Stärkt gesunde Ernährung das Immunsystem?

So funktioniert dein Immunsystem

Wir erinnern uns nochmal kurz an den Biounterricht: Dein Immunsystem ist ein komplexes System aus Zellen und Proteinen, die die erste (und beste) Verteidigungsline gegen schädliche Viren und Bakterien bilden. Um dieses System zu unterstützen, solltest du immer auf dein Wohlbefinden achten – in diesem Fall die Ernährung – da dies einen direkten Einfluss auf deine Abwehr hat.



Warum ist es so wichtig, was wir essen? Dein Immunsystem braucht nicht nur Makronährstoffe wie Proteine, sondern auch lebenswichtige Mikronährstoffe. Erst in Kombination aktivieren sie das Alarmsystem und unterstützen die Bekämpfung unerwünschter Eindringlinge. Es reicht nicht, hochdosiert nur einen dieser Mikronährstoffe (zum Beispiel Vitamin C) zu sich zu nehmen, erklärt Dr. med. Adrian Gombart, Professor für Biochemie und Biophysik am Linus Pauling Institute der Oregon State University, der sich vor allem mit dem Immunsystem beschäftigt. Dein Immunsystem braucht nicht einen einzelnen Superhelden, sondern eine ganze Armee. Deshalb ist eine ausgewogene Ernährung so wichtig.