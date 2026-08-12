Mindestens 20 % recycelte Materialien

Nike Varsity Elite
Nike Varsity Elite Rucksack (33 l)
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Nike Varsity Elite
Rucksack (33 l)
79,99 €
Nike Unlimited
Nike Unlimited Vielseitige Dri-FIT Cargohose (Herren)
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Nike Unlimited
Vielseitige Dri-FIT Cargohose (Herren)
30 % Rabatt
Nike Dunk Low Retro
Nike Dunk Low Retro Schuh (Herren)
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Nike Dunk Low Retro
Schuh (Herren)
119,99 €
Nike V5 RNR
Nike V5 RNR Schuh (Herren)
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Nike V5 RNR
Schuh (Herren)
89,99 €
Brasilianische Nationalmannschaft 2026 Match Home
Brasilianische Nationalmannschaft 2026 Match Home Nike Aero-FIT Fußballtrikot (Herren)
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Brasilianische Nationalmannschaft 2026 Match Home
Nike Aero-FIT Fußballtrikot (Herren)
159,99 €
Brasilianische Nationalmannschaft 2026 Stadion-Auswärtstrikot
Brasilianische Nationalmannschaft 2026 Stadion-Auswärtstrikot Nike Dri-FIT Fußballtrikot (Herren)
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Brasilianische Nationalmannschaft 2026 Stadion-Auswärtstrikot
Nike Dri-FIT Fußballtrikot (Herren)
109,99 €
Nike Dri-FIT Legend
Nike Dri-FIT Legend Fitness-T-Shirt für Herren
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Nike Dri-FIT Legend
Fitness-T-Shirt für Herren
28 % Rabatt
Nike Pro 365
Nike Pro 365 Damenshorts (ca. 12,5 cm) (große Größe)
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Nike Pro 365
Damenshorts (ca. 12,5 cm) (große Größe)
30 % Rabatt
Nike Pro
Nike Pro Dri-FIT Fitness-Longsleeve mit enger Passform für Herren
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Nike Pro
Dri-FIT Fitness-Longsleeve mit enger Passform für Herren
42,99 €
Nike MAVN
Nike MAVN Strick-Kapuzenjacke mit Therma-FIT-Technologie für Mädchen
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Nike MAVN
Strick-Kapuzenjacke mit Therma-FIT-Technologie für Mädchen
64,99 €
Nike Utility Power 2.0
Nike Utility Power 2.0 Sporttasche (mittelgroß, 51 l)
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Sporttasche (mittelgroß, 51 l)
69,99 €
Nike V5 RNR
Nike V5 RNR Schuh (Herren)
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Nike V5 RNR
Schuh (Herren)
84,99 €
Nike Academy
Nike Academy Nike Dri-FIT Fußballshorts für Herren
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Nike Academy
Nike Dri-FIT Fußballshorts für Herren
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Englische Nationalmannschaft 2026 Stadion Heimspiel
Englische Nationalmannschaft 2026 Stadion Heimspiel Nike Dri-FIT Fußballtrikot (Herren)
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Englische Nationalmannschaft 2026 Stadion Heimspiel
Nike Dri-FIT Fußballtrikot (Herren)
109,99 €
Türkei 2026 Auswärtsspiel
Türkei 2026 Auswärtsspiel Nike Dri-FIT Replika-Fußballtrikot für Herren
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Türkei 2026 Auswärtsspiel
Nike Dri-FIT Replika-Fußballtrikot für Herren
109,99 €
Brasilien Academy Pro
Brasilien Academy Pro Nike Dri-FIT kurzärmeliges Pre-Match-Fußballoberteil (Herren)
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Brasilien Academy Pro
Nike Dri-FIT kurzärmeliges Pre-Match-Fußballoberteil (Herren)
69,99 €
Nike Universa
Nike Universa Bike Shorts mit hohem Bund und ohne Frontnaht (Damen, ca. 12,5 cm)
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Nike Universa
Bike Shorts mit hohem Bund und ohne Frontnaht (Damen, ca. 12,5 cm)
30 % Rabatt
Nike Pro
Nike Pro Leggings mit mittelhohem Bund und Mesh-Einsatz für Damen
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Nike Pro
Leggings mit mittelhohem Bund und Mesh-Einsatz für Damen
30 % Rabatt
Nike Pro
Nike Pro Shorts (Mädchen)
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Nike Pro
Shorts (Mädchen)
27,99 €
Nike Pro
Nike Pro Dri-FIT Kurzarmshirt für ältere Kinder (Jungen)
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Nike Pro
Dri-FIT Kurzarmshirt für ältere Kinder (Jungen)
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Nike Leak Protection: Periodensichere
Nike Leak Protection: Periodensichere Hipster (Mädchen, 3er-Pack)
Recyclingmaterialien
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Hipster (Mädchen, 3er-Pack)
39,99 €
Nike Pro
Nike Pro Bike-Shorts (ca. 7,5 cm) mit mittelhohem Bund (Damen)
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Nike Pro
Bike-Shorts (ca. 7,5 cm) mit mittelhohem Bund (Damen)
32,99 €
Korea 2026 Heimstadion
Korea 2026 Heimstadion Nike Replika-Fußballtrikot mit Dri-FIT-Technologie (Herren)
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Korea 2026 Heimstadion
Nike Replika-Fußballtrikot mit Dri-FIT-Technologie (Herren)
109,99 €
Norwegische Nationalmannschaft 2026 Stadion Heimspiel
Norwegische Nationalmannschaft 2026 Stadion Heimspiel Nike Dri-FIT Fußballtrikot (Herren)
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Norwegische Nationalmannschaft 2026 Stadion Heimspiel
Nike Dri-FIT Fußballtrikot (Herren)
109,99 €
Nike Tempo
Nike Tempo Repel-Laufjacke für Damen
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Repel-Laufjacke für Damen
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Nike Phantom 6 Low Elite
Nike Phantom 6 Low Elite Fußballschuh für normalen Rasen
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Nike V5 RNR
Nike V5 RNR Schuh (Herren)
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Schuh (Herren)
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Nike Apex
Nike Apex Puffle Bucket-Hat
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Puffle Bucket-Hat
34,99 €
Nike Stride
Nike Stride Mid Layer mit Dri-FIT-Technologie und Halbreißverschluss fürs Laufen (Herren)
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Nike Studio Fleece aus mittelschwerem Material
Nike Studio Fleece aus mittelschwerem Material Oversize-Hoodie für Damen
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Oversize-Hoodie für Damen
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Nike 24.7 PerfectStretch
Nike 24.7 PerfectStretch Dri-FIT Shorts (Herren, ca. 15 cm)
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Dri-FIT Shorts (Herren, ca. 15 cm)
94,99 €
Nike Pro
Nike Pro Verkürzte Leggings mit mittelhohem Bund und Mesheinsatz (Damen)
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Nike Pro
Verkürzte Leggings mit mittelhohem Bund und Mesheinsatz (Damen)
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Nike Vomero 18
Nike Vomero 18 Straßenlaufschuh (Herren)
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Straßenlaufschuh (Herren)
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Nike Pro
Nike Pro Lange Dri-FIT Fitnessshorts für Herren
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Nike Pro
Nike Pro Lange Leggings für ältere Kinder (Mädchen)
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Lange Leggings für ältere Kinder (Mädchen)
47,99 €
Los Angeles Lakers 2025/26 Statement Edition
Los Angeles Lakers 2025/26 Statement Edition Nike Dri-FIT NBA Swingman Trikot (Herren)
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Nike Dri-FIT NBA Swingman Trikot (Herren)
30 % Rabatt
NikeCourt Advantage
NikeCourt Advantage Dri-FIT-Tennisshorts (ca. 15,5 cm (Herren)
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30 % Rabatt
Nike Academy
Nike Academy Dri-FIT Fußballshorts (Herren)
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Nike Academy
Dri-FIT Fußballshorts (Herren)
30 % Rabatt
Nike Revolution 8
Nike Revolution 8 Straßenlaufschuh (Herren)
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Nike Revolution 8
Straßenlaufschuh (Herren)
64,99 €
Kanada 2026 Stadium Home
Kanada 2026 Stadium Home Nike Replika-Fußballtrikot mit Dri-FIT-Technologie (Herren)
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Kanada 2026 Stadium Home
Nike Replika-Fußballtrikot mit Dri-FIT-Technologie (Herren)
109,99 €
Nike One
Nike One Dri-FIT Leggings mit ausgestelltem Bein (Mädchen)
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Nike One
Dri-FIT Leggings mit ausgestelltem Bein (Mädchen)
34,99 €
Nike Unlimited
Nike Unlimited Vielseitige Dri-FIT Herrenshorts ohne Futter (ca. 18 cm)
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Nike Unlimited
Vielseitige Dri-FIT Herrenshorts ohne Futter (ca. 18 cm)
59,99 €
Brasilien Academy Pro
Brasilien Academy Pro Jordan Dri-FIT Fußballshorts aus Strickmaterial für Herren
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Brasilien Academy Pro
Jordan Dri-FIT Fußballshorts aus Strickmaterial für Herren
34,99 €
Paris Saint-Germain Strike Fourth
Paris Saint-Germain Strike Fourth Jordan Dri-FIT Fußballhose aus Strickmaterial für Damen
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Paris Saint-Germain Strike Fourth
Jordan Dri-FIT Fußballhose aus Strickmaterial für Damen
30 % Rabatt
Nike Gym Club
Nike Gym Club Trainingstasche (24 l)
Bestseller
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Trainingstasche (24 l)
47,99 €
Nike
Nike Ärmelloses Dri-FIT-Trainingsoberteil für Herren
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Ärmelloses Dri-FIT-Trainingsoberteil für Herren
24,99 €
ACG Dolomiti
ACG Dolomiti Hose (Damen)
Bestseller
ACG Dolomiti
Hose (Damen)
99,99 €
Nike Form
Nike Form Ungepolsteter Triangel-Sport-BH mit leichtem Halt (Damen)
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Nike Form
Ungepolsteter Triangel-Sport-BH mit leichtem Halt (Damen)
39,99 €

Mindestens 50 % nachhaltige Materialien – Bekleidung

Diese Produkte bestehen aus mindestens 50 % Biobaumwolle, recyceltem Polyester oder einem Gemisch aus beiden Materialien. Biobaumwolle wird ohne Verwendung von synthetischen Chemikalien angebaut. Dabei wird weniger Wasser verbraucht als für konventionelle Baumwolle. Recycelter Polyester hilft, Plastikmüll zu reduzieren, und senkt die CO2-Emissionen.

Wir machen uns viele Gedanken über die Materialien, die wir verwenden, damit du unsere Produkte mit gutem Gefühl tragen kannst. Wir achten sehr genau darauf, wie die Rohstoffe für unsere Produkte angebaut, geerntet und verarbeitet werden und machen dabei keine Kompromisse. Im Mittelpunkt stehen die am häufigsten verwendeten Materialien Polyester und Baumwolle. Durch den Einsatz von recyceltem Polyester leisten wir einen Beitrag im Kampf gegen Plastikmüll und reduzieren unsere CO2-Emissionen im Vergleich zu herkömmlichem Polyester um ca. 30 %. Zudem werden beim Anbau von Biobaumwolle weniger Wasser und Chemikalien verwendet als bei konventioneller Baumwolle. Biobaumwolle bietet dieselbe hervorragende Qualität, hat jedoch weniger negative Auswirkungen auf die Umwelt.

Erfahre mehr über Nachhaltigkeit bei Nike und darüber, wie wir an der Entwicklung verantwortungsvoller Produkte arbeiten, um die Umwelt, in der wir leben und spielen, zu schützen.