So machst du Crunches richtig

Wann hast du das letzte Mal Crunches gemacht? Mit unzähligen Core-Maschinen und Bauchmuskel-Trainingsprogrammen fragst du dich vielleicht, ob diese klassische Übung heute noch einen Platz in deiner Trainingsroutine verdient. Die Antwort lautet: Ja. Trainer glauben weiterhin an Crunches, weil sie eine grundlegende Bewegung sind, die hilft, die für Core-Kräftigung sorgt und die Bauchmuskeln unabhängig vom Fitnessniveau effektiv anspricht.

„Crunches können definitiv eine effektive Core-Übung sein, besonders wenn sie bewusst und mit sauberer Technik ausgeführt werden“, sagt Phillip Solomon, NASM-zertifizierter Personal Trainer und Übungsleiter bei Barry's. „Sie sind einfach, praktisch und helfen dir, deine Bauchmuskeln tatsächlich zu aktivieren, statt die Arbeit dem unteren Rücken oder den Hüftbeugern zu überlassen.“

Im Folgenden erfährst du, wie du Crunches richtig ausführst, um das Maximum aus der Übung herauszuholen, sowie Variationen für unterschiedliche Core-Bereiche.