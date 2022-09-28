5 Vorteile des Infrarotlichts – erklärt von Expertinnen und Experten

Für manche ist ein Aufenthalt in der Sauna nach dem Workout ein Ritual, und das aus gutem Grund. Diese kleinen heißen Räume fördern das Schwitzen und bieten einige gesundheitliche Vorteile. Im Gegensatz zu traditionellen Saunen, bei denen die Luft erhitzt wird, wärmen Infrarotsaunen den Körper direkt mit Infrarotlicht.

Mit traditionellen Saunen sind Temperaturen bis zu 82 °C möglich, während in Infrarotsaunen zwischen 43 und 60 °C erreicht werden, erklärt Shaina Painter, M.S., ausgebildete Ernährungsexpertin. Da die Temperaturen in einer Infrarotsauna niedriger sind, ist der Aufenthalt darin über längere Zeit angenehmer und sicherer.

"Ich empfehle meinen Patient:innen oft Infrarotsaunen und nutze sie auch lieber als andere Arten von Saunen", sagt Dr. Monisha Bhanote, F.C.A.P., A.B.O.I.M., Ärztin mit Schwerpunkt auf integrativem Lebensstil.

"In einer Sauna, bei der Infrarotstrahlen eingesetzt werden, dringt die Wärme tiefer in die Haut ein als in einer Sauna, bei der die Luft erhitzt wird", sagt sie. "Daher schwitzt man bei niedrigeren Temperaturen mehr."

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