FC CHELSEA

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FC Chelsea Heimtrikots & Fußballshirts 2026/27

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FC Chelsea 2026/27 Match Home
FC Chelsea 2026/27 Match Home Nike Aero-FIT authentisches Fußballtrikot (Herren)
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FC Chelsea 2026/27 Match Home
Nike Aero-FIT authentisches Fußballtrikot (Herren)
159,99 €
FC Chelsea 2026/27 Stadion Heimspiel
FC Chelsea 2026/27 Stadion Heimspiel Nike Replika-Fußballtrikot mit Dri-FIT-Technologie (Herren)
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FC Chelsea 2026/27 Stadion Heimspiel
Nike Replika-Fußballtrikot mit Dri-FIT-Technologie (Herren)
109,99 €
FC Chelsea 2026/27 Stadium Home
FC Chelsea 2026/27 Stadium Home Nike Dri-FIT Replika-Longsleeve-Fußballtrikot (Herren)
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FC Chelsea 2026/27 Stadium Home
Nike Dri-FIT Replika-Longsleeve-Fußballtrikot (Herren)
119,99 €
FC Chelsea 2026/27 Match Home
FC Chelsea 2026/27 Match Home Nike Aero-FIT Authentic Fußballtrikot (Damen)
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FC Chelsea 2026/27 Match Home
Nike Aero-FIT Authentic Fußballtrikot (Damen)
159,99 €
NICHT ZU BÄNDIGEN
NICHT ZU BÄNDIGEN
Von Tradition geprägt. Für die Zukunft entwickelt.
FC Chelsea 2026/27 Stadion Heimspiel
FC Chelsea 2026/27 Stadion Heimspiel Nike Replika-Fußballtrikot mit Dri-FIT-Technologie (Damen)
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FC Chelsea 2026/27 Stadion Heimspiel
Nike Replika-Fußballtrikot mit Dri-FIT-Technologie (Damen)
109,99 €
FC Chelsea 2026/27 Stadion Heimspiel
FC Chelsea 2026/27 Stadion Heimspiel Nike Dri-FIT Replika-Fußballshorts (ältere Kinder)
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FC Chelsea 2026/27 Stadion Heimspiel
Nike Dri-FIT Replika-Fußballshorts (ältere Kinder)
42,99 €
FC Chelsea 2026/27 Stadion Heimspiel
FC Chelsea 2026/27 Stadion Heimspiel Nike Replika-Fußballtrikot mit Dri-FIT-Technologie (ältere Kinder)
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FC Chelsea 2026/27 Stadion Heimspiel
Nike Replika-Fußballtrikot mit Dri-FIT-Technologie (ältere Kinder)
84,99 €
FC Chelsea 2026/27 Match Home
FC Chelsea 2026/27 Match Home Nike Aero-FIT Authentic Fußballtrikot (ältere Kinder)
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FC Chelsea 2026/27 Match Home
Nike Aero-FIT Authentic Fußballtrikot (ältere Kinder)
139,99 €
FC Chelsea Strike Home
FC Chelsea Strike Home Nike Dri-FIT kniehohe Fußballsocken
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FC Chelsea Strike Home
Nike Dri-FIT kniehohe Fußballsocken
19,99 €
FC Chelsea 2026/27 Stadion Heimspiel
FC Chelsea 2026/27 Stadion Heimspiel Nike Dri-FIT Replica Fußballshorts (Damen)
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FC Chelsea 2026/27 Stadion Heimspiel
Nike Dri-FIT Replica Fußballshorts (Damen)
54,99 €
FC Chelsea 2026 Heimstadion
FC Chelsea 2026 Heimstadion Dreiteiliges Nike Replika Fußballtrikot-Set (jüngere Kinder)
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FC Chelsea 2026 Heimstadion
Dreiteiliges Nike Replika Fußballtrikot-Set (jüngere Kinder)
74,99 €
FC Chelsea 2026 Heimstadion
FC Chelsea 2026 Heimstadion Dreiteiliges Nike Replika Fußballtrikot-Set (Babys und Kleinkinder)
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FC Chelsea 2026 Heimstadion
Dreiteiliges Nike Replika Fußballtrikot-Set (Babys und Kleinkinder)
69,99 €
FC Chelsea 2026/27 Stadion Heimspiel
FC Chelsea 2026/27 Stadion Heimspiel Nike Dri-FIT Replika-Fußballshorts (Herren)
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FC Chelsea 2026/27 Stadion Heimspiel
Nike Dri-FIT Replika-Fußballshorts (Herren)
54,99 €
Chelsea VaporFast Home
Chelsea VaporFast Home Nike Dri-FIT ADV kniehohe Fußballsocken
Chelsea VaporFast Home
Nike Dri-FIT ADV kniehohe Fußballsocken
22,99 €

FC Chelsea Heimtrikots 2026/27: Spitzenleistung auf dem Rasen

Diese Nike Heimtrikot-Sets des FC Chelsea punkten mit markanten Details in den kräftigen Blautönen des Vereins. Um dein Lieblingsteam zu repräsentieren, ziehst du beim nächsten Match einfach ein Chelsea-Heimtrikot an – sei es als Fan auf der Tribüne oder als Spieler auf dem Platz. Links auf der Brust befindet sich das berühmte Löwenwappen, auf der rechten Seite der kultige Nike Swoosh.


Mit unserer innovativen Aero-FIT Technologie bist du bereit fürs Spiel. Mit diesem Material bleibst du kühl und trocken, damit du deine Bestleistung abliefern kannst. Und das ist noch nicht alles: Unser neues Chelsea-Heimtrikot ist für die Zukunft und besteht aus einem Performance-material mit mindestens 50 % Recyclinganteil. Zum Beispiel aus strapazierfähigem Polyester, das aus alten Plastikflaschen, Teppichen und Fischernetzen gewonnen wird, die sonst im Müll gelandet wären. Das ist Teil der Nike Initiative Move to Zero, mit der wir die Zukunft des Planeten und des schönsten Spiels der Welt schützen möchten. Achte einfach auf das Label „Nachhaltige Materialien“ und schließe dich uns an.


Sobald du den Rasen betrittst, brauchst du den perfekten Halt – hier kommen unsere FC Chelsea Socken ins Spiel. Dank ihrer strategisch klug platzierten Polsterung an den Sohlen tragen dich deine Füße nun, wohin du willst. Den ganzen Tag.