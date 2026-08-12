FC Chelsea Shorts: La-Ola für deine Mannschaft
Unterstütze die Blues mit den FC Chelsea Shorts von Nike und erkunde die verschiedenen Relaxed Fit Modelle aus atmungsaktiven Materialien. Selbstverständlich spielt auch das berühmte Vereinswappen mit dem majestätischen Löwen eine herausragende Rolle.
Egal, ob du die Fankurve der Stamford Bridge rockst oder mit deiner eigenen Mannschaft selbst auf dem Rasen stehst: In den Nike Chelsea Shorts genießt du stets einen angenehm kühlen Tragekomfort. Als aktiver Spieler profitierst du insbesondere von den mit Nike Aero-FIT Kühltechnologie ausgestatteten Fußballshorts, denn das innovative Material sorgt für ein trockenes Tragegefühl die ganze Saison. Shorts mit zusätzlichem Schutz in wärmeintensiven Bereichen bieten eine höhere Atmungsaktivität und sind ideal für intensive Trainingseinheiten.
Wer das Spielfeld betritt, muss sich auf seine Ausrüstung verlassen können. Deshalb sind unsere Chelsea Shorts auch ultrabequem: Stretch-Bünde mit innenliegendem Tunnelzug gewährleisten eine perfekte Passform und Mesh-Einsätze an den Seiten maximieren die Luftzirkulation. Während du mit dem Ball in Richtung Tor sprintest, kannst du dank Relaxed Fit Design mit viel Bewegungsfreiheit stets darauf vertrauen, dass dir nichts in die Quere kommt. Außerdem lassen sich in den seitlichen Reißverschlusstaschen alle Wertsachen sicher verstauen, sei es beim Stadionbesuch oder während des Trainings.
Anhand authentischer Club-Insignien erkennt jeder in der Fankurve sofort, auf wessen Seite du stehst, denn das Vereinslogo ist auf einem Bein deiner Chelsea Shorts eingewebt: der berühmte Löwe mit Zeremonienstab vor einem Hintergrund in leuchtendem, unverkennbarem Chelsea-Blau. Doch das ist noch nicht alles: Im Rahmen der „Move to Zero“-Initiative von Nike verwenden wir recycelte Polyesterfasern. Achte auf das Label „Nachhaltige Materialien“ für umweltfreundliche Modelle.
Eingefleischte Fans der Blues stylen sich von Kopf bis Fuß im Chelsea-Look und greifen gleich zum passenden FC Chelsea Trikot. Wie bei unseren Shorts findest du auch hier bequeme Designs aus schnell trocknenden Materialien, in denen du während des Spiels einen kühlen Kopf und Ruhe bewahren kannst. Chelsea Stutzen und deine Lieblingsfußballschuhe von Nike setzen das finale Statement.