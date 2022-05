Über sich hinauswachsen hört niemals auf: Das Vermächtnis von Joan Benoit Samuelson

Doch mit der Unterstützung von Nike gründete eine Frau, die zu diesem Zeitpunkt bereits zwei Mal den Weltrekord im Marathon gelaufen war, ein Komitee, das sich dafür einsetzte, dass Frauen auch über lange Distanzen um Gold laufen durften. Mit dabei war ihre gute Freundin und Trainingspartnerin Joan Benoit. Tatsächlich war es Joan, die am Ende mit einem historischen Lauf Geschichte schreiben würde.



Nike unterstützte die Kampagne mit Spenden, Werbung, einem Netzwerk von Eliteläufer:innen und der Erstellung und Übersetzung der Korrespondenz. Die Bemühungen von Benoit und dem Komitee zahlten sich aus, als Frauen bei den Olympischen Spielen 1984 in Los Angeles tatsächlich für die 3000-Meter-Distanz und den Marathon zugelassen wurden. Doch auch noch als die 50 Teilnehmerinnen am 5. August an die Marathon-Startlinie traten, hielten viele Menschen an ihren überholten Überzeugungen fest.