a montré que les massages avaient le pouvoir de comprimer les cellules responsables de l'inflammation des tissus musculaires, ce qui peut aussi contribuer à la réparation des muscles.

L'auto-massage « limite aussi les micro-traumatismes dans tes tissus. Ces lésions pourraient être responsables de l'apparition de courbatures dans les jours qui suivent un entraînement, ajoute Michael Jones. Résultat : tu vas récupérer plus vite et tu pourras donc reprendre l'entraînement ou la compétition dès que possible. »

Aussi appelées douleurs musculaires à retardement (DOMS), les courbatures musculaires peuvent commencer dans les 24 heures qui suivent une séance d'entraînement et durer jusqu'à sept jours (la douleur se faisant plus fortement ressentir au cours des trois premiers jours). Bien que la cause de ces douleurs ne soit pas entièrement connue, une étude a démontré que l'auto-massage était particulièrement efficace pour soulager les symptômes des DOMS et accélérer la récupération.

Si tu utilises l'auto-massage à cette fin, il est crucial que tu consultes un professionnel de santé pour apprendre les techniques et méthodes adaptées à ta situation.

« Quand un muscle ou une partie du corps en particulier ne fonctionne pas correctement, iI ou elle est plus sensible aux blessures, tout comme les parties du corps sollicitées pour compenser », alerte Matt Tanneberg, chiropracteur et spécialiste en force et conditionnement.

Si tu souhaites te masser pour prévenir les blessures, il recommande de créer une routine de pré-entraînement incluant « un échauffement dynamique qui, dans l'idéal, reprend tout ou partie des mouvements que tu vas réaliser, suivi d'un auto-massage de toutes les zones où tu sens des tensions, des raideurs ou une amplitude limitée. »