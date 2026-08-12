FC CHELSEA

FC CHELSEA

FC Chelsea Trikots 2026/27

(69)
FC Chelsea 2026/27 Match Away
FC Chelsea 2026/27 Match Away Nike Aero-FIT authentisches Fußballtrikot (Herren)
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Recyclingmaterialien
FC Chelsea 2026/27 Match Away
Nike Aero-FIT authentisches Fußballtrikot (Herren)
159,99 €
FC Chelsea 2026/27 Stadion Auswärtstrikot
FC Chelsea 2026/27 Stadion Auswärtstrikot Nike Dri-FIT Replika-Fußballtrikot (Herren)
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FC Chelsea 2026/27 Stadion Auswärtstrikot
Nike Dri-FIT Replika-Fußballtrikot (Herren)
109,99 €
FC Chelsea 2026/27 Stadium Away
FC Chelsea 2026/27 Stadium Away Nike Dri-FIT Replika-Fußballtrikot (Damen)
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FC Chelsea 2026/27 Stadium Away
Nike Dri-FIT Replika-Fußballtrikot (Damen)
109,99 €
FC Chelsea 2026/27 Stadion Auswärtstrikot
FC Chelsea 2026/27 Stadion Auswärtstrikot Nike Dri-FIT Replika-Fußballtrikot (ältere Kinder)
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FC Chelsea 2026/27 Stadion Auswärtstrikot
Nike Dri-FIT Replika-Fußballtrikot (ältere Kinder)
84,99 €
UNLEASH THE LION
UNLEASH THE LION
Mut, Zusammenhalt und unermüdlicher Kampfgeist.
FC Chelsea 2026/27 Stadium Away
FC Chelsea 2026/27 Stadium Away Dreiteiliges Nike Replika Fußballtrikot-Set (Babys und Kleinkinder)
Recyclingmaterialien
FC Chelsea 2026/27 Stadium Away
Dreiteiliges Nike Replika Fußballtrikot-Set (Babys und Kleinkinder)
69,99 €
FC Chelsea 2026/27 Stadium Away
FC Chelsea 2026/27 Stadium Away Nike Dri-FIT Replika-Fußballshorts (Herren)
Recyclingmaterialien
FC Chelsea 2026/27 Stadium Away
Nike Dri-FIT Replika-Fußballshorts (Herren)
54,99 €
FC Chelsea 2026/27 Stadium Away
FC Chelsea 2026/27 Stadium Away Dreiteiliges Nike Replika Fußballtrikot-Set (jüngere Kinder)
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FC Chelsea 2026/27 Stadium Away
Dreiteiliges Nike Replika Fußballtrikot-Set (jüngere Kinder)
74,99 €
FC Chelsea 2026/27 Stadium Away
FC Chelsea 2026/27 Stadium Away Nike Dri-FIT Replika-Fußballshorts (ältere Kinder)
Recyclingmaterialien
FC Chelsea 2026/27 Stadium Away
Nike Dri-FIT Replika-Fußballshorts (ältere Kinder)
42,99 €
FC Chelsea 2026/27 Match Home
FC Chelsea 2026/27 Match Home Nike Aero-FIT authentisches Fußballtrikot (Herren)
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Recyclingmaterialien
FC Chelsea 2026/27 Match Home
Nike Aero-FIT authentisches Fußballtrikot (Herren)
159,99 €
FC Chelsea 2026/27 Stadion Heimspiel
FC Chelsea 2026/27 Stadion Heimspiel Nike Replika-Fußballtrikot mit Dri-FIT-Technologie (Herren)
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FC Chelsea 2026/27 Stadion Heimspiel
Nike Replika-Fußballtrikot mit Dri-FIT-Technologie (Herren)
109,99 €
FC Chelsea 2026/27 Stadium Home
FC Chelsea 2026/27 Stadium Home Nike Dri-FIT Replika-Longsleeve-Fußballtrikot (Herren)
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FC Chelsea 2026/27 Stadium Home
Nike Dri-FIT Replika-Longsleeve-Fußballtrikot (Herren)
119,99 €
FC Chelsea 2026/27 Match Home
FC Chelsea 2026/27 Match Home Nike Aero-FIT Authentic Fußballtrikot (Damen)
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FC Chelsea 2026/27 Match Home
Nike Aero-FIT Authentic Fußballtrikot (Damen)
159,99 €
FC Chelsea 2026/27 Stadion Heimspiel
FC Chelsea 2026/27 Stadion Heimspiel Nike Replika-Fußballtrikot mit Dri-FIT-Technologie (Damen)
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FC Chelsea 2026/27 Stadion Heimspiel
Nike Replika-Fußballtrikot mit Dri-FIT-Technologie (Damen)
109,99 €
FC Chelsea 2026/27 Stadion Heimspiel
FC Chelsea 2026/27 Stadion Heimspiel Nike Dri-FIT Replika-Fußballshorts (ältere Kinder)
Recyclingmaterialien
FC Chelsea 2026/27 Stadion Heimspiel
Nike Dri-FIT Replika-Fußballshorts (ältere Kinder)
42,99 €
FC Chelsea 2026/27 Stadion Heimspiel
FC Chelsea 2026/27 Stadion Heimspiel Nike Replika-Fußballtrikot mit Dri-FIT-Technologie (ältere Kinder)
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Recyclingmaterialien
FC Chelsea 2026/27 Stadion Heimspiel
Nike Replika-Fußballtrikot mit Dri-FIT-Technologie (ältere Kinder)
84,99 €
FC Chelsea 2026/27 Match Home
FC Chelsea 2026/27 Match Home Nike Aero-FIT Authentic Fußballtrikot (ältere Kinder)
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FC Chelsea 2026/27 Match Home
Nike Aero-FIT Authentic Fußballtrikot (ältere Kinder)
139,99 €
FC Chelsea Victori One
FC Chelsea Victori One Nike Slides (Herren)
FC Chelsea Victori One
Nike Slides (Herren)
42,99 €
FC Chelsea 2025/26 Stadium Third
FC Chelsea 2025/26 Stadium Third Nike Replika-Fußballtrikot mit Dri-FIT-Technologie (Herren)
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FC Chelsea 2025/26 Stadium Third
Nike Replika-Fußballtrikot mit Dri-FIT-Technologie (Herren)
99,99 €
FC Chelsea Strike Third
FC Chelsea Strike Third Nike Dri-FIT Total 90 Fußballhose aus Strickmaterial (Herren)
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FC Chelsea Strike Third
Nike Dri-FIT Total 90 Fußballhose aus Strickmaterial (Herren)
30 % Rabatt
FC Chelsea Strike+ SE
FC Chelsea Strike+ SE Nike Football Repel-Webhose (Herren)
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FC Chelsea Strike+ SE
Nike Football Repel-Webhose (Herren)
89,99 €
FC Chelsea Academy Pro Third
FC Chelsea Academy Pro Third Nike Dri-FIT Total 90 Pre-Match-Fußballoberteil (Herren)
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FC Chelsea Academy Pro Third
Nike Dri-FIT Total 90 Pre-Match-Fußballoberteil (Herren)
30 % Rabatt
FC Chelsea
FC Chelsea Nike Total 90 Fußball-T-Shirt (Herren)
FC Chelsea
Nike Total 90 Fußball-T-Shirt (Herren)
30 % Rabatt
FC Chelsea Academy Pro SE
FC Chelsea Academy Pro SE Nike Dri-FIT kurzärmeliges Pre-Match-Fußballoberteil (Herren)
Recyclingmaterialien
FC Chelsea Academy Pro SE
Nike Dri-FIT kurzärmeliges Pre-Match-Fußballoberteil (Herren)
30 % Rabatt
FC Chelsea Strike Third
FC Chelsea Strike Third Nike Dri-FIT Total 90 Fußballshorts aus Strickmaterial (Herren)
Recyclingmaterialien
FC Chelsea Strike Third
Nike Dri-FIT Total 90 Fußballshorts aus Strickmaterial (Herren)
30 % Rabatt
FC Chelsea Strike Third
FC Chelsea Strike Third Nike Dri-FIT Total 90 Fußballoberteil aus Strickmaterial (Damen)
Recyclingmaterialien
FC Chelsea Strike Third
Nike Dri-FIT Total 90 Fußballoberteil aus Strickmaterial (Damen)
30 % Rabatt
FC Chelsea 2025/26 Stadium Third
FC Chelsea 2025/26 Stadium Third Nike Dri-FIT Total 90 Replika-Fußballshorts (ältere Kinder)
Recyclingmaterialien
FC Chelsea 2025/26 Stadium Third
Nike Dri-FIT Total 90 Replika-Fußballshorts (ältere Kinder)
30 % Rabatt
FC Chelsea Academy Pro Third
FC Chelsea Academy Pro Third Nike Dri-FIT Total 90 Pre-Match-Fußballoberteil (Damen)
Recyclingmaterialien
FC Chelsea Academy Pro Third
Nike Dri-FIT Total 90 Pre-Match-Fußballoberteil (Damen)
30 % Rabatt
Chelsea 25/26
Chelsea 25/26 Nike Heritage Rucksack
Chelsea 25/26
Nike Heritage Rucksack
39,99 €
FC Chelsea Strike
FC Chelsea Strike Nike Dri-FIT Fußballshorts aus Strickmaterial (Herren)
Recyclingmaterialien
FC Chelsea Strike
Nike Dri-FIT Fußballshorts aus Strickmaterial (Herren)
47,99 €
FC Chelsea Academy Pro
FC Chelsea Academy Pro Nike Storm-FIT Fußball-Regenjacke mit Kapuze für ältere Kinder
Recyclingmaterialien
FC Chelsea Academy Pro
Nike Storm-FIT Fußball-Regenjacke mit Kapuze für ältere Kinder
84,99 €
FC Chelsea Strike
FC Chelsea Strike Nike Football Dri-FIT Kurzarmshirt (Herren)
Recyclingmaterialien
FC Chelsea Strike
Nike Football Dri-FIT Kurzarmshirt (Herren)
54,99 €
FC Chelsea Strike
FC Chelsea Strike Nike Football Dri-FIT Kurzarmshirt (Damen)
Recyclingmaterialien
FC Chelsea Strike
Nike Football Dri-FIT Kurzarmshirt (Damen)
54,99 €
FC Chelsea Strike
FC Chelsea Strike Nike Dri-FIT Fußball-Drill-Oberteil aus Strickmaterial für ältere Kinder
Recyclingmaterialien
FC Chelsea Strike
Nike Dri-FIT Fußball-Drill-Oberteil aus Strickmaterial für ältere Kinder
64,99 €
FC Chelsea Strike
FC Chelsea Strike Nike Football Dri-FIT Kurzarmshirt (ältere Kinder)
Recyclingmaterialien
FC Chelsea Strike
Nike Football Dri-FIT Kurzarmshirt (ältere Kinder)
44,99 €
FC Chelsea Strike
FC Chelsea Strike Nike Dri-FIT Fußballshorts aus Strickmaterial (ältere Kinder)
Recyclingmaterialien
FC Chelsea Strike
Nike Dri-FIT Fußballshorts aus Strickmaterial (ältere Kinder)
37,99 €
FC Chelsea Strike
FC Chelsea Strike Nike Dri-FIT Strick-Fußballhose (Herren)
Recyclingmaterialien
FC Chelsea Strike
Nike Dri-FIT Strick-Fußballhose (Herren)
74,99 €
FC Chelsea Strike
FC Chelsea Strike Strick-Fußballhose mit Nike Dri-FIT-Technologie (ältere Kinder)
Recyclingmaterialien
FC Chelsea Strike
Strick-Fußballhose mit Nike Dri-FIT-Technologie (ältere Kinder)
64,99 €
FC Chelsea Strike
FC Chelsea Strike Nike Dri-FIT Fußball-Trainingsanzug aus Strickmaterial (ältere Kinder)
Recyclingmaterialien
FC Chelsea Strike
Nike Dri-FIT Fußball-Trainingsanzug aus Strickmaterial (ältere Kinder)
109,99 €
FC Chelsea Strike
FC Chelsea Strike Nike Dri-FIT Fußball-Tracksuit aus Strickmaterial (jüngere Kinder)
Recyclingmaterialien
FC Chelsea Strike
Nike Dri-FIT Fußball-Tracksuit aus Strickmaterial (jüngere Kinder)
79,99 €
FC Chelsea Strike
FC Chelsea Strike Nike Dri-FIT Fußball-Drill-Oberteil aus Strickmaterial für Herren
Recyclingmaterialien
FC Chelsea Strike
Nike Dri-FIT Fußball-Drill-Oberteil aus Strickmaterial für Herren
74,99 €
FC Chelsea Academy Pro
FC Chelsea Academy Pro Nike Dri-FIT Fußball-Kurzarmshirt (jüngere Kinder)
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FC Chelsea Academy Pro
Nike Dri-FIT Fußball-Kurzarmshirt (jüngere Kinder)
27,99 €
FC Chelsea City Side
FC Chelsea City Side Nike Fleece-Fußball-Hoodie (ältere Kinder)
FC Chelsea City Side
Nike Fleece-Fußball-Hoodie (ältere Kinder)
59,99 €
FC Chelsea
FC Chelsea Nike Fußballjacke mit Synthetikfüllung und Kapuze für ältere Kinder
FC Chelsea
Nike Fußballjacke mit Synthetikfüllung und Kapuze für ältere Kinder
94,99 €
FC Chelsea Academy Pro Third
FC Chelsea Academy Pro Third Nike Dri-FIT Pre-Match-Fußballoberteil (ältere Kinder)
Recyclingmaterialien
FC Chelsea Academy Pro Third
Nike Dri-FIT Pre-Match-Fußballoberteil (ältere Kinder)
59,99 €
FC Chelsea 2025/26 Stadium Goalkeeper
FC Chelsea 2025/26 Stadium Goalkeeper Nike Dri-FIT Replika-Kurzarm-Fußballtrikot für Herren
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FC Chelsea 2025/26 Stadium Goalkeeper
Nike Dri-FIT Replika-Kurzarm-Fußballtrikot für Herren
99,99 €
FC Chelsea Strike Home
FC Chelsea Strike Home Nike Dri-FIT kniehohe Fußballsocken
Recyclingmaterialien
FC Chelsea Strike Home
Nike Dri-FIT kniehohe Fußballsocken
19,99 €
FC Chelsea 2025/26 Stadium Third
FC Chelsea 2025/26 Stadium Third Total 90 Replika-Fußballtrikot mit Nike Dri-FIT-Technologie (Damen)
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FC Chelsea 2025/26 Stadium Third
Total 90 Replika-Fußballtrikot mit Nike Dri-FIT-Technologie (Damen)
99,99 €
FC Chelsea 2025/26 Stadium Third
FC Chelsea 2025/26 Stadium Third Nike Dri-FIT Total 90 Replika-Fußballtrikot (ältere Kinder)
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FC Chelsea 2025/26 Stadium Third
Nike Dri-FIT Total 90 Replika-Fußballtrikot (ältere Kinder)
79,99 €
FC Chelsea Strike Third
FC Chelsea Strike Third Nike Dri-FIT Total 90 Fußballoberteil aus Strickmaterial (Damen)
Recyclingmaterialien
FC Chelsea Strike Third
Nike Dri-FIT Total 90 Fußballoberteil aus Strickmaterial (Damen)
30 % Rabatt
FC Chelsea 2025/26 Stadium Third
FC Chelsea 2025/26 Stadium Third Nike Dri-FIT Total 90 Replika-Fußballshorts (ältere Kinder)
Recyclingmaterialien
FC Chelsea 2025/26 Stadium Third
Nike Dri-FIT Total 90 Replika-Fußballshorts (ältere Kinder)
30 % Rabatt
FC Chelsea Academy Pro Third
FC Chelsea Academy Pro Third Nike Dri-FIT Total 90 Pre-Match-Fußballoberteil (Damen)
Recyclingmaterialien
FC Chelsea Academy Pro Third
Nike Dri-FIT Total 90 Pre-Match-Fußballoberteil (Damen)
30 % Rabatt
Chelsea 25/26
Chelsea 25/26 Nike Heritage Rucksack
Chelsea 25/26
Nike Heritage Rucksack
39,99 €
FC Chelsea Strike
FC Chelsea Strike Nike Dri-FIT Fußballshorts aus Strickmaterial (Herren)
Recyclingmaterialien
FC Chelsea Strike
Nike Dri-FIT Fußballshorts aus Strickmaterial (Herren)
47,99 €
FC Chelsea Academy Pro
FC Chelsea Academy Pro Nike Storm-FIT Fußball-Regenjacke mit Kapuze für ältere Kinder
Recyclingmaterialien
FC Chelsea Academy Pro
Nike Storm-FIT Fußball-Regenjacke mit Kapuze für ältere Kinder
84,99 €
FC Chelsea Strike
FC Chelsea Strike Nike Football Dri-FIT Kurzarmshirt (Herren)
Recyclingmaterialien
FC Chelsea Strike
Nike Football Dri-FIT Kurzarmshirt (Herren)
54,99 €
FC Chelsea Strike
FC Chelsea Strike Nike Football Dri-FIT Kurzarmshirt (Damen)
Recyclingmaterialien
FC Chelsea Strike
Nike Football Dri-FIT Kurzarmshirt (Damen)
54,99 €
FC Chelsea Strike
FC Chelsea Strike Nike Dri-FIT Fußball-Drill-Oberteil aus Strickmaterial für ältere Kinder
Recyclingmaterialien
FC Chelsea Strike
Nike Dri-FIT Fußball-Drill-Oberteil aus Strickmaterial für ältere Kinder
64,99 €
FC Chelsea Strike
FC Chelsea Strike Nike Football Dri-FIT Kurzarmshirt (ältere Kinder)
Recyclingmaterialien
FC Chelsea Strike
Nike Football Dri-FIT Kurzarmshirt (ältere Kinder)
44,99 €
FC Chelsea Strike
FC Chelsea Strike Nike Dri-FIT Fußballshorts aus Strickmaterial (ältere Kinder)
Recyclingmaterialien
FC Chelsea Strike
Nike Dri-FIT Fußballshorts aus Strickmaterial (ältere Kinder)
37,99 €
FC Chelsea Strike
FC Chelsea Strike Nike Dri-FIT Strick-Fußballhose (Herren)
Recyclingmaterialien
FC Chelsea Strike
Nike Dri-FIT Strick-Fußballhose (Herren)
74,99 €
FC Chelsea Strike
FC Chelsea Strike Strick-Fußballhose mit Nike Dri-FIT-Technologie (ältere Kinder)
Recyclingmaterialien
FC Chelsea Strike
Strick-Fußballhose mit Nike Dri-FIT-Technologie (ältere Kinder)
64,99 €
FC Chelsea Strike
FC Chelsea Strike Nike Dri-FIT Fußball-Trainingsanzug aus Strickmaterial (ältere Kinder)
Recyclingmaterialien
FC Chelsea Strike
Nike Dri-FIT Fußball-Trainingsanzug aus Strickmaterial (ältere Kinder)
109,99 €
FC Chelsea Strike
FC Chelsea Strike Nike Dri-FIT Fußball-Tracksuit aus Strickmaterial (jüngere Kinder)
Recyclingmaterialien
FC Chelsea Strike
Nike Dri-FIT Fußball-Tracksuit aus Strickmaterial (jüngere Kinder)
79,99 €
FC Chelsea Strike
FC Chelsea Strike Nike Dri-FIT Fußball-Drill-Oberteil aus Strickmaterial für Herren
Recyclingmaterialien
FC Chelsea Strike
Nike Dri-FIT Fußball-Drill-Oberteil aus Strickmaterial für Herren
74,99 €
FC Chelsea Academy Pro
FC Chelsea Academy Pro Nike Dri-FIT Fußball-Kurzarmshirt (jüngere Kinder)
Recyclingmaterialien
FC Chelsea Academy Pro
Nike Dri-FIT Fußball-Kurzarmshirt (jüngere Kinder)
27,99 €
FC Chelsea City Side
FC Chelsea City Side Nike Fleece-Fußball-Hoodie (ältere Kinder)
FC Chelsea City Side
Nike Fleece-Fußball-Hoodie (ältere Kinder)
59,99 €
FC Chelsea
FC Chelsea Nike Fußballjacke mit Synthetikfüllung und Kapuze für ältere Kinder
FC Chelsea
Nike Fußballjacke mit Synthetikfüllung und Kapuze für ältere Kinder
94,99 €
FC Chelsea Academy Pro Third
FC Chelsea Academy Pro Third Nike Dri-FIT Pre-Match-Fußballoberteil (ältere Kinder)
Recyclingmaterialien
FC Chelsea Academy Pro Third
Nike Dri-FIT Pre-Match-Fußballoberteil (ältere Kinder)
59,99 €
FC Chelsea 2025/26 Stadium Goalkeeper
FC Chelsea 2025/26 Stadium Goalkeeper Nike Dri-FIT Replika-Kurzarm-Fußballtrikot für Herren
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Recyclingmaterialien
FC Chelsea 2025/26 Stadium Goalkeeper
Nike Dri-FIT Replika-Kurzarm-Fußballtrikot für Herren
99,99 €
FC Chelsea Strike Home
FC Chelsea Strike Home Nike Dri-FIT kniehohe Fußballsocken
Recyclingmaterialien
FC Chelsea Strike Home
Nike Dri-FIT kniehohe Fußballsocken
19,99 €
FC Chelsea 2025/26 Stadium Third
FC Chelsea 2025/26 Stadium Third Total 90 Replika-Fußballtrikot mit Nike Dri-FIT-Technologie (Damen)
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Recyclingmaterialien
FC Chelsea 2025/26 Stadium Third
Total 90 Replika-Fußballtrikot mit Nike Dri-FIT-Technologie (Damen)
99,99 €
FC Chelsea 2025/26 Stadium Third
FC Chelsea 2025/26 Stadium Third Nike Dri-FIT Total 90 Replika-Fußballtrikot (ältere Kinder)
Personalisieren
Recyclingmaterialien
FC Chelsea 2025/26 Stadium Third
Nike Dri-FIT Total 90 Replika-Fußballtrikot (ältere Kinder)
79,99 €

Entdecke deine Favoriten: Chelsea Trikots & Shirts 2026/27

Halte deinem Lieblingsteam die Treue und trage beim Spiel die Trikots und Shirts des FC Chelsea. In unserer Kollektion findest du außerdem Oberteile, Hosen und Accessoires für Groß und Klein. Wenn du dein eigenes 5-gegen-5-Match spielst, wähle gebrandete Fußballsocken oder den Chelsea-Fußball, um dich deinem Team verbunden zu fühlen. Steht ein Spiel des Lieblings-Clubs an, dass du live in Stamford Bridge oder daheim verfolgst, kleide dich von Kopf bis Fuß in den Farben und Designs deiner Helden!


Zeige deine Farben mit Trikots und Oberteilen

Wir sind stolz darauf, dir die neuen Trikots der Saison vorzustellen. Unsere Trikots und Outfits bestehen aus atmungsaktiven Materialien und halten dich auch im hitzigsten Match angenehm trocken. Auch abseits des Rasens sind die stylischen Nike Chelsea Tops eine gute Wahl, um deinem Team die Treue zu beweisen.


Chelsea T-Shirts und mehr aus High-Performance-Stoffen

Wir verwenden innovative Materialien für unsere Fan-Kleidung, sodass du stets volle Leistung geben kannst. Wenn ein Match ansteht, entscheide dich für unsere Chelsea Shirts aus elastischen Stoffen. Die Nike Aero-FIT Technologie sorgt dafür, dass die Luft besser zwischen Körper und Shirt zirkuliert. So klebt der Stoff nicht auf der Haut, Schweiß verdunstet in Sekunden und du bleibst du länger angenehm trocken. Wähle komplette Outfits oder kombiniere die einzeln erhältlichen Oberteile und Hosen mit dem, was dein Kleiderschrank bereithält. Alle neuen Chelsea Trikots findest du hier in unserer Kollektion. Selbst die Nachwuchs-Kicker rüsten wir von Kopf bis Fuß mit unseren Chelsea Sets aus. Schweißableitende Materialien stellen sicher, dass sie das ganze Match über mit voller Konzentration bei der Sache sind!


Halte dich warm mit den Chelsea Hoodies und Jacken

Zeige in den Chelsea Hoodies und Jacken von Nike deine Loyalität. Jedes Design trägt das Logo des Clubs an prominenter Stelle, sodass du die Erfolge deiner Lieblingsmannschaft jederzeit feiern kannst. Gebürstetes Fleece an der Innenseite und wasserfeste Außenschichten sorgen dafür, dass du dich auch bei niedrigen Temperaturen angenehm warm und trocken fühlst. Vielleicht stechen dir unsere Nike Chelsea Designs auch bei dem ein oder anderen Coach in Stamford Bridge ins Auge.


Schütze den Planeten mit der Chelsea Ausrüstung von Nike

Das Move to Zero-Programm von Nike ist unser Versprechen, die Zukunft der Erde zu schützen. Unser erklärtes Ziel dabei: Null Emissionen und Null Müll. Daher benutzen wir recycelte Materialien, um Sportkleidung zu entwickeln, welche die Umwelt weniger belastet. Halte in unserer Kollektion nach dem Label „Nachhaltige Materialien“ Ausschau und entscheide dich für umweltschonende Optionen, wenn es darum geht, dich für dein nächstes Match oder Training neu einzukleiden.