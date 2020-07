Was du über Training bei ketogener Ernährung wissen solltest

Liefert Fett genügend Energie für ein Workout?

Wenn es um das Thema Training bei ketogener Ernährung geht, gehen die Meinungen weit auseinander. Eine kleine Studie aus dem Jahr 2020 ergab, dass Frauen, die sich acht Wochen lang ketogen ernährten, mehr Kraft für Back Squats, jedoch nicht für Bench Presses aufbringen konnten, während Frauen, die mehr Kohlenhydrate zu sich nahmen, Verbesserungen in beiden Disziplinen zeigten. Aus einer weiteren kleinen Studie, die in "Metabolism: Clinical and Experimental" veröffentlicht wurde, geht hervor, dass Ausdauersportler, die sich über einen Zeitraum von zwölf Wochen ketogen ernährten und folglich Fett verloren, mehr Kraft und Ausdauer bei Sprints zeigten, als diejenigen, bei denen die Aufnahme von Kohlenhydraten gesteigert wurde. Die logische Schlussfolgerung: Wenn du dein Körperfett reduzierst, sodass Muskeln einen höheren Prozentsatz deines Gewichts ausmachen, kannst du leistungsfähiger, stärker und schneller werden.



In einer anderen Studie, die in "The Journal of Physiology" veröffentlicht wurde, konnten Elite-Ausdauersportler, die sich ketogen ernährten, ihren VO2max-Wert verbessern, der angibt, wie viel Sauerstoff vom Körper bei Belastung aufgenommen werden kann. Andererseits waren die Probanden auch auf eine erhöhte Sauerstoffzufuhr angewiesen, um die gewohnte Leistung erbringen zu können, was den positiven Nutzen praktisch wieder zunichte machte, so Dr. Louise Burke, Studienautorin und Leiterin für Ernährungsstrategie am Australian Institute of Sport. Das liegt daran, dass mehr Sauerstoff benötigt wird, um Fett in Energie umzuwandeln. Für die Umwandlung von Kohlenhydraten wird hingegen weniger Sauerstoff benötigt, erklärt Burke. Und aus einer weiteren Studie im "Journal of the American College of Sports Medicine" geht hervor, dass Läufer bei ketogener Ernährung fünf Prozent langsamer liefen, wenn sie versuchten, die Intensität zu steigern. Das liegt wahrscheinlich daran, dass Fett im Vergleich zu Kohlenhydraten Muskelkontraktionen weniger effektiv unterstützt.



Das bedeutet allerdings nicht, dass du als Cardio-Fan nicht trotzdem auf Keto umsteigen kannst. Burke weist dabei auf Folgendes hin: Die meisten Forschungsergebnisse zeigen, dass Keto bei wenig oder mäßig intensivem Training die Leistung nicht negativ beeinflussen sollte, wenngleich auch keine positiven Auswirkungen zu erwarten sein sollten. Nur bei hartem und intensivem Training könnte die Performance darunter leiden. Aus diesem Grund schlägt Burke Athleten, die von beiden Ernährungsformen profitieren möchten, vor, einige Male pro Woche vor intensiveren Trainingseinheiten mit einer etwas höheren Kohlenhydrataufnahme zu experimentieren und beispielsweise Beeren zu Eiern und Avocado zu essen. Sie empfiehlt dies jedoch nur, wenn die Athleten sicher beurteilen können, dass sie in der Ketose bleiben (das ist von Person zu Person unterschiedlich und kann mit Ketose-Teststreifen nachgewiesen werden).