So reinigt man Wildleder-Schuhe

So sehen deine Wildlederschuhe wieder brandneu aus
Produktpflege
Wildleder ist ein empfindliches Material, das besonderer Pflege bedarf. Mit diesen Tipps bekommst du Schmutz, Flecken und Kratzer aus deinen Wildlederschuhen.
Zubehör
- Wildlederreiniger, weißer Essig oder Reinigungsalkohol
- Wasserstoffperoxid (optional)
- Speisestärke (optional)
- Wildleder-Schutzspray (optional)
Benötigte Utensilien
- Wildlederbürste, Zahnbürste, Mikrofasertuch oder Schuhbürste mit weichen Borsten
- Wildlederradierer oder Radiergummi
- Weiches Tuch
Das Schöne an neuen Wildlederschuhen ist ihre samtig-weiche Optik. Doch sobald du einen Fuß vor die Tür setzt, wird diese durch Schmutz und Abnutzung gefährdet. Wildleder ist ein empfindliches Material, das Feuchtigkeit absorbiert und daher sehr fleckenanfällig ist. Es bedarf besonderer Pflege und Sorgfalt, um sauber zu bleiben. Damit deine Wildlederschuhe länger makellos aussehen, empfiehlt sich ein Schutzmittel speziell für Wildleder. Da Flecken oder Kratzer auf Dauer jedoch nicht vermeidbar sind, sollen dir folgende Tipps dabei helfen, deine Schuhe wieder in neuem Glanz erstrahlen zu lassen.
So reinigst du Wildlederschuhe
1.Set Up to Clean
Für die Reinigung vorbereiten
Bevor du loslegst, klemme einen Schuhspanner in die Schuhe oder fülle sie mit zerknülltem Zeitungspapier, damit sie während der Reinigung ihre Form behalten.
Tipp: Reinige Wildlederschuhe nicht, wenn sie nass sind. Lass Schlamm oder Feuchtigkeit trocknen, bevor du sie bürstest. Ansonsten können unbeabsichtigt Flecken entstehen. Wenn du die Schuhe in den Trockner schmeißt, kann dies zu Schäden führen. Achte darauf, sie ordnungsgemäß zu trocknen. Du kannst sie beispielsweise mit Zeitungspapier ausstopfen oder sie vor einen Ventilator stellen.
2.Remove Excess Dirt and Debris
Beseitige überschüssigen Schmutz und Verunreinigungen
Befreie die Schuhoberfläche mithilfe einer Wildlederbürste oder Zahnbürste von Schmutz oder Verunreinigungen. Wenn du keine Bürste zur Hand hast, tut es auch ein Tuch. Wichtig ist aber, dass du keine Seife oder Wasser verwendest, denn das kann das Ganze noch verschlimmern. Kleinere Kratzspuren lassen sich mit schnellen Seitwärtsbewegungen herausbürsten. Dadurch richten sich die Wildlederfasern auf und Verunreinigungen können sich lösen. Erst dann gehst du zum nächsten Schritt über.
3.Rub Away Surface Marks
Flecken auf der Oberfläche des Schuhs entfernen
Mit einem speziellen Wildlederradierer kann es dir gelingen, Flecken auf der Oberfläche des Schuhs zu entfernen. Solltest du keinen besitzen, eignet sich auch ein herkömmlicher Radiergummi oder ein haushaltsüblicher Schmutzradierer. Achte darauf, dass der Radierer selbst keine Flecken hat. Hier darfst du ruhig etwas mehr Druck ausüben, doch es gilt, das richtige Maß zu finden. Denn durch einen zu großen Kraftaufwand kannst du das Wildleder auch beschädigen. Bewege den Radierer vor und zurück, um hartnäckige Flecken loszuwerden. Wenn das nicht klappt, musst du zu härteren Mitteln greifen.
4.Treat Stubborn Stains
Besonders hartnäckige Flecken behandeln
Einen letzten Versuch kannst du mit säurehaltiger Flüssigkeit starten, um Schmutzklümpchen aufzulösen und Flecken herauszubekommen. Befeuchte dazu den Zipfel eines Tuchs mit etwas Wildlederreiniger, weißem Essig oder Reinigungsalkohol. Achte darauf, den Schuh nicht mit Flüssigkeit zu durchtränken, sondern das Wildleder nur leicht zu befeuchten. Arbeite die Flüssigkeit mit schnellen Seitwärtsbewegungen in das Wildleder ein und lass es anschließend trocknen. Sollte der Fleck danach immer noch sichtbar sein, wiederhole das Ganze.
Andere Methoden für bestimmte Arten von Flecken:
Öl- und Fettflecken: Bestreue den Fleck mit Speisestärke und lass diese ein paar Stunden einwirken. Entferne Reste nicht mit einer Wildlederbürste, sondern mit einem Tuch oder einem Handstaubsauger.
Kaugummi oder Wachs: Leg deine Schuhe ins Gefrierfach und warte, bis der Kaugummi oder das Wachs hart geworden ist. Du kannst die Rückstände dann einfach vom Schuh abziehen oder abkratzen.
Blutflecken: Tauche einen Wattebausch oder ein sauberes Handtuch in eine kleine Menge Wasserstoffperoxid ein und tupfe damit vorsichtig auf den Fleck. Lass den Schuh trocknen und wiederhole gegebenenfalls den Vorgang.
Häufig gestellte Fragen
Können Wildlederschuhe gewaschen werden?
Wir raten dir davon ab, Wildlederschuhe in der Waschmaschine zu waschen oder sie von Hand mit Seife und Wasser zu reinigen. Wildleder absorbiert Wasser. Aus diesem Grund kann die Reinigung deiner Wildlederschuhe mit Wasser zu Flecken führen. Säubere sie zunächst mit einer trockenen Bürste, anschließend mit einem Radierer. Besonders hartnäckige Flecken können mit etwas Reinigungsalkohol, weißem Essig oder einem speziellen Wildlederreiniger behandelt werden.
Wie effektiv ist Wildlederspray?
Ein Schutzmittel speziell für Wildleder verhindert die Bildung von Wasserflecken – ein großer Vorteil, wenn du bei besonders nassem Wetter unterwegs bist oder deine Schuhe mit viel Wasser in Kontakt kommen. Wie bei allen Schuhpflegeprodukten empfehlen wir, vor der Erstanwendung die Bewertungen anderer Kund:innen zu lesen. Schließlich möchtest du bei deinen Lieblingsschuhen kein Risiko eingehen.