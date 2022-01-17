So optimierst du deine Strategie

Unter uns: Dein Ziel erreichst du nicht allein durch harte Arbeit.



Du musst auch strategisch denken, weiß Dr. Patricia Chen, Assistenzprofessorin im Fachbereich Psychologie an der National University of Singapore. Sie ist Co-Autorin von drei aktuellen Studien über strategisches Denken, bei dem es im Wesentlichen darum geht, sich zu fragen, ob es bessere Möglichkeiten gibt, sein Ziel zu erreichen, wenn nichts mehr richtig vorangehen will.



Erfolgreiche Menschen wenden diesen Denkprozess regelmäßig auf jede ihrer bewussten alltäglichen Handlungen an, um besser zu werden und ihren Zielen näher zu kommen, erklärt Dr. Stephanie Cacioppo, Neurowissenschaftlerin und Leiterin des Brain Dynamics Laboratory an der Pritzker School of Medicine der University of Chicago.



Prozesse sind umfassend und ganzheitlich – nicht nur beim Training. Es spielt auch eine Rolle, wie du dich am Abend davor vorbereitest, wie du schläfst, was du vorher isst, ob du dich aufwärmst, wie sorgfältig du auf Details achtest und dich anschließend regenerierst, damit du von Tag zu Tag besser wirst. Außerdem geht es dabei auch darum, dich möglichst regelmäßig zu fragen, ob du etwas hinzufügen, ändern oder weglassen könntest, um noch besser zu werden.



"Durch Etablieren eines Prozesses kann man die innere Motivation für ständiges Lernen und die eigene Weiterentwicklung finden – und das dazugehörige Selbstvertrauen", erklärt Dr. Cacioppo. Das kann auch dazu beitragen, dass die Arbeit nachhaltig ist und wirklich Spaß macht, weil du dich voll und ganz auf deine Ziele und Fortschritte in Echtzeit einstellst, ergänzt sie. Nachfolgend erfährst du, wie das geht.