Sollte ich mein Workout durch eine Pause unterbrechen?

Cruise ohne den Crash

Bei Ausdauerübungen, wie einem Ausdauerlauf oder Fahrradfahren, kann eine Pause während des Trainings den sogenannten kardiovaskulären Drift, ein Phänomen, bei dem die Herzfrequenz bei gleichbleibender Intensität des Workouts steigt, ausgleichen. "Das passiert bei diesen Workouts vor allem, weil man leicht dehydriert", sagt Dr. Todd Buckingham, Spezialist für Trainingsphysiologie in Grand Rapids, Michigan. Wenn man nicht genug trinkt, kann es sein, dass das Herz bei jedem Schlag weniger Blut pumpt, erklärt er, was bedeutet, dass es öfter schlagen muss, um die Muskeln mit genügend Blut und Sauerstoff zu versorgen. Das kann das Training viel anstrengender machen, als es tatsächlich ist. Kurze "Pausen" während eines langen Laufs oder einer Fahrt (etwa eine oder zwei Minuten alle acht oder neun Minuten während eines Workouts, das insgesamt länger als eine Stunde dauert) sind ausreichend und können die Herzfrequenz und damit die empfundene Anstrengung senken, sagt der Experte. Das Ergebnis: Du schaffst längere Strecken oder bist schneller.



Wenn du läufst, kannst du kleine Pausen am besten in dein Training integrieren, indem du in langsames Gehen verfällst. Untersuchungen, die in der Fachzeitschrift "Journal of Science and Medicine in Sport" veröffentlicht wurden, ergaben, dass Marathonanfänger, die Gehpausen von einer Minute einlegten, nach dem Training weniger unter Muskelschmerzen und Erschöpfung litten — und ähnlich schnell ihren Lauf absolvierten wie diejenigen, die ohne Pausen liefen.