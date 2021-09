Über den Wolken: Rooftop-Courts in Hongkong

Ming Tak Court – Mädchen zum Spiel bewegen

Auf Hongkongs belebten Basketballplätzen Zeit zum Spielen zu ergattern ist für jeden schwer – besonders aber für nicht männliche Spieler, die nicht immer willkommen sind oder ernst genommen werden. In Zusammenarbeit mit Partnern aus der Community wollte das One Bite-Team einen integrativen Ort schaffen, an dem alle Athlet:innen Körbe werfen und sich wohlfühlen können. "Hier haben Mädchen Vorrang", so Melody über die kreative Strategie, die sich ihr Team für den Ming Tak Court ausgedacht hat. "Wir hoffen, dass sich auf diesem Court alle Athlet:innen – besonders aber Mädchen – sicher fühlen und unbesorgt Sport treiben können." Diese Werte spiegeln sich in der Neugestaltung wider. Zum Beispiel in dem Farbverlauf, der ein nicht-binäres Spektrum an geschlechtlichen Identitäten repräsentiert, und in einer markanten "W"-Grafik in der Mitte eines der beiden Courts, die verdeutlicht, dass Frauen hier das Sagen haben.