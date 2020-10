Die beste Art von Selbstgespräch für mehr Leistungsfähigkeit

Du kannst dir sicher denken, dass positive Selbstgespräche beim Training mehr bringen. Laut einer Metaanalyse, die im Magazin "Perspectives on Psychological Science" veröffentlicht wurde, vermitteln sie nicht nur ein gesünderes Selbstbild, sondern können auch helfen, die eigene Leistung zu verbessern. Die Motivation durch Selbstgespräche (vor allem in Kombination mit Visualisierungen und konkreten Zielen) kann außerdem die Ausdauer steigern. Zu diesem Schluss kommt eine Untersuchung im Magazin "Sports Medicine". Das Training fühlt sich darüberhinaus leichter an, so eine Studie im Magazin "Medicine & Science in Sports & Exercise". Vor allem wenn du einfühlsam mit dir sprichst, sorgt das laut einer Untersuchung im Magazin "Clinical Psychological Science" für mehr Energie und senkt die Herzfrequenz.



Doch es gibt eine kaum wahrnehmbare Grenze zwischen positiven und überpositiven Selbstgesprächen. Letztere Variante kann sich sogar negativ auswirken, denn sie hat nichts mit der Realität zu tun. "Wenn dein Geist nicht von der positiven Aussage überzeugt ist, ist das schlimmer als wenn du dir gar nichts sagst", erläutert Sportpsychologe Jonathan Fader, Autor von "Life as Sport: What Top Athletes Can Teach You About How to Win in Life". "Wenn du dir selbst zu viel versprichst und dann nicht lieferst, ist das schlecht für deine Selbstwirksamkeit und für dein Gefühl dafür, zu was du fähig bist."