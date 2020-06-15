Devenez un meilleur runner sans courir

Le running semble être un sport mobilisant le bas du corps, mais il sollicite en réalité presque tous les grands groupes musculaires. De ce fait, vos entraînements destinés à renforcer tout votre corps feront non seulement de vous un runner plus puissant, mais ils vous permettront d'avoir une meilleure symétrie et de réduire les risques de blessure, explique Bec Wilcock, coach Nike Run Club basée à Los Angeles.



En plus de la force musculaire, il vous faut également une stabilité exemplaire pour bien courir. « À chaque fois que vous atterrissez sur un seul pied, tout votre corps doit être équilibré pour garder une posture bien droite et ne pas pencher d'un côté ou de l'autre », explique Janet Hamilton, coach en renforcement musculaire et en conditionnement physique, propriétaire de la société de coaching Running Strong à Atlanta.



Il y a une manière spéciale de s'entraîner pour cela et d'améliorer à la fois sa force musculaire et son équilibre. « Il faut faire travailler le muscle selon le même schéma que lorsque vous courez. », préconise Ian Klein, physiologiste du sport spécialisé dans le cross-training et la prévention des blessures à l'université de l'Ohio. ll explique que, pour ce faire, il faut se concentrer sur des exercices sur une jambe qui imitent le mouvement unilatéral du running et/ou qui vous forcent à vous stabiliser avec votre ceinture abdominale tout du long. Privilégiez les fentes, les step-ups et les soulevés de terre sur une jambe.



Ajoutez des séries de renforcement des abdominaux (comme des planches) et des mouvements à une jambe à votre séance de renforcement habituelle, idéalement trois fois par semaine, et visez un nombre de répétitions qui fatigue vos muscles tout en vous permettant d'exécuter parfaitement les mouvements, qu'il s'agisse de cinq ou de 20 répétitions, explique Janet Hamilton. Si vous débutez dans les exercices de renforcement, vous pouvez les réaliser sans poids supplémentaire. Si vous avez l'habitude de soulever des poids, prenez des haltères, une barre d'haltères ou un médecine ball. Les mouvements à une jambe sont exigeants, alors commencez doucement et augmentez la difficulté au fur et à mesure.