Kleidung aus mindestens 50 % nachhaltigen Materialien

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Nike Pro
Nike Pro Dri-FIT Fitness-Longsleeve mit enger Passform für Herren
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Nike Pro
Dri-FIT Fitness-Longsleeve mit enger Passform für Herren
42,99 €
Nike MAVN
Nike MAVN Strick-Kapuzenjacke mit Therma-FIT-Technologie für Mädchen
Recyclingmaterialien
Nike MAVN
Strick-Kapuzenjacke mit Therma-FIT-Technologie für Mädchen
64,99 €
Türkei 2026 Auswärtsspiel
Türkei 2026 Auswärtsspiel Nike Dri-FIT Replika-Fußballtrikot für Herren
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Türkei 2026 Auswärtsspiel
Nike Dri-FIT Replika-Fußballtrikot für Herren
109,99 €
Brasilien Academy Pro
Brasilien Academy Pro Nike Dri-FIT kurzärmeliges Pre-Match-Fußballoberteil (Herren)
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Brasilien Academy Pro
Nike Dri-FIT kurzärmeliges Pre-Match-Fußballoberteil (Herren)
69,99 €
Brasilianische Nationalmannschaft 2026 Stadium Home
Brasilianische Nationalmannschaft 2026 Stadium Home Nike Dri-FIT Fußballtrikot (Herren)
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Bestseller
Brasilianische Nationalmannschaft 2026 Stadium Home
Nike Dri-FIT Fußballtrikot (Herren)
109,99 €
Nike Pro
Nike Pro Dri-FIT Kurzarmshirt für ältere Kinder (Jungen)
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Nike Pro
Dri-FIT Kurzarmshirt für ältere Kinder (Jungen)
32,99 €
Korea 2026 Heimstadion
Korea 2026 Heimstadion Nike Replika-Fußballtrikot mit Dri-FIT-Technologie (Herren)
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Korea 2026 Heimstadion
Nike Replika-Fußballtrikot mit Dri-FIT-Technologie (Herren)
109,99 €
Nike Tempo
Nike Tempo Repel-Laufjacke für Damen
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Nike Tempo
Repel-Laufjacke für Damen
74,99 €
Nike Pro
Nike Pro Nike Dri-FIT-Longsleeve für ältere Kinder (Jungen)
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Nike Pro
Nike Dri-FIT-Longsleeve für ältere Kinder (Jungen)
37,99 €
Nike Stride
Nike Stride Mid Layer mit Dri-FIT-Technologie und Halbreißverschluss fürs Laufen (Herren)
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Nike Stride
Mid Layer mit Dri-FIT-Technologie und Halbreißverschluss fürs Laufen (Herren)
69,99 €
Nike Studio Fleece aus mittelschwerem Material
Nike Studio Fleece aus mittelschwerem Material Oversize-Hoodie für Damen
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Nike Studio Fleece aus mittelschwerem Material
Oversize-Hoodie für Damen
64,99 €
Nike 24.7 PerfectStretch
Nike 24.7 PerfectStretch Dri-FIT Shorts (Herren, ca. 15 cm)
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Nike 24.7 PerfectStretch
Dri-FIT Shorts (Herren, ca. 15 cm)
94,99 €
Norwegische Nationalmannschaft 2026 Stadion Heimspiel
Norwegische Nationalmannschaft 2026 Stadion Heimspiel Nike Dri-FIT Fußballtrikot (Herren)
Ausverkauft
Norwegische Nationalmannschaft 2026 Stadion Heimspiel
Nike Dri-FIT Fußballtrikot (Herren)
109,99 €
Nike Pro
Nike Pro Lange Dri-FIT Fitnessshorts für Herren
Recyclingmaterialien
Nike Pro
Lange Dri-FIT Fitnessshorts für Herren
37,99 €
Kanada 2026 Stadium Home
Kanada 2026 Stadium Home Nike Replika-Fußballtrikot mit Dri-FIT-Technologie (Herren)
Recyclingmaterialien
Kanada 2026 Stadium Home
Nike Replika-Fußballtrikot mit Dri-FIT-Technologie (Herren)
109,99 €
Brasilien Academy Pro
Brasilien Academy Pro Jordan Dri-FIT Fußballshorts aus Strickmaterial für Herren
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Brasilien Academy Pro
Jordan Dri-FIT Fußballshorts aus Strickmaterial für Herren
34,99 €
Nike One
Nike One Dri-FIT Leggings mit ausgestelltem Bein (Mädchen)
Bestseller
Nike One
Dri-FIT Leggings mit ausgestelltem Bein (Mädchen)
34,99 €
Nike Unlimited
Nike Unlimited Vielseitige Dri-FIT Herrenshorts ohne Futter (ca. 18 cm)
Recyclingmaterialien
Nike Unlimited
Vielseitige Dri-FIT Herrenshorts ohne Futter (ca. 18 cm)
59,99 €
FC Barcelona 2026/27 Stadium Home
FC Barcelona 2026/27 Stadium Home Nike Dri-FIT Replika-Fußballtrikot (Herren)
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Bestseller
FC Barcelona 2026/27 Stadium Home
Nike Dri-FIT Replika-Fußballtrikot (Herren)
109,99 €
Nike Unlimited
Nike Unlimited Vielseitige Dri-FIT 2-in-1-Shorts (ca. 18 cm) für Herren
Recyclingmaterialien
Nike Unlimited
Vielseitige Dri-FIT 2-in-1-Shorts (ca. 18 cm) für Herren
69,99 €
Nike Pro
Nike Pro Dri-Fit Shorts (ca. 7,5 cm) für ältere Kinder (Mädchen)
Recyclingmaterialien
Nike Pro
Dri-Fit Shorts (ca. 7,5 cm) für ältere Kinder (Mädchen)
34,99 €
Nike Pro
Nike Pro Dri-FIT-Webshorts mit mittelhohem Bund und Innenslip (Damen, ca. 7,5 cm)
Recyclingmaterialien
Nike Pro
Dri-FIT-Webshorts mit mittelhohem Bund und Innenslip (Damen, ca. 7,5 cm)
37,99 €
Nike Victory
Nike Victory Dri-FIT Tennis-Tanktop für ältere Kinder (Mädchen)
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Nike Victory
Dri-FIT Tennis-Tanktop für ältere Kinder (Mädchen)
29,99 €
Nike Tempo
Nike Tempo Dri-FIT Lauf-Tanktop mit Viertelreißverschluss (Damen)
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Nike Tempo
Dri-FIT Lauf-Tanktop mit Viertelreißverschluss (Damen)
47,99 €

Kleidung aus mindestens 50 % nachhaltigen Materialien: für jedes Training

Nachhaltige Mode von Nike besteht zu mindestens 50 % aus Bio-Baumwolle, recyceltem Polyester oder einem Mix aus beidem. Dabei gehen wir keine Kompromisse ein und schauen uns genau an, wie jeder Rohstoff angebaut, geerntet und verarbeitet wird. Recyceltes Polyester reduziert Abfall und CO₂-Emissionen um etwa 30 % im Vergleich zu neuem Polyester. Bio-Baumwolle benötigt wiederum weniger Wasser und Chemikalien als konventionell angebaute Baumwolle. Das heißt, du bekommst die gleiche Premium-Qualität und Performance, während die Auswirkungen auf die Umwelt weitaus geringer sind.


Materialien für mehr Bewegungsfreiheit


Wenn du sportliche Ziele erreichen willst, bist du mit nachhaltiger Kleidung bestens gerüstet. In einer leichtgewichtigen Leggings mit viel Stretch sind Sprünge, Ausfallschritte und Dehnübungen ein Kinderspiel. Die geschmeidigen Materialien trocknen schnell, sodass du dich das ganze Training über frisch fühlst. Du suchst warme Sportbekleidung? Dann kommt für dich nur ein kuscheliges Piece aus Fleece infrage. Dank beidseitig glattem Finish bieten dir unsere Fleece-Jogginghosen und -Hoodies flauschigen Komfort, ohne aufzutragen. In unserer nachhaltigen Kollektion findest du zudem Jacken mit gewebtem Außenmaterial und wasserabweisender Beschichtung – es kann also regnen, so viel es will: Du bleibst trocken.


Bleib cool, wenn es anstrengend wird


Wer hart trainiert, braucht Sportswear, die mithalten kann. Unsere nachhaltige Mode, die zu mindestens 50 % aus Recycling-Materialien besteht, ist daher mit innovativer Technologie ausgestattet. Unsere bewährte Nike Dri-FIT Technologie beispielsweise leitet Schweiß von der Haut weg, sodass er schnell verdunstet und du ein trockenes Tragegefühl genießt. Wir haben auch Designs mit Mesh-Einsätzen, die Feuchtigkeit entweichen lassen. Bei kaltem Wetter kommt unsere Nike Therma-FIT Technologie ins Spiel. Diese smarte Technologie reguliert die natürliche Körperwärme, damit deine Muskeln trotz niedriger Temperaturen nicht auskühlen.


Passformen für alle


Ob dynamisch oder entspannt – unsere nachhaltige Kleidung ist in fast jeder Passform erhältlich. Hosen mit Regular Fit und Tapered Leg sind so vielseitig, dass du sie sowohl im Fitnessstudio als auch am Wochenende beim Relaxen tragen kannst. Slim-Fit-Modelle liegen eng am Körper an und bringen smarte Vibes in deine Looks. Relaxed-Fit-Hoodies und -Tops sitzen wiederum so locker, dass sie dir viel Freiraum bieten.


Komfort, den du liebst


Nachhaltige Bekleidung von Nike ist mit cleveren Details für Situationen ausgestattet, in denen du bis an deine Grenzen gehst. Dazu gehören Jacken mit praktischen Taschen auf der Vorderseite, in denen du deine wichtigsten Dinge griffbereit verstauen kannst. Achte auf Modelle mit Reißverschlusstaschen an den Ärmeln, in denen sich Karten oder Schlüssel sicher verstauen lassen. Modelle mit Kapuze schützen dich vor leichtem Regen, sodass dir wechselhaftes Wetter nichts ausmacht. Außerdem haben wir Hosen und Jacken mit Stretch-Bündchen, damit keine Wärme entweichen kann, wenn es kühler wird.


Für eine bessere Zukunft


Mit Move to Zero wollen wir den CO₂-Ausstoß und den Abfall auf null reduzieren, um die Zukunft des Sports zu sichern. Möchtest du uns dabei unterstützen? Dann achte beim Kauf unserer nachhaltigen Mode auf das Label „Nachhaltige Materialien“. Das bedeutet, dass unsere Bekleidung zu mindestens 50 % aus Recyclingmaterial besteht. Dazu nutzen wir beispielsweise Polyestergarne, die aus alten Plastikflaschen, Teppichen und Fischernetzen von Mülldeponien hergestellt werden.