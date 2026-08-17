Weiße Shorts für Damen: cleane Designs für Höchstleistung
Unsere weißen Shorts für Damen vereinen cleane Farben, die sich leicht kombinieren lassen, mit hochwertigen Stoffen, die beim Sport genauso viel leisten wie du. Ob Laufbahn, Gym oder Tennisplatz: Mit diesen Designs ist Höchstleistung vorprogrammiert.
Für Nike begann alles mit dem Laufen. Kein Wunder also, dass diese kurzen, weißen Damenhosen auch nach Hunderten von Kilometern nicht aufgeben. Dabei bieten die weiteren, leichten Modelle seitliche Belüftungsschlitze für mehr Atmungsaktivität, während sich unsere enganliegenden weißen Damen-Shorts in Slim Fits der Körperform anpassen. Diese engen trotz der leichten Kompressionswirkung aber nicht ein – stattdessen garantiert das Stretch-Material ultimative Bewegungsfreiheit. Jetzt noch schnell Handy und Schlüssel in die praktischen Taschen und schon kann die nächste Challenge kommen.
Du kannst nicht genug von Fußball bekommen? Mit unseren weißen, kurzen Damen-Shorts bist du bereit fürs Spielfeld. Da sie undurchsichtig und elastisch sind, kannst du dich beim Sport aufs Wesentliche konzentrieren. Mesh-Einsätze sorgen außerdem für optimale Luftdurchlässigkeit und helfen deinem Körper bei der Temperaturregulierung. Dank unserer Nike Dri-FIT Technologie leitet das Material Feuchtigkeit von der Haut ab, wo sie schneller verdunstet – freu dich also auf ein frisches und kühles Tragegefühl. Du hast einen zukünftigen Fußballstar in deiner Familie? Hol dir doch gleich ein Paar weiße Shorts für Mädchen mit dazu. Sie werden aus den gleichen hochwertigen Materialien wie die Designs der Erwachsenenkollektion hergestellt.
Auf dem Weg zum Fitnessstudio? Dank unserer Stoffe mit Nike Flex Technologie machen deine neuen weißen Damen-Shorts wirklich alles mit, selbst das härteste EMOM-Workout. Dabei sorgt der breite Stretch-Taillenbund dafür, dass alles dort bleibt, wo es hingehört. Wenn du gerne etwas mehr Abdeckung möchtest, hol dir einfach eine weiße, kurze Damenhose mit Doppelfunktion – die innere Lage liegt eng an, während eine äußere Lage etwas weiter sitzt.