So trainierst du für einen Triathlon – erklärt von Coaches

Wenn du dich auf deinen allerersten Triathlon vorbereitest oder den Schwerpunkt nicht auf deine Ausdauer, sondern auf die Verbesserung deines Tempos legen möchtest, kann ein Sprint-Triathlon (auch Volkstriathlon genannt) ein guter Einstieg sein. Dieser Wettkampf besteht in der Regel aus 750 Metern Schwimmen, 20 Kilometern Radfahren und 5 Kilometern Laufen. Diese Distanzen können jedoch auch variieren – bei manchen Wettkämpfen ist beispielsweise die Radstrecke länger und die Laufdistanz kürzer.

Im Gegensatz dazu besteht ein Triathlon über die olympische Distanz (auch einfach nur Kurzdistanz genannt), aus 1.500 Metern Schwimmen, 40 Kilometern Radfahren und 10 Kilometern Laufen. Es gibt auch Wettkämpfe im Langdistanz-Triathlon (am bekanntesten ist der Ironman), bei denen du 3,8 Kilometer schwimmst (genau genommen sind es 3,862 km), 180 Kilometer Rad fährst und 42,195 Kilometer (Marathondistanz) läufst.

Denk daran, dass du wie alle anderen mit deiner individuellen Fitness und Erfahrung in das Training startest, das für alle eben genannten Arten des Triathlons in etwa gleich abläuft, so Triathlon-Coach Natasha Van Der Merwe (Profi-Triathletin seit 2010). Der Hauptunterschied liegt in der Intensität und Häufigkeit des Trainings, aber der Schwerpunkt ist ähnlich gelagert und zielt auf die Verbesserung in allen drei Disziplinen ab.

Da du also deine Fähigkeiten in drei verschiedenen Sportarten verbessern musst, empfiehlt es sich, jede Disziplin zwei- bis dreimal pro Woche zu trainieren, je nachdem, wie viel Zeit du für das Training hast, erklärt sie. Wenn du bereits regelmäßig trainierst, könnte dein wöchentliches Trainingsprogramm zur Vorbereitung auf einen Sprint-Triathlon beispielsweise so aussehen:

Zwei oder drei Radeinheiten von je 30 bis 60 Minuten

Zwei oder drei Läufe von je 30 bis 45 Minuten

Zwei oder drei Schwimmeinheiten von je 30 bis 40 Minuten

Mach dir bewusst, dass dies für Anfänger:innen ein sehr intensives Trainingspensum ist. Gewöhn dich also erst einmal langsam daran, anstatt direkt voll einzusteigen. Anderenfalls riskierst du verstärkt Verletzungen wegen Überlastung. Dieses Programm vermittelt dir jedoch einen Eindruck davon, wie die letzte Phase eines progressiven Trainingsplans aussehen könnte.

Unabhängig davon, ob du bereits auf diesem Niveau trainierst oder darauf hinarbeitest, hilft dir der Wechsel zwischen lockerem Training und Intervallen, bei denen du in kürzeren Abständen mit höherer Intensität und Anstrengung trainierst, deine Effizienz und Kraft zu verbessern, so Van Der Merwe.

Triathlon-Neulingen wird empfohlen, schwerpunktmäßig eine gewisse Grundausdauer aufzubauen und ihre Form zu verbessern, um körperlich gesund zu bleiben. Anfänger:innen oder Athlet:innen, die nach einer Pause wieder in den Sport einsteigen, rät Van Der Merwe, die Intensität und Dauer der Trainingseinheiten schrittweise zu steigern. Vergiss nicht: Eine langsame und kontinuierliche Verbesserung ist entscheidend, um Verletzungen vorzubeugen (ganz zu schweigen davon, dass du deinem Körper ausreichend Zeit zum Regenerieren und Auffüllen seiner Energiespeicher geben solltest).

Im Folgenden findest du einen täglichen Trainingsplan von Van Der Merwe als Beispiel. Er richtet sich an fortgeschrittene und erfahrene Athlet:innen, die sich auf einen Triathlon vorbereiten möchten:

Montag: Leichtes Schwimmen und Beweglichkeitstraining (z. B. Widerstandstraining, hauptsächlich mit Übungen zur Verbesserung der Mobilität)

Dienstag: Morgens Intervalltraining auf dem Rad, gefolgt von einem lockeren Lauf am späten Nachmittag

Mittwoch: Intervalllauf am Vormittag und Schwimmeineinheit mit Wettkampftraining

Donnerstag: Ausdauerradfahren am Vormittag und Krafttraining am Nachmittag

Freitag: Ausdauerschwimmen

Samstag: Lange Ausfahrt (jede zweite Woche)

Sonntag: Langer Ausdauerlauf (jede zweite Woche)

Längere Ausfahrten und Läufe im Wochenwechsel ermöglichen es dir, Erholungstage einzuplanen. Diese sind ein wichtiger Bestandteil deines Trainings.

Allgemein solltest du von einem wöchentlichen Zeitaufwand von etwa sechs bis acht Stunden ausgehen, auch wenn du zu Beginn wahrscheinlich mehr Zeit einplanen musst, da du deine Fähigkeiten wie Radsprints und Intervallläufe erst aufbaust. Laut Van Der Merwe sollten diese Intervalleinheiten nicht viel Zeit in Anspruch nehmen. 15 Minuten Sprinttraining reichen völlig aus. Das hilft, mehr Kraft aufzubauen, ohne zu ermüden.

Wie lange das Training für einen Sprint-Triathlon dauert, hängt ihrer Meinung nach davon ab, wie zufrieden du mit deinen Leistungen bist. Für manche reicht ein vierwöchiger Trainingsblock aus, andere hingegen brauchen vielleicht sechs Monate oder länger. Wenn du schon etwas Erfahrung im Laufen, Radfahren und Schwimmen hast, sind acht bis zwölf Wochen vom ersten Training bis zum Wettkampftag ein realistischer Zeitrahmen.

Es ist wichtig, zunächst die Grundlagen aufzubauen und deine Übungen erfolgreich zu absolvieren, bevor du zusätzliche Trainingseinheiten einbaust. Nimm dir also die nötige Zeit dafür.

"Wenn du ohne Erfahrung in den Ausdauersport einsteigst, sind zwölf Wochen Training für alle Arten von Triathlon am besten geeignet. In den ersten vier Wochen kannst du zunächst deine Fitness mit verschiedenen Übungen aufbauen und anschließend acht Wochen lang gezielt für die Disziplinen trainieren", so Adina O'Neill, zertifizierter Coach für Langdistanz-Triathlon.

Etwa zwei bis drei Wochen vor dem Wettkampftag kannst du damit beginnen, verstärkt unter Wettkampfbedingungen zu trainieren, um die Wechsel zwischen den Disziplinen zu üben (vom Schwimmen zum Rad, vom Radfahren zum Laufen).