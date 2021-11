Comparaison entre les chaussures de trail et les chaussures de running : quelles sont les différences ?

Les chaussures de randonnée sont souvent dotées d'une semelle extérieure plus épaisse et plus large, qui offre une meilleure adhérence lorsque vous vous déplacez à une allure plus lente. Elles peuvent être plus lourdes et plus imposantes, et inadaptées au running, mais elles offrent plus de stabilité et de résistance sur les terrains accidentés.



Les chaussures de randonnée sont également souvent plus chaudes, en hiver. Dans de nombreux cas, vous pouvez porter vos chaussures de trail pour une randonnée, dès lors que leur design est adapté au terrain que vous allez rencontrer.