Unendliche Inspiration: die Power von Air

Auch die Zusammenarbeit mit Nike wäre fast nicht zustande gekommen. Rudy schaffte es gerade so, einem Markenvertreter auf einer Schuhmesse für ein paar Minuten von seiner Idee zu erzählen. Sein erstes Gespräch mit Mitgründer Phil Knight fand auf einem Flur statt. Erst ein einfacher 20-minütiger Testlauf Wochen später in einem Paar Cortex mit einem Demo-Air-Element überzeugte.



Jetzt würde man gerne sagen, der Rest ist Geschichte, aber so einfach war es nicht.



Die handgeschweißten Prototypen versagten bei langen Testläufen und zwangen die Testläufer:innen, bei eiskalten Temperaturen zurückzuhumpeln.



Rudy bestand auf strengster Geheimhaltung, wofür eine örtliche Biker-Gang engagiert wurde. Daher kannten nur einige wenige Menschen den gesamten Prozess.



Nike entschied sich, den ersten Air, einen Tailwind in Silber, auf den Markt zu bringen, der schon nach wenigen Wochen auseinander fiel.



Alternative Innovationen, die es nicht geschafft haben: Spider, eine Wabenstruktur aus Kunststoff, oder Corrugated Air, das an die Struktur von Karton erinnert.