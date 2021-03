Comment une meilleure agilité peut prévenir les blessures et optimiser vos performances

01. Commencez par la décélération.



Le coach Nunez explique que la base de l'entraînement d'agilité, c'est de savoir comment absorber correctement les chocs et stabiliser son corps. « Vous devez maîtriser les freins avant de mettre les gaz », dit-il. Voici un test rapide pour vérifier si vous avez des bases solides sur lesquelles vous appuyer : après un court échauffement, tenez-vous debout, les pieds écartés à la largeur des hanches et, le plus vite possible, descendez en squat et maintenez la position. Est-ce que vous tremblez ou est-ce que vous êtes stable ? « Si vous êtes solide comme un roc, cela signifie que vous maîtrisez votre posture dans un mouvement dynamique. Mais si vous tremblez, ajouter plus de force ou d'amplitude en transformant par exemple ce squat en squat sauté, se solderait à coup sûr par une catastrophe, car votre corps n'est pas prêt à supporter une charge dynamique lorsque vous vous arrêtez », ajoute le coach.



Si vous êtes chancelant, concentrez-vous sur l'amélioration de votre stabilité avant de travailler sur votre agilité. Le coach Nunez conseille de commencer en position debout et de se mettre rapidement en équilibre sur une jambe pendant 3 à 5 secondes, puis de changer de jambe et de répéter cet exercice plusieurs fois. Si vous avez toujours du mal à tenir en équilibre, intégrez plus d'exercices sur une seule jambe dans vos entraînements, deux ou trois fois par semaine.





02. Changez de direction.



Une fois que vous maîtrisez la stabilité, vous pouvez commencer à travailler l'agilité. Mais n'oubliez pas : « la vie n'est pas un plan linéraire », explique Brian Nunez, ce qui veut dire que vous ne bougez pas dans une seule direction. L'entraînement doit tenir compte des trois plans de mouvement : sagittal (en avant et en arrière), transversal (pivoter de gauche à droite ou de droite à gauche) et frontal (d'un côté à l'autre, ou latéral).



« Installer une échelle d'agilité ou en créer une avec de la craie ou du ruban adhésif vous permet d'effectuer des mouvements dans les trois plans », ajoute-t-il, du travail croisé et en avant aux déplacements latéraux. (L'objectif est d'atteindre à chaque fois la marque, que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur de l'échelle, pour affiner votre perception de l'espace.) Plus vous gagnez en confiance, plus vous pouvez accélérer dans n'importe quelle direction en ayant moins de risques de trébucher ou de perdre votre position à tel point que vous n'arrivez pas à la reprendre rapidement, précise le coach. Si vous ne savez pas quels exercices faire sur une échelle d'agilité, effectuez une petite recherche sur Google et sélectionnez uniquement du contenu publié par un coach réputé et certifié.





03. Faites appel à vos réflexes.



Maintenant que vous bougez mieux à 360 degrés et que vous avez moins de chances de tomber, vous pouvez vous concentrer sur la dernière étape de l'entraînement d'agilité : affiner vos réflexes. Les exercices consistant par exemple à lancer une balle de tennis ou un médecine ball contre le mur et à le rattraper, ou même simplement à garder un ballon de baudruche en l'air, vous forcent à bouger de manière dynamique pour réagir en fonction des mouvements imprévisibles de l'objet, explique Brian Nunez. Encore une fois, « vous travaillez sur tous les plans de mouvement en vous accroupissant, en vous tournant, en faisant des pas de côté, et vous êtes forcé d'accélérer, de décélérer et de vous arrêter sur commande, ce qui optimise la maîtrise de votre corps. » Il explique que peu à peu, cela vous permet d'avoir confiance en vos mouvements lorsque vous êtes lancé à pleine vitesse.



Si vous voulez aller un peu plus loin, essayez de lancer la balle ou de frapper le ballon de baudruche en question dans une direction différente à chaque fois, conseille le coach. Plus vous vous entraînerez à vous déplacer dans tous les sens sans savoir exactement où vous devez aller à l'avance, plus vos réflexes s'affineront.