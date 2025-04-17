Nike und Hyperice entwickeln gemeinsam den Hyperboot
Produktneuheiten
Dieser Stiefel setzt dank moderner Technologie neue Maßstäbe in Sachen Warm-up und Regeneration.
- Nike hat zusammen mit Hyperice eine innovative Technologie für Wearables entwickelt, die das Warm-up und die schnelle Regeneration erleichtert und so für optimale Performance sorgt.
- Der Nike x Hyperice Stiefel ist ein High-Top-Schuh, der den Fuß und Knöchel wärmt und mit einer dynamischen Luftdruckmassage unterstützt.
Hyperice – bekannt für innovative Regenerationstechnologie – und Nike haben sich zusammengetan, um eine moderne Technologie für Wearables zu entwickeln, die das Warm-up und den Regenerationsprozess verbessert. Der Nike x Hyperice Stiefel wurde entwickelt, um Athlet:innen zu helfen, im Training und im Wettkampf ihr Bestes zu geben.
"Diese Zusammenarbeit ist das Ergebnis jahrelanger gemeinsamer Arbeit unserer beiden Marken mit dem Ziel, innovative Schuhe und Bekleidung zu entwickeln, die die Leistung und Regeneration von Sportler:innen gezielt unterstützen", erklärt Anthony Katz, Gründer und Präsident von Hyperice. "Und das ist erst der Anfang."
Die Schuhe sind so konzipiert, dass sie sowohl die Regeneration als auch das Warm-up unterstützen. Beides ist für Athlet:innen gleichermaßen wichtig – sowohl für ihr körperliches als auch ihr mentales Wohlbefinden. "Der Hyperboot hilft dabei, den Körper auf Aktivität vorzubereiten, egal ob du um einen Titel spielst oder bei der Arbeit viel auf den Beinen bist", sagt Tobie Hatfield, Senior Director, Nike Athlete Innovation.
Der Nike x Hyperice Stiefel ist ein akkubetriebener High-Top-Schuh, der den Fuß und Knöchel bei Bedarf wärmt und mit einer dynamischen Luftdruckmassage unterstützt. Ein System aus zwei Normatec-Luftkammern, die mit wärmenden Elementen verbunden sind, verteilt die Wärme gleichmäßig über das gesamte Obermaterial und hilft dabei, diese tief in die Muskeln und das Gewebe in Fuß und Knöchel zu leiten. So können die Athlet:innen die Warm-up- und die Regenerationsphase verlängern. Wärme und Kompression können per Knopfdruck am Schuh eingestellt werden. Dabei kann zwischen drei Stufen gewählt werden.
Athlet:innen aus unterschiedlichsten Disziplinen haben das Produkt getestet und ihr Feedback bildet eine wertvolle Grundlage für die Weiterentwicklung.
"Die Nike x Hyperice Stiefel sind jetzt ein wichtiger Teil meiner morgendlichen Routine, bevor ich zum Training auf die Laufbahn gehe", sagt Leichtathletin Nafi Thiam. "Es ist ein gutes Gefühl, das Training ohne die morgendliche Steifheit beginnen zu können."
Viele Athlet:innen berichten, dass sie beim Tragen der Stiefel einen spürbaren Unterschied wahrnehmen – als hätten sie ihr Warm-up bereits hinter sich, bevor das Training überhaupt beginnt. Schon nach dem ersten Einsatz fühlten sich ihre Füße und Knöchel spürbar freier und leichter an, sagen sie.
"Ich habe den Unterschied sofort bemerkt", so Golfer Tom Kim. "Wenn ich den Nike x Hyperice Stiefel morgens trage, fühle ich mich danach deutlich leichter auf den Beinen."
Nike und Hyperice holen weiterhin das Feedback vieler Athlet:innen ein, solange die Entwicklung noch nicht abgeschlossen ist. Der Nike x Hyperice Stiefel ist ab dem 17. Mai 2025 in Nordamerika über nike.com und in ausgewählten Nike Stores erhältlich. Der Schuh kommt an Weihnachten 2025 weltweit auf den Markt.