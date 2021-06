Tipps zum Umgang mit chronischen Schmerzen und für ein besseres Leben von der Psychotherapeutin Nicole Sachs.

Quälende Schmerzen im unteren Rückenbereich können ein Zeichen sein, dass du die Dinge lockerer angehen solltest – aber nicht unbedingt im Gym. Die Psychotherapeutin Nichole Sachs hat am eigenen Körper erfahren, dass körperliche Beschwerden von unbewältigten emotionalen Konflikten herrühren können. Wenn du diese Konflikte in den Griff bekommst, wirst du nicht nur mit weniger Schmerzen leben, sondern dich auch glücklicher fühlen. Nachdem ihr ein Arzt gesagt hatte, dass sie wegen ihrer schweren Wirbelsäulenerkrankung operiert werden müsse und sie sich nie wieder ungehindert bewegen könne, begann Sachs, Experimente mit dem eigenen Körper zu machen, um einen anderen Weg der Schmerzlinderung zu finden – und sie fand ihn. In dieser Folge spricht die Athletin mit Ryan Flaherty, Senior Director of Performance bei Nike, über ihr Leben mit dem Schmerz, wie sie sich selbst geheilt hat und wie sie nun anderen bei deren Selbstheilung hilft. Ihre Erfahrungen mit Entschleunigung, Tagebuchschreiben und dem Umgang mit verdrängten Gefühlen (beispielsweise, dass sie es hin und wieder hasst, Mutter zu sein) können uns allen helfen, unsere eigenen chronischen Schmerzen besser zu verstehen und zu lindern.