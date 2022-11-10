So wäschst du Kleidung von Hand
Produktpflege
Wenn du deine Kleidung von Hand wäschst, kannst du sie im Top-Zustand erhalten. Hier findest du Tipps, wie du Kleidung im Waschbecken oder in der Badewanne waschen kannst.
Zubehör
- Waschmittel
- Fleckentferner (optional)
Benötigte Utensilien
- Waschbecken oder Badewanne
- Wäscheleine
Die Handwäsche ist eine schnelle, einfache und kostengünstige Methode, um jegliche Art von Kleidungsstücken, einschließlich Workout-Bekleidung, Sport-BHs, Alltagskleidung und Accessoires, sauber zu bekommen.
Oft kannst du auf den Pflegeanweisungen lesen, dass Handwäsche für empfindliche Stoffe wie Seide, Cashmere und Wolle empfohlen wird. Aber sie kann auch bei vielen anderen Materialien wie z. B. Polyester und Nylon von Vorteil sein. Da das Waschen von Hand schonender ist als das Waschen in der Maschine, kann es die Lebensdauer deiner Kleidung verlängern.
Wäschst du ein Kleidungsstück von Hand, musst du dir zum Beispiel keine Gedanken darüber machen, dass es möglicherweise beschädigt werden könnte, wie das beim Waschen in einer Waschmaschine mit zentralem Rührwerk gelegentlich der Fall ist. Abgesehen davon schadet es generell nicht, wenn du weißt, wie man Kleidung von Hand wäscht. Schließlich kann es ja auch mal vorkommen, dass du nicht an eine Waschmaschine kommst.
Hier erfährst du, wie du deine Kleidung in sechs einfachen Schritten von Hand wäschst.
So wäschst du Kleidung von Hand
- Auf der Pflegeanweisung des Kleidungsstücks kannst du die richtige Wassertemperatur nachlesen. Mit heißem Wasser bekommst du Ölflecken und Schmutz am besten aus der Kleidung, für bestimmte Stoffe ist es jedoch ungeeignet. Wenn du dir nicht sicher bist (oder wenn das Kleidungsstück kein Etikett hat), verwende kühles oder lauwarmes Wasser.
- Behandele Flecken mit einem selbstgemachten oder im Handel erhältlichen Fleckenentferner vor. Lass die Kleidung bis zu einer Stunde in der Lösung einweichen.
(Verwandter Artikel: So entfernst du Flecken aus weißen Shirts)
- Füll ein sauberes Waschbecken mit Wasser. Beachte dabei die Temperatur. Wenn du viele Kleidungsstücke waschen willst, verwende stattdessen die Badewanne.
- Gib einen Teelöffel Waschmittel ins Wasser und verwirble das Wasser so lange mit deinen Händen, bis sich Schaum bildet. Du kannst das gleiche Waschmittel wie für die Maschinenwäsche verwenden. Wenn du jedoch Kleidungsstücke wäscht, die besondere Pflege erfordern, entscheide dich für Feinwaschmittel (z. B. Wollwaschmittel).
- Tauch die Kleidung darin ein und beweg sie sanft im Seifenwasser hin und her. Du brauchst sie nicht zu schrubben, da dadurch das Material beschädigt werden könnte. Lass die Wäsche bis zu einer Stunde einweichen, nimm sie dann heraus und lass das Wasser ab.
- Füll das Waschbecken erneut mit kühlem oder lauwarmem Wasser und tauch deine Kleidung wieder darin ein, um den Schaum zu entfernen. Spül sie so lange, bis sie frei von Waschmittel und das Wasser klar ist. Möglicherweise musst du dazu mehrfach neues Wasser ins Waschbecken lassen.
So trocknest du Kleidung von Hand
- Lass das Wasser ab und drück das Kleidungsstück an die Wand des Beckens, um überschüssiges Wasser zu entfernen. Vermeide zu starkes Auswringen oder Zusammendrücken der Wäsche, da dadurch das Material beschädigt werden oder ausleiern könnte.
- Leg ein Handtuch flach auf den Boden und das Kleidungsstück darauf. Roll dann das Handtuch ein und drück es zusammen bzw. stell dich darauf, damit die Feuchtigkeit aus dem Kleidungsstück aufgenommen wird. Wenn du das Handtuch wieder aufrollst, ist das Kleidungsstück noch immer feucht.
- Häng es auf einen Wäscheständer oder eine Wäscheleine – am besten an einem Ort, der gut belüftet ist. Farbige Kleidung sollte nicht in direktem Sonnenlicht getrocknet werden, damit sie nicht verblasst. Weiße Kleidung hingegen kann direkt in der Sonne trocknen.
Häufig gestellte Fragen
Welche Kleidungsstücke sollte ich von Hand waschen?
Grundsätzlich kannst du jedes Kleidungsstück von Hand waschen. Bei manchen ist eine Handwäsche jedoch erforderlich – z. B. wenn sie aus empfindlichen Materialien bestehen. Wollpullover zum Beispiel sollten unbedingt von Hand gewaschen werden, da sie in der Waschmaschine ausleiern können. Auch bei anderen Stoffen wie Seide, Cashmere und Spitze ist eine Handwäsche ratsam.
Sollte ich meine Kleidung im Waschbecken oder in der Badewanne waschen?
Das hängt davon ab, wie groß das Kleidungsstück ist oder wie viel Wäsche du waschen willst. Bei einem kleinen Waschbecken verbrauchst du zwar weniger Wasser, du kannst aber oft auch nur ein Kleidungsstück darin waschen. Wenn du ein größeres Kleidungsstück oder auch mehrere Kleidungsstücke waschen willst, nimm die Badewanne.
Welches Waschmittel sollte ich für die Handwäsche verwenden?
Du kannst normales Maschinenwaschmittel verwenden. Für empfindliche Stoffe empfiehlt sich Feinwaschmittel.
Text: Hannah Singleton