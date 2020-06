So regenerierst du richtig

Das zweite wichtige Kriterium für eine erfolgreiche Regeneration ist die mentale Entspannung. Wähle dazu etwas, bei dem du dich wohl fühlst, und nichts, was sich "angeblich" gut zur #selfcare, also zur Selbstfürsorge, eignet. "Wenn du dich dabei nicht gut fühlst und froh bist, wenn es vorbei ist, ist das für dich persönlich keine hilfreiche Regeneration, weil sie dir keine mentale Entspannung gibt", erklärt Halson. "Frag dich: Fühle ich mich entspannt und ruhig, während ich das hier mache? Das ist nämlich eine gute Regenerationsstrategie", fährt sie fort. Wenn es dir schwer fällt, deine Gedanken zur Ruhe zu bringen, versuche, einen Podcast zu einem Thema anzuhören, das dich interessiert. Du kannst dich aber auch zum Beispiel beim Malen entspannen oder mit Freunden telefonieren.



Finde heraus, welche Art von Regeneration die richtige für dich ist, indem du verschiedene Entspannungsmöglichkeiten ausprobierst. Achte darauf, ob dein Körper dabei zur Ruhe kommt und du dich gut dabei fühlst. Wenn nicht, dann versuch es mit etwas Anderem, bis du das gefunden hast, was für dich funktioniert.



Mach es zur Gewohnheit: Nimm dir Zeit für deine Regeneration – und zwar so, dass du dabei wirklich zur Ruhe kommst. Du weißt nicht, wo du anfangen sollst? Die NTC Gentle Yoga Session mit Nike Trainer Alex Silver-Fagan ist in unserer Community sehr beliebt, da sie weniger als 20 Minuten dauert, aber dennoch entspannt und effektiv ist. Probier sie gleich heute Abend aus. Egal, ob du danach feststellst, dass sanftes Yoga genau dein Ding ist, oder ob du lieber eine andere Regenerationsstrategie ausprobieren möchtest: Gratulier dir dazu, dass du deinem Körper und Geist eine wohlverdiente Pause gegönnt hast.