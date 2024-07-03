Behind the Scenes: Die Entwicklung der Nike Elite Leichtathletik-Trikots für Damen
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Die Entwicklung von Elite Leichtathletik-Trikots dauert drei bis vier Jahre – von der Forschung bis zur Markteinführung.
Es ist keine leichte Aufgabe, die besten Nike Elite Leichtathletik-Trikots für die Athlet:innen der von Nike gesponserten Verbände in Paris zu entwerfen. Das Designteam beginnt die Planung dafür bereits Jahre im Voraus und nutzt einen mehrstufigen Prozess, der wissenschaftliche Erkenntnisse aus der Sportforschung, Ergebnisse aus Datenanalysen und das Feedback von Athlet:innen einbezieht.
Während die meisten Fans nur das Endprodukt zu Gesicht bekommen, läuft der Innovationsprozess hinter den Kulissen kontinuierlich weiter. Nike möchte sicherstellen, dass die Leichtathletik-Trikots mit der neuesten Technologie ausgestattet sind, um sowohl den unterschiedlichen Style-Vorlieben von Spitzenathlet:innen gerecht zu werden als auch die Funktionalität und Performance zu maximieren. Dies ist insbesondere bei den Damentrikots wichtig, bei denen die speziellen Bedürfnisse von Athletinnen berücksichtigt werden müssen.
"Während des Designprozesses arbeitet Nike intensiv mit seinen Athlet:innen zusammen", erklärt Langstreckenläuferin Keira D'Amato gegenüber der Leichtathletikpublikation Citius Mag. "Über Jahre hinweg testen wir, probieren aus und geben Feedback. Dabei gehen wir nicht einfach zu einem Meeting und sagen: 'Das gefällt uns'. Stattdessen gibt uns Nike die Trikots mit nach Hause, damit wir sie unter realen Bedingungen testen können. Wir füllen Umfragen aus und geben unser Feedback. Ich bin wirklich stolz auf diese Kollektion, denn sie wurde für uns basierend auf unserem direkten und indirekten Feedback entworfen."
Angefangen vom Designprozess bis hin zu den Praxistests der Athlet:innen: Hier erfährst du, wie die Nike Leichtathletik-Trikots im Vorfeld der Festivitäten im Sommer 2024 entwickelt werden.
Designs für Athlet:innen: Alles beginnt mit Daten
Für die Entwicklung der Nike Leichtathletik-Trikots für die Sportkollektion 2024 wurden von Nike mehr Daten als je zuvor verwendet. Die Kollektion wurden mithilfe der computergestützten Design-Technologie Nike NXT sowie basierend auf Erkenntnissen aus der Sportforschung entwickelt. Dies ermöglicht ein bis ins kleinste Detail präzises Design von Kleidungsstücken – Pixel für Pixel und Stich für Stich. Das Nike Team analysierte im Sports Research Lab die Körper von Athlet:innen anhand von 4D-Bewegungsdaten. Dabei wurden unter anderem der Bewegungsablauf von Athlet:innen sowie Hitze- und Schweißzonen analysiert, um die für eine ideale Passform und einen optimalen Bewegungsradius erforderliche Atmungsaktivität und Elastizität zu ermitteln.
Die Trikots sind mit Dri-FIT ADV ausgestattet. Dabei handelt es sich um innovative Technologien für die Entwicklung von schweißableitenden High-Performance-Materialien aus Mikrofaser und Polyester. Damit soll sichergestellt werden, dass Athlet:innen während des Wettkampfs trocken und komfortabel bleiben.
Nachdem das Designteam von Nike die Daten gesammelt hatte, entwickelte das Team eine Reihe an Silhouetten für Athlet:innen unterschiedlicher Disziplinen. Dabei berücksichtigte Nike die verschiedenen Anforderungen diverser Körpertypen und Größen und entwarf zudem spezielle Trikots, die die Bedürfnisse aller Geschlechter erfüllen.
Für die Leichtathletik-Trikots der Damen hat das Designteam die integrierten Sport-BHs dahingehend überarbeitet, sodass Athletinnen nun zusätzlich einen Swoosh Sport-BH unter ihrem Trikot tragen können. Das Ergebnis sind kombinierbare Pieces, die perfekt zusammenarbeiten. Die Pieces für die Herren beinhalten eine Vielzahl an Silhouetten, die auf die spezifischen Körpermerkmale und Anforderungen unterschiedlicher Disziplinen abgestimmt wurden.
Da die Leichtathletik eine äußerst dynamische und vielseitige Sportart ist, ist Innovation hier besonders wichtig. Zum Beispiel hat Nike neue Oberteile für Werfer:innen eingeführt, die im Vergleich zu den früheren Trikots aus einem leichteren Material bestehen und eine lockerere Passform haben. Die Damenversion des Oberteils ist mit Ausschnitten hinten an den Schultern versehen und bietet daher mehr Bewegungsfreiheit und einen höheren Bewegungsradius. Die Designer:innen legten zudem Wert auf Vielseitigkeit und entwarfen einen neuen Bodysuit für Damen, der am Bein kurz geschnitten ist. Außerdem wurde der bisherige Bodysuit so gestaltet, dass er, falls gewünscht, mit Shorts darüber getragen werden kann.
"Wir berücksichtigen Geschlechter und Körpertypen in all ihren Formen, Größen und mit allen Fähigkeiten", sagt Janett Nichol, Nike VP of Apparel Innovation. "In der Leichtathletik sind die Anforderungen, die Marathonläufer:innen, Weitspringer:innen und Kugelstoßer:innen jeweils an die Performance ihrer Bekleidung stellen, vollkommen unterschiedlich. Daten beeinflussen für uns entscheidend die Entwicklung neuer und innovativer Designansätze. Neben den Erkenntnissen, die uns halfen, die Performance auf innovative Weise zu verbessern, nutzten wir das Feedback unserer Athlet:innen auch für die optische Gestaltung unserer Trikots", erläutert sie weiter.
Die Farbrichtung, die für die Wettkampftrikots für Paris verwendet wurde, wird als Metaprism bezeichnet. Diese Farbrichtung intensiviert die traditionellen Verbandsfarben, indem durch Farben, Licht und Bewegung Vibrationen erzeugt werden. Für jedes Trikot wurden die Nationalfarben des Landes verwendet. Allerdings wurde die Farbpalette auf eine innovative Weise neu interpretiert, während sie gleichzeitig dem traditionellen Look und Gefühl des Verbandes treu bleibt.
Die Trikots für die Vorrunden- und Halbfinal-Events bestehen hauptsächlich aus einfarbigen Oberteilen, während die Trikots für die Final-Events mit einem durchgehenden Print versehen sind. Dies ist das erste Mal, dass Nike ein spezielles Design nur für die Final-Events entworfen hat. Nike entwickelte mithilfe der Datenvisualisierung des computergestützten Designteams ein einzigartiges Konzept, das als 'Emotion of Motion' bekannt ist und die Dynamik und Emotion der Bewegung der Läufer:innen auf innovative Weise einfängt und darstellt."
In einem bahnbrechenden Schritt hat das Team die Bewegungsaufnahmen einer/eines Langstreckenläufer:in aus dem Nike Sports Research Lab genommen und in ein sich ständig veränderndes, farbcodiertes Partikelfeld umgewandelt. Diese Visualisierungen wurden dann direkt in die "Emotion of Motion"-Grafik übernommen. Trotz der großen Vielfalt an Leichtathletikdisziplinen ist die Bewegung das gemeinsame Element, das alle Athlet:innen miteinander vereint. Diese Trikots wurden entwickelt, um sportliche Spitzenleistungen zu feiern.
Das Ergebnis sind fast 50 Styles und mehr als ein Dutzend Wettkampfstyles, aus denen die Athlet:innen wählen können.
Designs in Zusammenarbeit mit Athlet:innen: Das Feedback von Athlet:innen ist entscheidend
Nike ist davon überzeugt, dass kontinuierliches Feedback von Athlet:innen der Schlüssel zu einem erfolgreichen Designprozess für die Trikots ist. "Die Athlet:innen waren von Anfang bis Ende in den Designprozess der Trikots eingebunden", erklärt Sarah Gardner, Lead Product Line Manager, Global Apparel bei Nike. Laut Gardner begann die Idee für die Designs der Leichtathletik-Trikots 2024 im Jahr 2021, als Nike mit den Athlet:innen sprach, die an den US-Olympia-Qualifikationswettkämpfen teilnahmen, um Feedback zu den Designs des Vorjahres zu sammeln. "Dank der damals gewonnenen Erkenntnisse konnten wir mit unserer Designarbeit beginnen. Das Sammeln von Feedback und der Austausch mit Athlet:innen waren jedoch immer ein fester Bestandteil unseres Prozesses", sagt sie.
Gardner erklärt, Werfer:innen gaben unter anderem das Feedback, dass sie sich leichtere Oberteile aus leistungsfreundlicheren Materialien wünschen. Athletinnen und Athleten äußerten den Wunsch nach eng anliegenden Unterteilen, die dennoch Bewegungsfreiheit bieten und keine unerwünschte Aufmerksamkeit auf sich ziehen. "Von den Athletinnen erfuhren wir, wie wichtig es ihnen ist, am Wettkampftag zwischen unterschiedlichen Silhouetten wählen und diese flexibel mit ihrem BH oder anderen Trikotstyles kombinieren zu können", erklärt sie. "Dieses und weiteres Feedback haben wir bei der Entwicklung unserer neuen Trikots berücksichtigt."
Nachdem die Designer:innen die neuen Prototypen fertiggestellt hatten, bat Nike die Athlet:innen darum, sie zu testen und ihre Meinung zu verschiedenen Aspekten wie dem Materialgewicht und dem allgemeinen Tragekomfort abzugeben. Diese Meinungen, die einen wichtigen Teil des Feedbackprozesses ausmachten, flossen dann in das endgültige Design ein.
Nike hat infolge dieses Feedbacks das Singlet für Athletinnen und das Oberteil für Werferinnen überarbeitet. Außerdem wurde ein alternativer Trikotstyle mit einem gemäßigteren Look entwickelt. Das überarbeitete Singlet bietet Athletinnen nun mehr Abdeckung im Brust-, Unterarm- und Rückenbereich als das vorherige Trikot. Des Weiteren wurde ein neues Futtermaterial in die Einsätze integriert für zusätzliche Abdeckung auf der Vorderseite der Damen- und Herrentrikots. Die Warm-up-Linie beinhaltet nun neue Pieces, die leicht übereinander getragen werden können. Das Material der wasserdichten Regenjacke und Hose wurde für mehr Bewegungsfreiheit durch ein wasserdichtes Stretchgewebe ersetzt.
Die Hürdenläuferin Anna Cockrell, die 2021 in Tokio antrat, fand, dass das Trikot für diesen Wettkampf "wirklich gut aussah". Allerdings fühlte sie sich darin etwas eingeengt und in ihrer Bewegungsfreiheit eingeschränkt. Aufgrund dieses Feedbacks hat Nike die Trikots für 2024 entsprechend überarbeitet. "Die Trikots bieten dieses Jahr viel mehr Flexibilität und Bewegungsfreiheit", erklärt sie.
Ein Designmerkmal gefällt Cockrell bei den Leichtathletik-Trikots für Damen ganz besonders: Es ist die hohe Hüfte am Bodysuit. "Ich persönlich mag dies sehr", betont sie. "Ich bin eine der Personen, die das Trikot getestet und sich für dieses Design eingesetzt haben."
Designs für und in Zusammenarbeit mit Athlet:innen: die Praxistests der Athlet:innen vor den Wettkämpfen
Wenn Athlet:innen sich für das US-Olympiateam qualifizieren, füllen sie ein Formular aus, in dem sie ihre Größe und bevorzugten Trikotstyles angeben. Außerdem können die Athlet:innen sich die verschiedenen Trikots ansehen und sie ausprobieren.
Anschließend werden die Trikots vorab an alle Athlet:innen gesendet, die sie dann im Trainings testen und verschiedene Styles ausprobieren, um ihren Lieblingsstyle zu finden.
Der Innovationsprozess ist mit Paris noch lange nicht zu Ende. "Wir holen uns schon jetzt die ersten Meinungen zu den Trikots von den Athlet:innen ein. Dadurch können wir sehen, worauf wir uns bei den nächsten Trikots für die Olympischen Spiele 2028 in Los Angeles konzentrieren sollten", erklärt Gardner.
Text: Korin Miller