Mindestens 20 % recycelte Materialien

Nike Revolution 8
Nike Revolution 8 Straßenlaufschuh (Damen)
+2
Recyclingmaterialien
Nike Revolution 8
Straßenlaufschuh (Damen)
64,99 €
Nike Court Vision Low Next Nature
Nike Court Vision Low Next Nature Damenschuh
Recyclingmaterialien
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Damenschuh
79,99 €
Nike Cortez Textile
Nike Cortez Textile Damenschuh
Recyclingmaterialien
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Damenschuh
89,99 €
Nike Phantom 6 Low Elite
Nike Phantom 6 Low Elite Fußballschuh für normalen Rasen
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Fußballschuh für normalen Rasen
269,99 €
Nike Mercurial Superfly 11 Academy
Nike Mercurial Superfly 11 Academy High-Top-Fußballschuh für weichen Rasen
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High-Top-Fußballschuh für weichen Rasen
99,99 €
Nike Ava Rover
Nike Ava Rover Schuh
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Schuh
139,99 €
Nike Phantom 6 Low Elite
Nike Phantom 6 Low Elite Fußballschuh für Kunstrasen
Recyclingmaterialien
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Fußballschuh für Kunstrasen
269,99 €
Nike V5 RNR
Nike V5 RNR Schuh mit reflektierenden Akzenten (Damen)
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Schuh mit reflektierenden Akzenten (Damen)
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Nike Phantom 6 High Elite
Nike Phantom 6 High Elite Fußballschuh für normalen Rasen
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Fußballschuh für normalen Rasen
279,99 €
Nike ACG Pegasus Trail
Nike ACG Pegasus Trail Traillaufschuh (Damen)
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Traillaufschuh (Damen)
149,99 €
Nike Quest 6
Nike Quest 6 Straßenlaufschuh (Damen)
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Straßenlaufschuh (Damen)
79,99 €
Nike Mercurial Superfly 11 Academy
Nike Mercurial Superfly 11 Academy High-Top-Fußballschuh für verschiedene Böden
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High-Top-Fußballschuh für verschiedene Böden
94,99 €
Nike Bella 7
Nike Bella 7 Workout-Schuh (Damen)
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Workout-Schuh (Damen)
89,99 €
Nike Air Max Plus
Nike Air Max Plus Damenschuh
Bestseller
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Damenschuh
189,99 €
Nike Pegasus 42
Nike Pegasus 42 Straßenlaufschuh (Damen)
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139,99 €
Nike Flex Train
Nike Flex Train Workout-Schuh für Damen
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Workout-Schuh für Damen
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Nike Structure 26
Nike Structure 26 Straßenlaufschuh (Damen)
Recyclingmaterialien
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Straßenlaufschuh (Damen)
149,99 €
Nike Tiempo Maestro Academy
Nike Tiempo Maestro Academy Low-Top-Fußballschuh für Kunstrasen
Recyclingmaterialien
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Low-Top-Fußballschuh für Kunstrasen
84,99 €
Nike Winflo 12
Nike Winflo 12 Straßenlaufschuh (Damen)
Recyclingmaterialien
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Straßenlaufschuh (Damen)
109,99 €
Nike Juniper Trail 3
Nike Juniper Trail 3 Traillaufschuh (Damen)
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89,99 €
Nike Phantom 6 Low Pro
Nike Phantom 6 Low Pro Fußballschuh für Kunstrasen
Recyclingmaterialien
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Fußballschuh für Kunstrasen
159,99 €
Nike Journey Run
Nike Journey Run Straßenlaufschuh (Damen)
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Straßenlaufschuh (Damen)
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Nike Juniper Trail 2 GORE-TEX
Nike Juniper Trail 2 GORE-TEX Wasserfester Traillaufschuh für Damen
Recyclingmaterialien
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Wasserfester Traillaufschuh für Damen
114,99 €
Nike Vomero 18
Nike Vomero 18 Straßenlaufschuh (Damen)
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Straßenlaufschuh (Damen)
159,99 €

Mindestens 50 % nachhaltige Materialien – Bekleidung

Diese Produkte bestehen aus mindestens 50 % Biobaumwolle, recyceltem Polyester oder einem Gemisch aus beiden Materialien. Biobaumwolle wird ohne Verwendung von synthetischen Chemikalien angebaut. Dabei wird weniger Wasser verbraucht als für konventionelle Baumwolle. Recycelter Polyester hilft, Plastikmüll zu reduzieren, und senkt die CO2-Emissionen.

Wir machen uns viele Gedanken über die Materialien, die wir verwenden, damit du unsere Produkte mit gutem Gefühl tragen kannst. Wir achten sehr genau darauf, wie die Rohstoffe für unsere Produkte angebaut, geerntet und verarbeitet werden und machen dabei keine Kompromisse. Im Mittelpunkt stehen die am häufigsten verwendeten Materialien Polyester und Baumwolle. Durch den Einsatz von recyceltem Polyester leisten wir einen Beitrag im Kampf gegen Plastikmüll und reduzieren unsere CO2-Emissionen im Vergleich zu herkömmlichem Polyester um ca. 30 %. Zudem werden beim Anbau von Biobaumwolle weniger Wasser und Chemikalien verwendet als bei konventioneller Baumwolle. Biobaumwolle bietet dieselbe hervorragende Qualität, hat jedoch weniger negative Auswirkungen auf die Umwelt.

Erfahre mehr über Nachhaltigkeit bei Nike und darüber, wie wir an der Entwicklung verantwortungsvoller Produkte arbeiten, um die Umwelt, in der wir leben und spielen, zu schützen.