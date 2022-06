One on One: Napheesa Collier und Sylvia Fowles

SF: Als ich in die Liga kam, hatten wir mit Ausnahme von Tina Thompson oder Lauren Jackson viele Back-to-Back-Spielerinnen, die über die Dreipunktelinie hinaus gehen konnten. Es war also viel, viel einfacher, diese Spielerinnen zu decken. Heute will jede über die Dreipunktelinie hinaus, und deshalb muss man an der Verteidigung arbeiten und viel Fußarbeit machen, weil man nicht mehr so nah am Korb steht. Das ist die größte Veränderung – es gibt keine reinen Positionsspielerinnen mehr.



NC: Der Basketball in der Liga entwickelt sich immer mehr zu einem Spiel ohne feste Positionen. Es gibt 1,80 m große Spielerinnen, die zwei Dreipunktwürfe in einem Spiel landen. Das gab es nicht, als Syl in die Liga kam. Das ist dir vielleicht nicht bewusst, aber Sylvia hat sichere Dreipunktewürfe drauf. Ich weiß nicht, wann du dir das draufgeschafft hast, Syl. Ich weiß nur, dass du keine Dreier geworfen hast, als du in die Liga kamst.



SF: Ich weiß, dass ich sie nicht geworfen habe – und nicht werfe. Cheryl gab mir grünes Licht, aber ich will einfach nicht. Ich bleibe bei dem, was ich wirklich gut kann. Also bleibe ich unter dem Korb.



NC: Sylvia weiß das nicht, aber wir haben darüber gesprochen und arbeiten dran. Wir versuchen, sie dazu zu bringen, dieses Jahr einen Dreier zu werfen.



SF: Einen Dreier will ich nicht vermasseln. In Chicago habe ich einen geworfen. Einer in 14 Jahren. Also bring meine Statistik nicht durcheinander. [lacht]