FC Chelsea Heimtrikots 2026/27: Spitzenleistung auf dem Rasen
Diese Nike Heimtrikot-Sets des FC Chelsea punkten mit markanten Details in den kräftigen Blautönen des Vereins. Um dein Lieblingsteam zu repräsentieren, ziehst du beim nächsten Match einfach ein Chelsea-Heimtrikot an – sei es als Fan auf der Tribüne oder als Spieler auf dem Platz. Links auf der Brust befindet sich das berühmte Löwenwappen, auf der rechten Seite der kultige Nike Swoosh.
Mit unserer innovativen Aero-FIT Technologie bist du bereit fürs Spiel. Mit diesem Material bleibst du kühl und trocken, damit du deine Bestleistung abliefern kannst. Und das ist noch nicht alles: Unser neues Chelsea-Heimtrikot ist für die Zukunft und besteht aus einem Performance-material mit mindestens 50 % Recyclinganteil. Zum Beispiel aus strapazierfähigem Polyester, das aus alten Plastikflaschen, Teppichen und Fischernetzen gewonnen wird, die sonst im Müll gelandet wären. Das ist Teil der Nike Initiative Move to Zero, mit der wir die Zukunft des Planeten und des schönsten Spiels der Welt schützen möchten. Achte einfach auf das Label „Nachhaltige Materialien“ und schließe dich uns an.
Sobald du den Rasen betrittst, brauchst du den perfekten Halt – hier kommen unsere FC Chelsea Socken ins Spiel. Dank ihrer strategisch klug platzierten Polsterung an den Sohlen tragen dich deine Füße nun, wohin du willst. Den ganzen Tag.