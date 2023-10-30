Gelungene Aufbewahrungsmöglichkeiten für Schuhe

20 Profitipps zur Aufbewahrung von Schuhen
Produktpflege
Damit du nie wieder nach einem verlorenen Sneaker suchen musst.
Ganz gleich, ob du deine beeindruckende Sneakersammlung verstauen willst, deine Fitnessschuhe unterbringen möchtest oder Ordnung in einen viel zu kleinen Kleiderschrank bringen musst – das Aufbewahren von Schuhen kann eine Herausforderung sein. Und seien wir ehrlich: Die Schuhe vor der Haustür zu parken ist zwar verlockend, aber das funktioniert einfach nicht.
"Schuhe aufzubewahren kann eine ziemliche Kunst sein, vor allem, wenn du eine Menge davon hast", sagt Jean Prominski, zertifizierte professionelle Aufräumerin und Gründerin von Seattle Sparkle, einem Unternehmen für Ordnung im Haushalt. "Du sorgst nicht nur dafür, dass du alle Paare zusammenhältst, damit du die gewünschten Schuhe jederzeit findest. Wenn Schuhe richtig aufbewahrt werden, halten sie auch länger."
Für eine solche Ordnung gibt es viele Möglichkeiten – von komplexen Lösungen zum Aufbewahren von Schuhen mit zusätzlichen Regalen bis hin zu einfacheren Lösungen, wie z. B. durchsichtige Schuhkartons mit einer praktischen Klappe zum Präsentieren deiner Sneaker. Nachfolgend findest du außerdem Ideen für die Aufbewahrung von Schuhen in kleinen Räumen, wie z. B. in einer Abstellkammer, sowie dekorative Akzente, mit denen du schmutzige Sneaker im Handumdrehen verschwinden lassen kannst.
(Verwandter Artikel: So reinigst du deine Schuhe)
So sortierst und bewahrst du deine Schuhe auf
Bevor du dich an das Sortieren deiner Schuhe machst, solltest du sie in verschiedene Kategorien einteilen – und zwar sowohl Trainingsschuhe als auch Schuhe zum Ausgehen oder Schuhe für die jeweilige Jahreszeit. Dieser Schritt ist besonders wichtig, denn so kannst du dich von Paaren trennen, die du nicht mehr trägst, deren Sohlen abgenutzt sind oder die nicht mehr passen.
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Wenn du weißt, welche Schuhe du behalten willst, überlege, wann und wie du sie trägst. Unterscheide zwischen Schuhen, die du häufig trägst, und solchen, die du nur zu besonderen Anlässen oder bei bestimmtem Wetter anziehst.
Wenn du besonders viele Schuhe hast, kann es sein, dass du einen ganzen Schrank dafür brauchst, meint Prominski. Unabhängig davon bietet es sich an, Schuhe, die du häufig trägst, in einem Regal oder auf einer Schuhmatte neben dem Eingang zu platzieren.
"Das Wichtigste ist, dass du dein System so einfach wie möglich hältst, damit du dich leicht daran halten und deine Schuhe wieder dahin stellen kannst, wo sie hingehören", fügt sie hinzu.
Lies weiter und lerne 20 von Profis empfohlene Aufbewahrungslösungen für Schuhe kennen, geordnet nach Aufbewahrungsort und -methode.
7 Ideen für die Aufbewahrung von Schuhen in deinem Kleiderschrank
1. Investier in Schuhboxen mit durchsichtiger Vorderseite.
Es ist zwar verlockend, Schuhe in ihren Originalkartons in Regalen oder auf dem Boden zu stapeln, aber eine optimale Lösung für die Schuhaufbewahrung ist das nicht. "Die Originalkartons sind nicht stabil, wenn sie gestapelt werden, sodass die Schuhe eingedrückt werden können", sagt Prominski. "Außerdem siehst du nicht, was in den Kartons ist, also ist es schwer, die Schuhe zu finden, die du gerade suchst."
Durchsichtige Schuhboxen aus Acryl sind eine gute Alternative. Sie sind stabil und du kannst auf einen Blick sehen, was drin ist.
2. Bau dir ein Regal für den Kleiderschrank.
Du musst kein:e Heimwerker:in sein, um deinen Kleiderschrank mit Regalbrettern auszustatten. Du kannst entweder fertige Regale kaufen oder ein paar Halterungen und Holzbretter im Baumarkt besorgen. Du kannst die Mitarbeiter:innen im Baumarkt auch bitten, sie zuzuschneiden.
Diese Idee zur Aufbewahrung von Schuhen im Schrank ist ideal, wenn du deine Schuhe in einem Regal aufreihen möchtest, aber keinen Platz in deinem vorhandenen Schrank hast.
3. Häng ein Schuhregal aus Metall auf.
Diese Lösung zum Aufbewahren von Schuhen ist in wenigen Minuten installiert. Besorg dir ein Schuhregal aus Draht und befestige es an der Innenseite einer Schranktür, damit es leicht zugänglich ist.
4. Besorg dir Schuhboxen aus Kunststoff.
Mach deinen Kleiderschrank zu einer Sneaker-Boutique mit stapelbaren Schuhboxen, in denen du das Seitenprofil deiner Sneaker präsentieren kannst. Ein Pluspunkt: Einige Schuhboxen bestehen aus Kunststoff mit UV-Schutz, der verhindert, dass die Schuhe verblassen oder vergilben.
5. Nimm große Boxen.
Große Schuhboxen aus Kunststoff haben zwar keine Klappe an der Vorderseite, aber das sollte dich nicht davon abhalten, sie für die Aufbewahrung von Schuhen für bestimmte Jahreszeiten oder besondere Anlässe zu verwenden. Durchsichtige Boxen sind ideal, aber wenn du undurchsichtige Schuhboxen hast, kannst du sie mit einer Liste oder Fotos der Schuhe, die du darin aufbewahrst, versehen.
6. Stell ein Bücherregal auf.
In einem begehbaren Kleiderschrank ist manchmal Platz für ein Bücherregal, das als ultimatives Schuhregal dienen kann. Peppe das neue Schuhregal auf, indem du es in einer tollen Farbe streichst.
Eine Sache solltest du jedoch beachten, so Prominski: In offenen Regalen sind deine Schuhe Schmutz und Staub ausgesetzt. Achte also darauf, sie sauber zu halten, um unnötige Gebrauchsspuren zu vermeiden.
7. Bring eine Schuhwand an.
Eine spezielle Schuhwand mit integrierten Fächern ist die ultimative Lösung für die Schuhaufbewahrung im Kleiderschrank. Du kannst das Regal in Höhe und Tiefe verstellen, um es individuell an deine Schuhkollektion und deine Bedürfnisse anzupassen.
5 Ideen für die Aufbewahrung von Schuhen in kleinen Räumen
8. Such dir ein Schuhregal.
Wenn du deine Schuhe in einem kleinen Raum aufbewahren willst, solltest du ein Schuhregal in Betracht ziehen. Es gibt zahlreiche Modelle in verschiedenen Größen und Designs, und du wirst bestimmt etwas Passendes finden. Achte beim Kauf einfach darauf, dass die Maße stimmen.
9. Entscheide dich für eine Aufbewahrungstasche für die Tür.
Diese Option eignet sich gut für einen Dielenschrank. Wähle ein Modell aus durchsichtigem PEVA-Material, damit du die Schuhe gut sehen kannst. Eine Aufbewahrungstasche, die über der Tür hängt, ist ebenfalls super, um den Schmutz von deinen Schuhen aufzufangen – vergiss nur nicht, sie ab und zu sauber zu machen.
10. Nutze einen Schuhschrank als Deko.
Ein Schuhschrank ist ein unauffälliger Aufbewahrungsort für deine Schuhe und kann einem kleinen Raum zudem eine besondere Note geben. Die Schuhe sind im Schrank gut aufgehoben. Die Oberseite des Schranks kannst du als Ablage nutzen oder einen schicken Korb darauf stellen.
11. Hol dir eine Bank.
Eine kleine Bank ist praktisch – schließlich ist es einfacher, die Schuhe im Sitzen anzuziehen. Außerdem kannst du ein paar Schuhe direkt darunter stellen, damit du leicht an sie rankommst.
12. Nimm geflochtene Körbe.
Wenn du deine Schuhe geschmackvoll unterbringen willst, kannst du sie in geflochtenen Körben verstauen. Und diese kannst du unter eine Bank oder in einen Schrank stellen.
5 Ideen für die Aufbewahrung von Schuhen in engen Räumen
13. Entscheide dich für ein hochkant stehendes Schuhregal.
Wenn ein herkömmliches Schuhregal einfach nicht passt, solltest du nach einem senkrecht stehenden suchen. Ein solches Schuhregal kann in kleinen oder engen Räumen praktisch sein, fügt Prominski hinzu.
14. Präsentiere Sneaker in Regalen.
Auch wenn du nicht viel Platz hast, kannst du die Wandfläche, die dir zur Verfügung steht, nutzen, um deine Lieblingsschuhe zu präsentieren. In die durchsichtigen, schwebenden Sneaker-Regale passt zwar nur ein Paar, aber du kannst sie so anordnen, wie du willst.
15. Finde kleine schwebende Regale.
Du kannst ein DIY-Schranksystem für Schuhe bauen, indem du mehrere kleine schwebende Regale vertikal anordnest. Je nach Größe deines Raums kann dieses System aus bis zu drei Reihen bestehen.
16. Bau ein Regal mit Fächern.
Wenn du genug Platz hast, kannst du minimalistische Regalfächer in deinem kleinen Raum unterbringen. Kleine Fächer sorgen dafür, dass die Schuhe gut sortiert, aus dem Weg und in greifbarer Nähe sind.
17. Spar Platz mit Schuhstaplern.
Verzichte ganz auf Regale und besorge dir stattdessen ein paar Schuhhalterungen, mit denen du die Schuhe übereinander stapeln kannst. So kannst du sie in übersichtlichen Reihen anordnen. Einige sind sogar verstellbar, sodass du sie je nach Bedarf für High Tops und lässige Flats verwenden kannst.
3 Ideen für die Aufbewahrung von Schuhen in deiner Garage
18. Hol dir eine Schuhablage aus Gummi.
In Garagen herrscht oft eine hohe Luftfeuchtigkeit, daher solltest du deine besten Paare nicht unbedingt dort aufbewahren. Konzentrier dich stattdessen auf die Funktion. Eine Schuhablage aus Gummi ist perfekt für schmutzige Schuhe wie schlammige Traillaufschuhe oder Wanderstiefel.
19. Nutze Drahtkörbe.
Drahtkörbe sind ideal, wenn du einen Haufen Schuhe unterbringen musst, ohne dass die Ästhetik im Vordergrund steht. Sie sind besonders nützlich für einen Haushalt mit Kindern, die einfach nur einen leicht zugänglichen Platz brauchen, um ihre Sneaker loszuwerden.
20. Spezielle Einbauten.
In einer Garage gibt es in der Regel viel Platz an den Wänden, sodass sie sich gut für den Einbau einer Lagerlösung eignet. Eine solche vielfältige Lösung kannst du sowohl zur Aufbewahrung von Sportgeräten als auch von Schuhen nutzen. Wenn möglich versuche, Schranktüren anzubringen, um den Staub fernzuhalten.
Text: Yelena Moroz Alpert