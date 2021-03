Verhinderung von Verletzungen und Leistungsoptimierung durch höhere Beweglichkeit

1. Richtig abbremsen lernen.



"Das Wissen, wie du Stöße richtig abfederst und deinen Körper stabilisierst, ist die Grundlage des Agilitätstrainings", so Nunez. "Du musst erst einmal wissen, wie du die Bremsen betätigst, bevor du aufs Gas trittst", erklärt er. Mit dem folgenden Test kannst du überprüfen, ob du schon eine gute Basis hast, auf der du aufbauen kannst: Stell dich nach einem kurzen Warm-up so hin, dass die Füße hüftbreit auseinander sind. Mach dann so schnell wie möglich eine Kniebeuge und bleib in dieser Position. Wackelst du oder bist du stabil? "Wenn du stabil stehst, bedeutet das, dass du während einer dynamischen Bewegung die Kontrolle über deinen Körper hast. Wenn du jedoch wackelst, ist dein Körper noch nicht in der Lage, der dynamischen Belastung standzuhalten. Stell dir vor, du würdest die Übung mit noch mehr Schwung oder Kraft machen. Das wäre eine Katastrophe", erklärt Nunez.



Wenn du wacklig bist, solltest du dich darauf konzentrieren, deine Stabilität zu verbessern, bevor du dein Agilitätstraining auf die nächste Stufe hebst. Nunez empfiehlt dafür die folgende Übung: Beginne im Stehen. Stell dich auf ein Bein und halte diese Position für 3 bis 5 Sekunden. Wechsle dann schnell zum anderen Bein. Wiederhole diese Übung ein paar Mal. Solltest du dann immer noch Probleme mit dem Gleichgewicht haben, mach mehrere Male pro Woche zusätzliche Ein-Bein-Übungen während deiner Workouts.





2. Richtungswechsel üben.



Wenn du erst einmal deine Stabilität verbessert hast, kannst du mit dem Agilitätstraining beginnen. Doch denk immer dran: "Das Leben verläuft nicht in einer geraden Linie", so Nunez. Das bedeutet, dass du dich nicht nur in eine Richtung bewegst. Beim Training solltest du dich vielmehr auf alle drei Bewegungsebenen konzentrieren: Sagittalebene (vorwärts und rückwärts), Transversalebene (Drehung von links nach rechts oder von rechts nach links) und Frontalebene (von Seite zu Seite oder lateral).



"Eine Trainingsleiter ermöglicht es dir, jegliche Art von dreidimensionaler Bewegung – sei es Vorwärtstraining, Crossover-Training oder seitliche Shuffles – auszuführen. Du kannst eine solche Leiter auch ganz einfach mit Kreide aufmalen oder mit einem Band legen", erklärt er. (Ziel ist es, je nach Übung entweder in den Zwischenräumen der Leiter zu bleiben oder diese zu verlassen. Du verbesserst damit dein räumliches Bewusstsein.) Je sicherer du bist, desto schneller kannst du die einzelnen Übungen machen. Achte aber darauf, dass du nicht stolperst oder dein Gleichgewicht verlierst, erklärt Nunez. Wenn du nicht weißt, wie du Leiterübungen machen sollst, such einfach mal im Internet danach und klick dabei nur auf Links, die von seriösen, zertifizierten Trainerinnen bzw. Trainern stammen.





3. Reflexe verbessern



Jetzt, da du mit 360-Grad-Bewegungen besser wirst und die Wahrscheinlichkeit, dass du fällst, geringer ist, kannst du dich auf den letzten Schritt des Agilitätstrainings fokussieren: die Optimierung deiner Reflexe. "Indem du beispielswiese einen Tennis- bzw. Medizinball an die Wand wirfst und wieder fängst oder versuchst, zu verhindern, dass ein Luftballon den Boden berührt, zwingst du dich dazu, auf die Unvorhersehbarkeit der Bewegungen eines Objekts zu reagieren und dich entsprechend zu bewegen", so Nunez. Um es auf den Punkt zu bringen: "Mit Übungen wie Kniebeugen, Twists und seitlichen Shuffles trainierst du alle drei Bewegungsebenen. Außerdem zwingen dich diese Übungen dazu, je nach Bedarf zu beschleunigen, abzubremsen oder zu stoppen. Dadurch bekommst du mehr Kontrolle über deinen Körper. So lernst du mit der Zeit, deinen Bewegungsmustern zu vertrauen – auch dann, wenn du Vollgas gibst", erklärt er.



"Wenn du noch einen Schritt weiter gehen willst, kannst du versuchen, den Ball oder Luftballon jedes Mal in eine andere Richtung zu werfen bzw. schießen", so Nunez. Je mehr Übungen du machst, bei denen du nicht genau weißt, wohin du dich als nächstes bewegen musst, desto schärfer werden deine Reflexe.