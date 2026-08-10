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Weiße Pullover & Hoodies

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Weiß
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Nike Sportswear Club Fleece Hoodie für ältere Kinder
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Kylian Mbappé Club Fleece
Kylian Mbappé Club Fleece Nike Football Hoodie (ältere Kinder)
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Kylian Mbappé Club Fleece Nike Football Oversize-Sweatshirt mit Crewneck (ältere Kinder)
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Jordan Brooklyn Realtree Fleece-Hoodie (ältere Kinder)
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Nike Sportswear Tech Fleece Hoodie mit durchgehendem Reißverschluss für ältere Kinder
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Nike Sportswear Studio Fleece Oversize-Kapuzenjacke für ältere Kinder (Mädchen)
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Jordan Brooklyn Fleece Hoodie (ältere Kinder)
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Nike Studio Fleece Lightweight
Nike Studio Fleece Lightweight Oversize-Rundhalsshirt mit Grafik (ältere Kinder, Mädchen)
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Nike Club
Nike Club Fleece-Rundhalsshirt für Herren
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NikeCourt Heritage Dri-FIT Tennis-Hoodie aus French Terry (Herren)
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Nike Sportswear Tech Fleece Windrunner Kapuzenjacke (Damen)
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Weiße Sweatshirts und Hoodies: fürs Training konzipiert

Ein weißer Pullover von Nike sorgt dafür, dass du es beim Sport jederzeit kuschelig warm hast. Hier erwarten dich Hoodies in Weiß, die du mit einem Reißverschluss individuell an deine Bedürfnisse anpassen kannst. Wenn es besonders kalt ist, verspricht hingegen ein weißes Nike Sweatshirt optimale Isolation. Dank der praktischen Taschen an einigen Modellen hast du all deine Essentials immer griffbereit, während die Bündchen an den Ärmeln und am Taillenbund deine Körperwärme speichern.


Wir entwerfen unsere weißen Pullis und Hoodies in verschiedenen Passformen und Längen, damit du dein perfektes Modell findest. Leichte, eng anliegende Varianten sind eine perfekte Wahl, wenn du viele Workout-Sessions im Freien machst oder oft bei kaltem Wetter läufst. Beim Entspannen solltest du hingegen zu einem soften Fleece-Pulli in Weiß greifen. Du suchst nach der Extraportion Style? Dann hol dir ein weißes Sweatshirt im kurz geschnittenen Crop Fit.


Bei Nike finden wir, dass angehende Sportler:innen genau die gleichen hochwertigen Materialien verdient haben wie die Erwachsenen – und genau das findest du bei den weißen Pullovern und Hoodies für Kinder. Hier erwarten dich Stoffe mit hohem Baumwollanteil, die für optimale Atmungsaktivität sorgen, während die zusätzlichen Stretch-Fasern angenehme Bewegungsfreiheit ermöglichen. Atmungsaktive Mesh-Innenfutter fördern zudem eine gute Luftzirkulation – und natürlich ist unser ikonischer Nike Swoosh als unverwechselbares Gütesiegel immer mit dabei.


Mit Move to Zero wollen wir unseren CO₂-Ausstoß und den Abfall auf null reduzieren, um die Zukunft des Sports zu sichern. Um an unserer Initiative teilzunehmen, hol dir einen weißen Nike Pullover, der mit dem Label „Nachhaltige Materialien“ gekennzeichnet ist. Das bedeutet, dass unsere Bekleidung zu mindestens 50 % aus Recyclingmaterial besteht. Dazu nutzen wir beispielsweise Polyestergarne, die aus alten Plastikflaschen, Teppichen und Fischernetzen von Mülldeponien hergestellt werden.