Zwei Grundnahrungsmittel eines jeden Haushalts zu kombinieren – nämlich weißen Essig und Backpulver –, kann eine wirkungsvolle Technik sein, um gegen Gerüche anzukämpfen. Weißer Essig ist ein natürliches Deo und Backpulver verfügt über alkalische Eigenschaften, was dazu beiträgt, dass Gerüche in Kleidung beseitigt werden und die Kleidung gereinigt wird.

Fülle einen großen Behälter mit etwa 4 Litern Fassungsvermögen (oder auch das Waschbecken) mit kaltem Wasser, bevor du deine Workout-Kleidung in die Waschmaschine wirfst. Füge im nächsten Schritt rund 250 ml weißen Essig und ca. 130 g Backpulver hinzu. Tauche die verschwitzte Workout-Kleidung darin ein und lasse sie mindestens 30 Minuten lang einweichen, bevor du sie einem Waschgang unterziehst. Du kannst sie direkt in die Waschmaschine werfen und musst sie nicht vorher trocknen.

Falls du nicht genügend Zeit hast, um die Kleidung vorab in Essig und Backpulver einweichen zu lassen, kannst du auch ca. 250 ml weißen Essig direkt zusammen mit dem Waschmittel und der Kleidung in die Waschmaschine geben. Du musst dir keine Gedanken darüber machen, dass der Essiggeruch in der Kleidung zurückbleibt. Er wird in der Maschine herausgewaschen.

VERWANDTER ARTIKEL: So entfernst du Schweißflecken aus Shirts