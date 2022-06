So entfernst du Grasflecken auf Schuhen

Wasche deine Canvas-Schuhe am besten von Hand und lass sie dann an der Luft trocknen. Schmeiß sie lieber nicht in den Trockner, denn die Hitze kann die Schuhe beschädigen. Wenn du deine Canvas-Schuhe dennoch in der Waschmaschine waschen möchtest, nutze den Schonwaschgang. Lass sie anschließend an der Luft trocknen.