So wäschst du ein Sporttrikot richtig

So entfernst du hartnäckige Gerüche aus Sporttrikots
Produktpflege
Nutze diese Tipps, um ein Sporttrikot nach einem schweißtreibenden Spiel gründlich zu waschen.
Zubehör
- Weißer Essig
- Waschmittel
- Backpulver
Benötigte Utensilien
- Saubere Ersatz-Zahnbürste
Wenn du jemals ein vermeintlich sauberes Sporttrikot angezogen hast und feststellen musstest, dass es noch vom letzten Tragen riecht, ist der wahrscheinliche Grund, dass geruchsbildende Bakterien noch nicht komplett herausgewaschen wurden. Um diesen muffigen, unangenehmen Geruch zu vermeiden, befolge diese Tipps, wie du dein Trikot ordentlich wäschst.
Überprüfe als Erstes die Pflegehinweise
Trikots werden oft aus Polyester oder Synthetikmaterial hergestellt, das maschinenwaschbar ist. Aber einige Trikots haben gestickte Buchstaben oder Zahlen, die besonderer Pflege bedürfen. Beim Waschen eines Sporttrikots oder anderer Workout-Bekleidung verwendest du am besten kaltes Wasser und meidest den Wäschetrockner. Überprüfe jedoch das Etikett auf der Innenseite des Kleidungsstücks, um sicherzugehen, dass du es richtig wäschst und trocknest.
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Wie du ein Trikot auf das Waschen vorbereitest
- Dreh die Innenseite nach außen. Dadurch können Fett oder Schweiß auf der Oberfläche der Kleidung besser ausgewaschen werden. Durch das umgedrehte Waschen von Trikots gehen auch aufgebügelte Buchstaben oder Zahlen nicht so schnell ab und verblassen nicht in der Maschine. Stecke für zusätzlichen Schutz das umgedrehte Trikot vor dem Waschen in ein Wäschenetz.
- Bei kalter Temperatur im Schongang waschen. Das Waschen mit kalten Wasser vermindert das Verblassen, Schrumpfen und Beschädigen von Buchstaben oder Zahlen auf dem Trikot.
- Vermeide Weichspüler. Das Hinzufügen von Weichspüler kann es dem Waschmittel erschweren, die Fasern komplett zu durchdringen, wo Gerüche und Bakterien eingeschlossen sein können.
Weißen Essig zum Entfernen von hartnäckigen Gerüchten verwenden
Wenn es ein Haushaltsmittel zum Entfernen von Gerüchen aus deiner Ausrüstung gibt, dann ist es weißer Essig. Diese Art von Essig, den du zu Hause haben könntest, kann zum Säubern von vielerlei Dingen verwendet werden.
Nimm zum Reinigen eines Trikots mit weißem Essig einen Becher Essig und füll ihn direkt in die Waschmaschine (oder in das Weichspülerfach, falls die Maschine eines hat). Gib dann wie üblich das Waschmittel dazu. Die Säure im weißen Essig ist ein Wundermittel für das Entfernen von Gerüchen aus Materialien und die Bekleidung riecht danach auch nicht nach Essig.
Wenn hartnäckige Gerüche nach Verwendung der Methode mit Essig und Waschmittel immer noch nicht weggehen, gib einen halben Becher Backpulver direkt auf das Trikot, nachdem du es in die Waschmaschine mit Essig und Waschmittel gegeben hast. Lass nun das Waschprogramm durchlaufen.
Wie du Flecken einweichst und vorbehandelst
Wenn Grasflecken, Erde oder andere schmutzige Stellen auf dem Trikot sind, solltest du die Flecken entfernen. Stell eine einfache Lösung aus weißem Essig, Wasser und Backpulver her. Misch 1 Becher Wasser und 1 Becher Essig und füg dann einen Esslöffel Backpulver hinzu. Lass den fleckigen Teil des Trikots dann mindestens 30 Minuten in der Mischung einweichen.
Du kannst auch Mittel aus dem Geschäft zum Einweichen verwenden, um Flecken und Gerüche zu lösen. Welche Zutat du zum Einweichen auch verwendest, weiche das Trikot am besten mindestens 30 Minuten ein, bevor du es in die Waschmaschine gibst.
Bei besonders hartnäckigen Flecken wie Grasflecken stell eine Paste aus gleichen Teilen Backpulver und Essig her und gieß sie direkt über den fleckigen Bereich. Verwende eine saubere Zahnbürste, um die Paste in die Flecken zu reiben. Lass dann das Material die Paste mindestens eine Stunde aufnehmen, bevor du es in die Maschine gibst.
Meide den Trockner
Mit der Zeit kann Hitze ein Trikot beschädigen, da Buchstaben, Zahlen oder andere Details auf dem Trikot reißen oder abfallen. Am besten trocknet man das Trikot nicht im Trockner. Stattdessen sollte es auf einer flachen Oberfläche luftgetrocknet werden.
Ganz egal, wie viel du auch schwitzt …
Denk dran, ähnliche Bekleidung zusammen zu waschen und vermeide es, Workout-Ausrüstung mit Handtüchern, Fleece oder anderen Materialien in die Maschine zu geben, die viele Fussel haben könnten. Mit der Zeit kann das Waschen von Sportbekleidung mit diesen Dingen zu Knötchenbildung führen. Übertreib es auch nicht mit dem Waschmittel. Die übermäßige Verwendung von Waschmittel macht die Kleidung auch nicht sauberer. Stattdessen kann es zu einer ungewollten Zunahme von Seife und Rückständen führen, die Gerüche nach dem Waschen in der Kleidung einschließen können.
Text: Claire Tak