Conseils pour acheter la bonne chaussure pour votre prochain run

Dans un premier temps, l'idée était communément admise chez les athlètes que le choix de la chaussure de running devait se faire en fonction de la hauteur de la voûte plantaire et de la pronation.Pendant des décennies, on recommandait aux runners d'observer la forme de leurs pieds pour choisir leurs chaussures en conséquence.Toutefois, un nombre croissant d'études est venu démontrer que la pronation n'augmentait pas le risque de blessure pour les runners, et qu'il n'était donc pas nécessaire que les chaussures la corrigent.

Quelques années plus tard, au début du nouveau millénaire, l'idée s'est imposée qu'il était plus confortable de courir pieds nus.Les chaussures de running minimalistes ont alors fait fureur, jusqu'à ce que de nouvelles études montrent que l'amorti des chaussures ne modifiait pas la vitesse de la force appliquée aux pieds, qui est le facteur clé du risque de blessure.

En effet, les runners ont naturellement tendance à adapter leur foulée en fonction de leurs chaussures.En l'absence d'amorti, ils s'adaptent pour toucher le sol au niveau de l'avant-pied, afin que ce soient le mollet et le talon d'Achille qui absorbent l'impact.

Ces dernières années, les chercheurs du laboratoire de recherche sportive Nike ont exploité une très grande quantité de données recueillies auprès d'athlètes du monde entier, pour observer les schémas de running et comprendre quels genres de chaussures permettaient d'éviter le plus de se blesser.Les découvertes récentes suggèrent que l'amorti et le confort sont les qualités les plus importantes d'une chaussure de running.

Qu'est-ce que cela signifie pour vous ?Pour faire simple, à moins que vous ne fassiez de la pronation ou que votre pied tourne au point de vous faire mal, inutile de vous focaliser sur votre démarche pour choisir une chaussure.Lorsque vous essayez de nouvelles chaussures, tentez plutôt de faire quelques foulées en vous concentrant sur vos sensations.