7 Sicherheitstipps für Nachtläufe

Es ist dunkel draußen, die Luft ist kühler und in der Stadt ist es ruhiger. Vielleicht läufst du abends, weil es dann nicht so heiß ist. Vielleicht beendest du deinen anstrengenden Tag gern mit einem schweißtreibenden Lauf. Oder vielleicht hast du nur abends Zeit zum Laufen.



Was auch immer der Grund ist, im Dunkeln zu laufen, es hat seine Vorteile. Insbesondere, wenn du in einer heißen Region lebst, tagsüber keine Zeit zum Laufen hast oder einfach die ruhige, kühle Nachtluft genießen möchtest.



Abendliches Laufen ist auch eine gute Strategie, um das eigene Ess- oder Trainingsverhalten zu verbessern. Anstatt den Tag mit einem umfangreichen Abendessen und anschließendem Lümmeln auf der Couch zu beenden, kannst du deine Laufbekleidung anziehen und dich durch einen halbstündigen Lauf stärken. Unabhängig davon, warum du lieber nachts als am Morgen trainierst, solltest du deine Sicherheit im Blick behalten, da es dunkel ist und meistens weniger Menschen unterwegs sind.



Damit du beim Laufen im Dunkeln (abends oder am frühen Morgen) sicher bist, solltest du dich entsprechend vorbereiten. Dies erfordert unter anderem angemessene Bekleidung und die Planung deiner Laufstrecke. Egal, ob du neue Laufausrüstung oder Laufschuhe benötigst oder deine Laufzeiten auf den Abend verlegen möchtest – die folgenden Tipps helfen dir, sicher im Dunkeln zu laufen, unabhängig von der Uhrzeit.