Coach Courtney Banghart erklärt, was du tun kannst, wenn du unter dem Hochstapler-Syndrom leidest

Ich glaube, du kommst noch nicht so richtig mit deinen Gefühlen klar. Aber als Coach habe ich mehr als 20 Jahre Erfahrung im Umgang mit den Gefühlen meiner Spielerinnen und auch meinen eigenen. Deshalb möchte ich dir sagen: Deine Gefühle zählen, und sie sind wertvoll. Sie sind der Beweis für dein Begeisterung und deinen Einsatz.



Du bist Sportlerin, und im Sport gehört Verlieren einfach dazu. Genauso wie Angst, Wut und Verzweiflung. Aber du wirst auch siegen, du wirst dich freuen, triumphieren und euphorisch sein. Jede Medaille hat eben ihre zwei Seiten.



Früher war auch ich erbarmungslos zu mir selbst. In der Highschool habe ich bei den Tennislandesmeisterschaften mitgemacht. Ich erinnere mich, wie ich in einem Match einen Doppelfehler gemacht habe. Ich schrie mir meine Wut aus dem Leib und schleuderte den Schläger auf den Boden.



Ich wusste, dass das nicht der beste Weg war, mit meinen Gefühlen umzugehen, aber in diesem Moment konnte ich einfach nichts dagegen tun. Alles, an was ich denken konnte, war dieser eine Punkt. Rückblickend bewundere ich meine Eltern, die meine Reaktion überhaupt nicht kommentierten. Sie verstanden, dass meine Wut nur ein Ausdruck dafür war, dass mir die ganze Sache sehr wichtig war.



Also, achte auf deine Gefühle.

Vergiss aber nicht: Wenn du die ganze Zeit mit deinen negativen Gefühlen beschäftigt bist, bist du nicht in der Lage, positives Feedback wahrzunehmen. Aber es gibt Möglichkeiten, da wieder ins richtige Gleichgewicht zu kommen.

Wahrscheinlich praktizierst du unbewusst etwas, das ich "selektives Zuhören" nenne. Und das heißt, dass du eigentlich gar nicht zuhörst. Beispiel: Jemand sagt: "Ich finde es toll, wie du den Platz beherrschst. Wir müssen nur noch etwas an deinen Freiwürfen arbeiten". Du hörst aber nur: "Ich muss meine Freiwürfe verbessern. Meine Freiwürfe sind furchtbar. Also bin ich eine furchtbare Spielerin. Und damit bin ich ein furchtbarer Mensch."

Man steigert sich da so schnell rein! Diese Denkweise findet man leider viel zu oft sogar bei Topathlet:innen. Eine meiner besten Spielerinnen fiel jedes Mal, wenn sie daneben warf, in ein tiefes Loch. Eines Tages nach einem schlechten Spiel nahm ich sie zur Seite.