So kannst du Lebensmitteletiketten wie ein Ernährungsspezialist lesen

1. Sieh dir die Vorderseite an.

Die Vorderseite einer Verpackung ist eigentlich nur Werbung: Das Unternehmen nutzt sie, um dir etwas zu verkaufen, nicht, um dich zu informieren. Zwar sind viele Begriffe wie "biologisch", "ökologisch" oder "wertvolle Quelle" streng reglementiert und klar definiert, andere Begriffe aber, wie "natürlich" oder "besteht aus echtem X oder Y" können dich jedoch schnell in die Irre führen.



Behauptungen wie diese haben einen großen Einfluss darauf, wie gesund ein bestimmtes Produkt wirkt. Und selbst wenn sie wahr sind, heißt das noch immer nicht, dass du dich mit ihnen tatsächlich gesund ernährst. Zu diesem Schluss kommt eine Studie im Magazin "Journal of Public Policy & Marketing". So kann ein Lebensmittel zwar wenig Fett enthalten und glutenfrei sein, aber ob es für dich gesund ist, dich fett- und glutenfrei zu ernähren, ist etwas, das du mit deinem Arzt oder Ernährungsberater besprechen musst. Und diese Lebensmittel können gleichzeitig auch weniger gute Eigenschaften haben. Dazu weiter unten mehr.



Forscher nennen dieses Phänomen das "Health Halo", also den Gesundheitsheiligenschein: Du gehst einfach davon aus, dass ein Produkt gut für dich ist, weil es einen gesunden Anschein macht. Die Wahrheit ist: "Je mehr gesundheitsbezogene Aussagen auf einem Lebensmittel stehen, desto mehr Warnsignale sollten in deinem Kopf aufleuchten", empfiehlt Maciel. "Nimm zum Beispiel Spinat: Der braucht keine Marketingtricks, damit du ihn kaufst. Er verkauft sich ganz von selbst."



2. Überprüfe Behauptungen.

Wenn auf der Verpackung Werbung dafür gemacht wird, dass das Lebensmittel viele Ballaststoffe enthält, schau dir die Informationen auf der Rückseite an. Wieviel Gramm sind tatsächlich enthalten? Eine "gute Quelle" für etwas sollte zumindest 10 Prozent des empfohlenen Tagesbedarfs decken (bei Ballaststoffen wären das 2,5 bis 3 Gramm). Ein "hoher" Anteil oder eine "hervorragende Quelle" wäre gleichbedeutend mit 20 Prozent des Tagesbedarfs (hier also mindestens 5 Gramm), erläutert Maciel.



Überprüf die Zutatenliste, um zu sehen, ob die Ballaststoffe aus einer natürlichen Quelle stammen – zum Beispiel aus Vollkorn, Gemüse, Obst und Hülsenfrüchten – oder ob der Ballaststoffanteil durch "leere" Füllstoffe wie Flohsamenschalen oder Zellulose künstlich aufgebläht wurde. Das gleiche gilt für den Proteingehalt. Achte auf natürliche und naturbelassene Inhaltsstoffe wie Erbsen anstatt Erbsenproteinisolat. "Je natürlicher ein Lebensmittel ist, desto besser für uns, denn solche Lebensmittel haben ganz allgemein mehr Nährstoffe und weniger Kalorien", erklärt Maciel.



Überprüfe auf ähnliche Weise auch die anderen gesundheitsbezogenen Aussagen auf Verpackungen. Wenn die übrigen Angaben auf der Zutatenliste in etwa dem entsprechen, was auf der Vorderseite steht: Gut! Wenn nicht, dann solltest du das Produkt zurück ins Regal stellen. Der Hersteller hat mit Sicherheit einen Grund, wenn er versucht, dich in die Irre zu führen.