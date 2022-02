Gelungene Aufbewahrungsmöglichkeiten für Schuhe

Du lebst mit Freund:innen oder deiner Familie zusammen oder wohnst in einer WG? Dann sind Schuhkörbe eine gute Idee, um deine Alltagsschuhe aufzubewahren. Stell den Korb in der Nähe der Eingangstür auf, dann weißt du immer, wo deine Schuhe sind, und hast sie griffbereit, wenn du das Haus verlassen willst.

Alle, die im Haus oder der Wohnung leben, bekommen einen eigenen Korb, am Besten mit ihrem Namen drauf. Stell diese Körbe in der Nähe der Tür auf, durch die ihr am häufigsten rein- und rausgeht. Du wirst sehen, das lästige Suchen nach dem fehlenden Schuh hat bald ein Ende! Der einzige Nachteil an dieser Methode: Schuhkörbe quellen schnell über! Deshalb sollten alle ihre Körbe einmal in der Woche ausleeren und die Schuhe, die sie seltener tragen, in den Schuhschrank (sofern vorhanden) stellen oder in ihr Zimmer bringen.