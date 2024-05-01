Nike präsentiert die technologischen Innovationen des Pegasus 41
Produktneuheiten
Dieser Schuh ist der erste Pegasus, bei dem ein Air Zoom-Element mit einer brandneuen Mittelsohle aus ReactX-Schaumstoff kombiniert wurde. Das Ergebnis ist eine unübertroffene Energierückgabe.
Seit seinem Debüt im Jahr 1983 ist der Nike Pegasus für seine Zuverlässigkeit und Strapazierfähigkeit bekannt und wird von Läufer:innen auf der ganzen Welt geliebt. Der neue Pegasus 41 bietet alles, was Athletinnen und Athleten am aktuellen Pegasus-Modell lieben – und noch mehr.
Der Pegasus 41, der im Juni 2024 erscheinen soll, ist genauso strapazierfähig und weich wie seine Vorgänger und führt neue, innovative Technologien in die Pegasus-Familie ein.
Zu den wichtigen Innovationen des Pegasus 41 gehört die durchgehende Mittelsohle aus ReactX-Schaumstoff. Dies ist der erste Schuh der Pegasus-Familie mit ReactX-Schaumstoff, der die Nachhaltigkeit des Schuhs erhöht und seine Lebensdauer verlängert.
Der ReactX-Schaumstoff im Pegasus 41 bietet 13 Prozent mehr Energierückgabe als der Nike React-Schaumstoff im Pegasus 40. Da bei der Herstellung weniger Energie benötigt wird als bei der Herstellung des früheren Nike React-Schaumstoffs, reduziert der Nike ReactX-Schaumstoff den CO2-Fußabdruck von einem Paar Mittelsohlen um mindestens 43 %.
Der Pegasus 41 verfügt außerdem über Air Zoom-Elemente im Vorfuß und in der Ferse. Durch die Kombination der Mittelsohlen aus ReactX-Schaumstoff mit den Air Zoom-Elementen bietet der Pegasus 41 das gleiche gedämpfte Tragegefühl wie andere Pegasus-Modelle. Diese Kombination sorgt auch dafür, dass sich der Schuh optimal an deinen Fuß anpasst und ihn beim Laufen fest umschließt.
Vor der Entwicklung des Pegasus 41 haben Nike Designer:innen die Laufcommunity gefragt, was sie am Pegasus vermissen. Das Ergebnis: Der Pegasus 41 ist nun nicht nur strapazierfähig und zuverlässig, sondern auch noch bequemer. Das Obermaterial des Schuhs besteht aus einem speziell entwickelten Mesh, das atmungsaktiver und bequemer ist als bei den Vorgängermodellen.
Der Pegasus 41 verfügt außerdem über ein neues, innovatives Dynamic Midfoot Fit-System. Bei diesem System ist die Schnürung des Schuhs mit einem integrierten Mittelfußband verbunden, das den gesamten Fuß umschließt. Das sorgt für umfassenden Halt, Strapazierfähigkeit und eine bequeme Passform.
Dank der neuen Features und des nachhaltigen Designs bietet der Neuzugang der Pegasus-Familie einen spannenden Blick in die innovative Zukunft des Schuhs. Der Pegasus 41 erscheint im Juni 2024 auf Nike.com und bei ausgewählten Händlern.
Text: Jessica Nemire