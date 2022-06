Bra By Trina: Ein Brief an mein jüngeres Ich

Bra By Trina

In "Bra By Trina: Unterstütze deine Girls" geht es um Halt und Support – für deine besten Freundinnen, deine Brüste und dein jüngeres Ich. In ihrem Brief legt die erwachsene Trina der gerade in die Pubertät kommenden Trina ein paar wichtige Dinge in Sachen Body Positivity ans Herz.