So geht man optimal mit Muskelkater nach einem Workout um – erklärt von Expert:innen

Wenn du weißt, dass ein anstrengender Workout bevorsteht, kann es sinnvoll sein, eine Massage zu buchen. In einem Forschungsbericht in Frontiers in Physiology aus dem Jahr 2017 wurde ermittelt, dass eine Massagetherapie nach einem anstrengenden Training zum Lindern von Muskelkater und zur Verbesserung der Muskelleistung beitragen kann.

Die Forscher:innen merkten an, dass die Linderung womöglich mit einer Vielzahl von Faktoren assoziiert ist, darunter erhöhte Haut- und Muskeltemperatur sowie eine bessere Blut- und Lymphzirkulation. Außerdem regen Massagen für gewöhnlich die parasympathische Aktivität an. Dadurch entspannst du dich schneller, was wiederum die Muskelanspannung und -steifheit verringert. All das trägt zu einer Linderung der Muskelbeschwerden bei.

Das Beste daran: Du musst Workout und Massagetermin nicht in denselben Tag packen. Laut dem Bericht aus dem Jahr 2017 zeigt eine Massage rund 48 Stunden nach dem Workout die größte Wirkung. Aber besprich dich unbedingt mit deiner Ärztin bzw. deinem Arzt oder einer Gesundheitsexpertin bzw. einem Gesundheitsexperten, ehe du eine Sportmassage vereinbarst, um sicherzugehen, dass du damit keine Verletzung riskierst.