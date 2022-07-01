5 Vorteile des Inlineskatens – erklärt von Expertinnen und Experten
Sport und Bewegung
Mit Inlineskates über den Asphalt zu gleiten (oder auf einer Indoor-Skatebahn) ist nicht nur eine Fortbewegungsart, die Spaß macht, sondern auch eine Möglichkeit, dein allgemeines Wohlbefinden zu verbessern.
Wenn du auf der Suche nach einem Cardio-Training bist, das Spaß macht, gesund fürs Herz ist, gezielt die Muskeln des Ober- und Unterkörpers trainiert und draußen durchführbar ist, könnte Inlineskaten dein Ding sein.
So heißt diese Sportart offiziell. Manche sagen auch "Rollerskaten". Es gibt jedoch ein paar kleine Unterschiede, was die Position der Rollen bei Inlineskates und Rollerskates angeht.
"Bei Inlineskates sind die Rollen hintereinander in einer Reihe angeordnet (daher der Name Inlineskating). Bei Rollerskates hingegen sind die Rollen in zwei Reihen nebeneinander angeordnet", erklärt Marissa Müller, ACE-zertifizierte Personal Trainerin. "Das macht es schwieriger, das Gleichgewicht auf Inlineskates zu halten." Aber ganz gleich, wie man diesen Sport nennt, er bietet eine Reihe von ganzheitlichen gesundheitlichen Vorteilen.
Und da das Inlineskaten die Herzfrequenz erhöhen kann, ist es ein optimales Cardio-Training. Die Centers for Disease Control and Prevention (CDC) empfehlen Erwachsenen pro Woche 150 Minuten körperliche Aktivität von moderater Intensität – plus zwei Tage Aktivitäten zur Muskelstärkung.
VERWANDTER ARTIKEL: Die fünf Vorteile (und Nachteile) des Laufens auf dem Laufband – erklärt von Expert:innen
5 Vorteile des Inlineskatens
1.Inlineskaten unterstützt den Kraftaufbau im unteren Körper
Ähnlich wie bei anderen Formen des aeroben Trainings werden beim Inlineskaten die Bauchmuskeln sowie die Muskeln des Unterkörpers beansprucht, einschließlich der Waden, der vorderen Oberschenkel, der hinteren Oberschenkel und des Gesäßes, so Stephanie Mansour, AFFA-zertifizierte Personal Trainerin und Moderatorin der PBS-Sendung "Step It Up with Steph".
Laut einem Artikel, der 2015 in der Fachzeitschrift Exercise and Sport Science Reviews veröffentlicht wurde, kann aerobes Training eine Zunahme der Skelettmuskelmasse bewirken und als wirksame Strategie zur Verhinderung des altersbedingten Muskelabbaus angesehen werden. Frühere Theorien gingen davon aus, dass diese Art von Training nur einen minimalen Effekt auf die Muskeln hat.
Zudem gilt Inlineskaten aufgrund seiner geringen Belastung als gelenkschonende Sportart. "Im Gegensatz zum Springen und Laufen, wo beide Füße weit vom Boden abgehoben werden, geht es beim Skaten mehr ums Gleiten", so Mansour.
"Inlineskaten gehört zu den Sportarten mit geringer Belastung, da man sich sanft mit einem Fuß abdrückt und der andere Fuß auf dem Boden bleibt", sagt Miller. "Jede Gleitbewegung ist wie eine Momentaufnahme einer einbeinigen Balancehaltung aus dem Yoga, die bekanntermaßen für alle geeignet ist, die Probleme mit den Gelenken und Bändern haben und mit geringer Belastung trainieren müssen", ergänzt sie.
VERWANDTER ARTIKEL: Macht Laufen die Beine stärker?
2.Inlineskaten verbessert die Stabilität
"Da die Kontaktfläche zwischen den Füßen und dem Boden reduziert wird, wirkt sich Inlineskaten auch positiv auf die Körperbalance aus", sagt Mansour.
Der Grund: Die sich wiederholende Beinbewegung auf den Rollen aktiviert die Muskeln im unteren Rücken sowie die Bauchmuskeln, was zu einer besseren Körperhaltung, Stabilität und Koordination führen kann. Laut einer Untersuchung aus dem Jahr 2021, die im Orthopedic Research Online Journal veröffentlicht wurde, verbessern Übungen, die auf den Core abzielen (Muskeln im Bauchraum, die mit der Wirbelsäule, dem Becken und den Schultern verbunden sind), nachweislich die funktionelle Mobilität und das Gleichgewicht bei älteren Erwachsenen.
3.Inlineskaten stärkt die stabilisierenden Muskeln
"Da die Rollen von Inlineskates hintereinander in einer schmalen Reihe angeordnet sind, musst du deinen Core und andere stabilisierende Muskeln aktivieren, um dich aufrecht zu halten", sagt Miller. Stabilisierende Muskeln stützen den Körper, sind aber nicht an Bewegungen beteiligt, wie z. B. die Rotatorenmanschette und die Lendenwirbelsäule, auch bekannt als unterer Rücken.
In einem 2013 in der Zeitschrift Sports Health veröffentlichten Artikel wurde festgestellt, dass die Stärkung der stabilisierenden Muskeln (sowie der Core- und Mobilisierungsmuskeln, d. h. den Muskeln, die an großen Bewegungen beteiligt sind) das Verletzungsrisiko beim Training und bei alltäglichen Aktivitäten verringern kann.
4.Inlineskaten kann gut für dein Herz sein
Die American Heart Association listet Skaten als herzgesunde Aktivität auf. Eine 2019 in der Fachzeitschrift Frontiers in Cardiovascular Medicine veröffentlichte Studie untersuchte die vielfältigen Gründe und Mechanismen, warum körperliche Betätigung das Risiko von Herz-Kreislauf-Erkrankungen senken kann. Die Autor:innen fanden heraus, dass aerobes Training die Glukosetoleranz und -sensitivität verbessern und die physiologische Herzhypertrophie (normale Herzfunktion) steigern kann. Gleichzeitig senkt es den Ruhepuls, der Blutdruck und die atherogenen Marker (ein Indikator für Fette und Cholesterin in den Arterienwänden).
Wenn du die Menge an verbrannten Kalorien beim Inlineskaten bestimmen möchtest, spielen Gewicht und Tempo eine Rolle. "Als Personal Trainerin würde ich 20 Minuten Inlineskaten als gesundes Cardio-Training empfehlen, um etwa 200 Kalorien zu verbrennen", sagt Mansour. Miller schlägt vor, dein Training auf dem Laufband oder dem Crosstrainer hin und wieder gegen eine Runde Inlineskaten einzutauschen.
5.Inlineskaten kann deine Stimmung verbessern
Laut einer Studie aus dem Jahr 2017, die in der Fachzeitschrift Brain Plasticity veröffentlicht wurde, kann sich ein kurzweiliges Cardio-Training spürbar auf deinen emotionalen Zustand auswirken. Die Autor:innen der Studie der New York University fanden heraus, dass ein einziges aerobes Training das Energieniveau erheblich steigern, die Ausschüttung von neurochemischen Substanzen (z. B. des Neurotransmitters Dopamin, der laut der Cleveland Clinic als Glücksgefühl ausgeschüttet wird und mit einem Gefühl der Belohnung und Motivation einhergeht) anregen und das Stressniveau senken kann. Es gibt sogar Hinweise darauf, dass die Übungen, die die Stimmung am meisten verbessern, auch am meisten Spaß machen.
Deshalb sollte dein Fitness-Tracker beim Inlineskaten vielleicht nicht im Mittelpunkt stehen. "Ich empfehle meinen Klient:innen, eine Vorliebe für eine bestimmte körperliche Aktivität zu entwickeln, bevor sie auf die Anzahl der verbrannten Kalorien achten", so Miller. "Wenn du schwitzt und schwer atmest, bewegst du dich, was sehr gut für dein Herz-Kreislauf-System, deine Muskeln und deine psychische Fitness ist."
Tipps zu Sicherheitsmaßnahmen, bevor es losgeht
Die Mayo Clinic hat Inlineskaten als Outdoor-Aktivität mit niedrigem Risiko eingestuft. Es gibt jedoch einige Vorsichtsmaßnahmen zu beachten, angefangen bei der Schutzausrüstung. Sowohl Miller als auch Mansour betonen, wie wichtig es ist, einen Helm und Handgelenkschoner sowie Knie- und Ellbogenschützer zu tragen.
Millers Tipp: Wenn du zum ersten Mal auf Inlineskates stehst, such dir zum Üben einen abgegrenzten, sicheren Bereich mit festen Objekten zum Festhalten, beispielsweise ein Geländer.
"Halt dich an einer Freundin oder einem Freund fest, die bzw. der keine Inlineskates trägt. Lass dich von ihr oder ihm führen, während du dich an die Inlineskates an deinen Füßen gewöhnst", rät sie.
Skate zunächst in einer geraden Linie vorwärts, anstatt im Zickzack um andere herumzufahren", empfiehlt Mansour. "Am besten beginnst du in einem moderaten Tempo – nicht zu schnell und nicht zu langsam", fügt sie hinzu. "Das Ziel ist, den Körper zu trainieren, um das Gleichgewicht zu finden und das Tempo beizubehalten."
Text: Amy Capetta