So funktioniert das Auswählen der richtigen Sonnenschutzkleidung

Obwohl Athlet:innen ein paar Sonnenstrahlen durchaus genießen, denken schlaue Athlet:innen auch an schädliches UV-Licht.Schließlich beschädigt die von der Sonne erzeugte UV-Strahlung die DNA in deinen Hautzellen, was zu vorzeitiger Alterung und Hautkrebs führen kann.Wenn du dein gutes Aussehen noch lange bewahren und dabei weiterhin draußen aktiv bleiben willst, kannst du dich am besten mit der richtigen Kleidung schützen.

Die Skin Cancer Foundation empfiehlt Kleidung, die vor der Sonne schützt, und verleiht zudem Sonnenschutzprodukten ein Empfehlungssiegel.Das solltest du wissen, um für dein nächstes Abenteuer unter freiem Himmel die richtige Kleidung auszuwählen.