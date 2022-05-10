So wäschst du ein Sporttrikot richtig

Wenn es ein Haushaltsmittel zum Entfernen von Gerüchen aus deiner Ausrüstung gibt, dann ist es weißer Essig. Diese Art von Essig, den du zu Hause haben könntest, kann zum Säubern von vielerlei Dingen verwendet werden.

Nimm zum Reinigen eines Trikots mit weißem Essig einen Becher Essig und füll ihn direkt in die Waschmaschine (oder in das Weichspülerfach, falls die Maschine eines hat). Gib dann wie üblich das Waschmittel dazu. Die Säure im weißen Essig ist ein Wundermittel für das Entfernen von Gerüchen aus Materialien und die Bekleidung riecht danach auch nicht nach Essig.

Wenn hartnäckige Gerüche nach Verwendung der Methode mit Essig und Waschmittel immer noch nicht weggehen, gib einen halben Becher Backpulver direkt auf das Trikot, nachdem du es in die Waschmaschine mit Essig und Waschmittel gegeben hast. Lass nun das Waschprogramm durchlaufen.