5 Vorteile von täglichen Dehnübungen – erklärt von Expertinnen und Experten

Laut Miller werden beim dynamischen Dehnen die Bewegungen über den gesamten Bewegungsradius ausgeführt. Dabei werden sowohl die Gelenke als auch die Bänder aktiviert, ohne dass dabei eine bestimmte Pose gehalten wird.

"Beim dynamischen Dehnen soll der gesamte Bewegungsbereich allmählich ausgenutzt werden", erklärt Miller.

Sie ergänzt, dass Menschen, die schon ein wenig Übung haben, schnell den halben oder gesamten Bewegungsbereich erreichen. Andere sollten das lieber langsam angehen und die Belastungen zunächst reduzieren, um wichtige Gelenke nicht zu überfordern. Eine einfache, für Anfänger:innen geeignete Übung wären beispielsweise Jumping Jacks ohne Springen. Mach stattdessen Seitwärtsschritte und hebe und senke die Arme so, wie es für dich angenehm ist.

Miller erklärt außerdem, dass du durch das Dehnen die Gelenke auf ein anschließendes Training vorbereiten (quasi schmieren) kannst. Dabei solltest du aber wissen, dass nicht alle Gelenke auf dieselbe Weise funktionieren. "Einige sind sehr beweglich, wie zum Beispiel die synovialen Kugelgelenke an der Schulter oder der Hüfte. Andere sind statisch, also für die Bewegung auf einer Ebene ausgelegt, wie Ellenbogen und Knie."

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"Beim dynamischen Dehnen praktizierst du das Prinzip der Spezifität. Damit bereitest du Muskeln, Gelenke und Bänder auf Übungen in den entsprechenden Bereichen vor", erklärt sie. "Vor dem Training sind unsere Muskeln kalt. Mit dynamischem Dehnen verhinderst du eine Überlastung und mögliche Risse."

Ein weiterer Grund für dynamisches Dehnen vor dem Training: Die Körpertemperatur steigt. Das erklärt Keri Gans, R.D.N., eine Vinyasa-zertifizierte Yogalehrerin. "Beispiele für dynamisches Dehnen sind gegangene Ausfallschritte, Torso-Rotation aus der Bewegung, Katze-Kuh oder Armkreisen", so Gans.

Beim statischen Dehnen hältst du eine Dehnung für eine bestimmte Zeit (meist 10 bis 30 Sekunden). Laut Gans sollten solche Übungen hauptsächlich beim Cool-down durchgeführt werden. "Für diese Dehnungen sollte der Körper bereits aufgewärmt sein", ergänzt sie.

Beispiele für statische Dehnübungen sind das Dehnen des gestreckten Beins in der Rückenlage (evtl. mit Unterstützung eines Trainingsbands um den Fußballen), die Anjaneyasana-Pose (tiefer Ausfallschritt) oder die Kind-Haltung.