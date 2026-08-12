Weiße kurze Hosen: cleane Looks für jeden Tag
Kreiere klassische, cleane Looks mit kurzen Hosen in Weiß von Nike. Egal, ob du dem Tennisball auf dem Spielfeld hinterherjagst oder die allerletzte Runde läufst: Du brauchst dabei gemütliche Shorts, die dich in keiner Weise einschränken. Hier findest du daher Stretch-Taillenbünde mit Tunnelzügen, die sich individuell anpassen lassen. Elastische Cycling-Shorts sitzen angenehm eng am Körper, während längere, weitere Shorts optimal für lässige Styles sind. Worauf wartest du noch? Hol dir eine weiße kurze Hose von Nike, verstaue all deine Essentials in den praktischen Taschen und schon kann es losgehen.
Sei es beim Sprinten oder Langlauf: Mit den weißen Shorts von Nike kannst du dich vollkommen auf die Ziellinie konzentrieren. Die Seiten der Beine sind mit Schlitzen ausgestattet, um bessere Bewegungsfreiheit zu ermöglichen, während eine integrierte Innenlage optimalen Halt und Sichtschutz verspricht. Die Nähte haben wir zudem flach gestaltet, damit sie nicht scheuern. Dank der verschiedenen Passformen eignen sich unsere kurzen, weißen Shorts aber auch für andere Sportarten. Shoppe beispielsweise weiße Basketball-Shorts, die von deinen Lieblingsmannschaften aus der NBA inspiriert sind – sie sind aus schweißableitendem, doppellagigem Mesh gefertigt, das ebenso leicht wie strapazierfähig ist.
Dein Herz schlägt eher für Tennis? Dann solltest du dir unsere weißen Tennis-Shorts mit der innovativen Nike Dri-FIT Technologie genauer ansehen. Dieses Gewebe leitet den Schweiß von der Haut ab, damit er schneller verdunstet und ein angenehm trockenes Tragegefühl hinterlässt. Außerdem findest du hier supersofte, elastische Golf-Shorts in Weiß, die mit speziell entworfenen Details und mehreren Taschen ausgestattet sind. Und wenn du am liebsten mit der ganzen Familie am Wochenende Fußball spielst, sind unsere weißen Fußballshorts eine optimale Wahl: Sie sind nicht nur leicht und atmungsaktiv, sondern auch gleich in Erwachsenen- und Kindergrößen erhältlich.
Mit Move to Zero wollen wir den CO₂-Ausstoß und den Abfall auf null reduzieren. Wenn du uns bei der Initiative unterstützen möchtest, hol dir weiße kurze Hosen von Nike, die mit dem Label „Nachhaltige Materialien“ gekennzeichnet sind. Das bedeutet, dass unsere Bekleidung zu mindestens 50 % aus Recyclingmaterial besteht. Dazu nutzen wir beispielsweise Polyestergarne, die aus alten Plastikflaschen, Teppichen und Fischernetzen von Mülldeponien hergestellt werden.