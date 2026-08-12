FC CHELSEA

FC CHELSEA

  1. Bekleidung
    2. /
  2. Oberteile & T-Shirts

FC Chelsea Oberteile & T-Shirts

(33)
FC Chelsea 2026/27 Match Away
FC Chelsea 2026/27 Match Away Nike Aero-FIT authentisches Fußballtrikot (Herren)
Personalisieren
Recyclingmaterialien
FC Chelsea 2026/27 Match Away
Nike Aero-FIT authentisches Fußballtrikot (Herren)
159,99 €
FC Chelsea 2026/27 Stadion Auswärtstrikot
FC Chelsea 2026/27 Stadion Auswärtstrikot Nike Dri-FIT Replika-Fußballtrikot (Herren)
Personalisieren
Recyclingmaterialien
FC Chelsea 2026/27 Stadion Auswärtstrikot
Nike Dri-FIT Replika-Fußballtrikot (Herren)
109,99 €
FC Chelsea 2026/27 Stadium Away
FC Chelsea 2026/27 Stadium Away Nike Dri-FIT Replika-Fußballtrikot (Damen)
Personalisieren
Recyclingmaterialien
FC Chelsea 2026/27 Stadium Away
Nike Dri-FIT Replika-Fußballtrikot (Damen)
109,99 €
FC Chelsea 2026/27 Stadion Auswärtstrikot
FC Chelsea 2026/27 Stadion Auswärtstrikot Nike Dri-FIT Replika-Fußballtrikot (ältere Kinder)
Personalisieren
Recyclingmaterialien
FC Chelsea 2026/27 Stadion Auswärtstrikot
Nike Dri-FIT Replika-Fußballtrikot (ältere Kinder)
84,99 €
NICHT ZU BÄNDIGEN
NICHT ZU BÄNDIGEN
Von Tradition geprägt. Für die Zukunft entwickelt.
FC Chelsea 2026/27 Stadium Away
FC Chelsea 2026/27 Stadium Away Dreiteiliges Nike Replika Fußballtrikot-Set (jüngere Kinder)
Personalisieren
Recyclingmaterialien
FC Chelsea 2026/27 Stadium Away
Dreiteiliges Nike Replika Fußballtrikot-Set (jüngere Kinder)
74,99 €
FC Chelsea 2026/27 Match Home
FC Chelsea 2026/27 Match Home Nike Aero-FIT authentisches Fußballtrikot (Herren)
Personalisieren
Recyclingmaterialien
FC Chelsea 2026/27 Match Home
Nike Aero-FIT authentisches Fußballtrikot (Herren)
159,99 €
FC Chelsea 2026/27 Stadion Heimspiel
FC Chelsea 2026/27 Stadion Heimspiel Nike Replika-Fußballtrikot mit Dri-FIT-Technologie (Herren)
Personalisieren
Recyclingmaterialien
FC Chelsea 2026/27 Stadion Heimspiel
Nike Replika-Fußballtrikot mit Dri-FIT-Technologie (Herren)
109,99 €
FC Chelsea 2026/27 Stadium Home
FC Chelsea 2026/27 Stadium Home Nike Dri-FIT Replika-Longsleeve-Fußballtrikot (Herren)
Personalisieren
Recyclingmaterialien
FC Chelsea 2026/27 Stadium Home
Nike Dri-FIT Replika-Longsleeve-Fußballtrikot (Herren)
119,99 €
FC Chelsea 2026/27 Match Home
FC Chelsea 2026/27 Match Home Nike Aero-FIT Authentic Fußballtrikot (Damen)
Personalisieren
Recyclingmaterialien
FC Chelsea 2026/27 Match Home
Nike Aero-FIT Authentic Fußballtrikot (Damen)
159,99 €
FC Chelsea 2026/27 Stadion Heimspiel
FC Chelsea 2026/27 Stadion Heimspiel Nike Replika-Fußballtrikot mit Dri-FIT-Technologie (Damen)
Personalisieren
Recyclingmaterialien
FC Chelsea 2026/27 Stadion Heimspiel
Nike Replika-Fußballtrikot mit Dri-FIT-Technologie (Damen)
109,99 €
FC Chelsea 2026/27 Stadion Heimspiel
FC Chelsea 2026/27 Stadion Heimspiel Nike Replika-Fußballtrikot mit Dri-FIT-Technologie (ältere Kinder)
Personalisieren
Recyclingmaterialien
FC Chelsea 2026/27 Stadion Heimspiel
Nike Replika-Fußballtrikot mit Dri-FIT-Technologie (ältere Kinder)
84,99 €
FC Chelsea 2026/27 Match Home
FC Chelsea 2026/27 Match Home Nike Aero-FIT Authentic Fußballtrikot (ältere Kinder)
Personalisieren
Recyclingmaterialien
FC Chelsea 2026/27 Match Home
Nike Aero-FIT Authentic Fußballtrikot (ältere Kinder)
139,99 €
FC Chelsea 2025/26 Stadium Third
FC Chelsea 2025/26 Stadium Third Nike Replika-Fußballtrikot mit Dri-FIT-Technologie (Herren)
Personalisieren
Recyclingmaterialien
FC Chelsea 2025/26 Stadium Third
Nike Replika-Fußballtrikot mit Dri-FIT-Technologie (Herren)
99,99 €
FC Chelsea Strike
FC Chelsea Strike Nike Football Dri-FIT Kurzarmshirt (Herren)
Recyclingmaterialien
FC Chelsea Strike
Nike Football Dri-FIT Kurzarmshirt (Herren)
54,99 €
FC Chelsea Strike
FC Chelsea Strike Nike Football Dri-FIT Kurzarmshirt (Damen)
Recyclingmaterialien
FC Chelsea Strike
Nike Football Dri-FIT Kurzarmshirt (Damen)
54,99 €
FC Chelsea Strike
FC Chelsea Strike Nike Dri-FIT Fußball-Drill-Oberteil aus Strickmaterial für ältere Kinder
Recyclingmaterialien
FC Chelsea Strike
Nike Dri-FIT Fußball-Drill-Oberteil aus Strickmaterial für ältere Kinder
64,99 €
FC Chelsea Strike
FC Chelsea Strike Nike Football Dri-FIT Kurzarmshirt (ältere Kinder)
Recyclingmaterialien
FC Chelsea Strike
Nike Football Dri-FIT Kurzarmshirt (ältere Kinder)
44,99 €
FC Chelsea Strike
FC Chelsea Strike Nike Dri-FIT Fußball-Drill-Oberteil aus Strickmaterial für Herren
Recyclingmaterialien
FC Chelsea Strike
Nike Dri-FIT Fußball-Drill-Oberteil aus Strickmaterial für Herren
74,99 €
FC Chelsea Academy Pro
FC Chelsea Academy Pro Nike Dri-FIT Fußball-Kurzarmshirt (jüngere Kinder)
Recyclingmaterialien
FC Chelsea Academy Pro
Nike Dri-FIT Fußball-Kurzarmshirt (jüngere Kinder)
27,99 €
FC Chelsea Academy Pro Third
FC Chelsea Academy Pro Third Nike Dri-FIT Pre-Match-Fußballoberteil (ältere Kinder)
Recyclingmaterialien
FC Chelsea Academy Pro Third
Nike Dri-FIT Pre-Match-Fußballoberteil (ältere Kinder)
59,99 €
FC Chelsea 2025/26 Stadium Goalkeeper
FC Chelsea 2025/26 Stadium Goalkeeper Nike Dri-FIT Replika-Kurzarm-Fußballtrikot für Herren
Personalisieren
Recyclingmaterialien
FC Chelsea 2025/26 Stadium Goalkeeper
Nike Dri-FIT Replika-Kurzarm-Fußballtrikot für Herren
99,99 €
FC Chelsea 2025/26 Stadium Third
FC Chelsea 2025/26 Stadium Third Total 90 Replika-Fußballtrikot mit Nike Dri-FIT-Technologie (Damen)
Personalisieren
Recyclingmaterialien
FC Chelsea 2025/26 Stadium Third
Total 90 Replika-Fußballtrikot mit Nike Dri-FIT-Technologie (Damen)
99,99 €
FC Chelsea 2025/26 Stadium Third
FC Chelsea 2025/26 Stadium Third Nike Dri-FIT Total 90 Replika-Fußballtrikot (ältere Kinder)
Personalisieren
Recyclingmaterialien
FC Chelsea 2025/26 Stadium Third
Nike Dri-FIT Total 90 Replika-Fußballtrikot (ältere Kinder)
79,99 €
FC Chelsea Strike Third
FC Chelsea Strike Third Nike Dri-FIT Total 90 Fußballoberteil aus Strickmaterial mit Rundhalsausschnitt (Damen)
Recyclingmaterialien
FC Chelsea Strike Third
Nike Dri-FIT Total 90 Fußballoberteil aus Strickmaterial mit Rundhalsausschnitt (Damen)
69,99 €
FC Chelsea Authentic Goalkeeper
FC Chelsea Authentic Goalkeeper Nike Football T-Shirt (Herren)
Recyclingmaterialien
FC Chelsea Authentic Goalkeeper
Nike Football T-Shirt (Herren)
79,99 €
FC Chelsea 2026 Heimstadion
FC Chelsea 2026 Heimstadion Dreiteiliges Nike Replika Fußballtrikot-Set (jüngere Kinder)
Personalisieren
Recyclingmaterialien
FC Chelsea 2026 Heimstadion
Dreiteiliges Nike Replika Fußballtrikot-Set (jüngere Kinder)
74,99 €
FC Chelsea 2026/27 Stadion Torwart
FC Chelsea 2026/27 Stadion Torwart Nike Dri-FIT Kurzarm-Replika-Fußballtrikot (ältere Kinder)
Recyclingmaterialien
FC Chelsea 2026/27 Stadion Torwart
Nike Dri-FIT Kurzarm-Replika-Fußballtrikot (ältere Kinder)
84,99 €
FC Chelsea Primary
FC Chelsea Primary Nike Dri-FIT Fußball-T-Shirt (Herren)
FC Chelsea Primary
Nike Dri-FIT Fußball-T-Shirt (Herren)
54,99 €
FC Chelsea
FC Chelsea Nike Fußball-T-Shirt (Damen)
FC Chelsea
Nike Fußball-T-Shirt (Damen)
29,99 €
FC Chelsea Academy Pro Third
FC Chelsea Academy Pro Third Nike Dri-FIT Total 90 Pre-Match-Fußballoberteil (Herren)
Recyclingmaterialien
FC Chelsea Academy Pro Third
Nike Dri-FIT Total 90 Pre-Match-Fußballoberteil (Herren)
30 % Rabatt
FC Chelsea Academy Pro SE
FC Chelsea Academy Pro SE Nike Dri-FIT kurzärmeliges Pre-Match-Fußballoberteil (Herren)
Recyclingmaterialien
FC Chelsea Academy Pro SE
Nike Dri-FIT kurzärmeliges Pre-Match-Fußballoberteil (Herren)
30 % Rabatt
FC Chelsea Academy Pro Third
FC Chelsea Academy Pro Third Nike Dri-FIT Total 90 Pre-Match-Fußballoberteil (Damen)
Recyclingmaterialien
FC Chelsea Academy Pro Third
Nike Dri-FIT Total 90 Pre-Match-Fußballoberteil (Damen)
30 % Rabatt
FC Chelsea Strike Third
FC Chelsea Strike Third Nike Dri-FIT Total 90 Fußballoberteil aus Strickmaterial (Damen)
Recyclingmaterialien
FC Chelsea Strike Third
Nike Dri-FIT Total 90 Fußballoberteil aus Strickmaterial (Damen)
30 % Rabatt